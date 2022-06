SNART ER SKATTEN VÅR: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil betale fellesskapet det Skatteetaten mener hun skylder. Her viser hun fram brevet med varsel om skattekrav hos VG.

Justisministeren får skattesmell på rundt 50.000 – lover å betale

Mens nesten alle politikerne som har fått varsel om skattesmell er tause om saken, dro justisminister Emilie Enger Mehl til VG-huset med et 17 sider langt brev fra Skatteetaten. Og et løfte om å betale.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Skattesmellen stammer fra ni måneder med skattefri pendlerbolig i 2017 og 2018, samtidig som hun var folkeregistrert på pikerommet og ikke hadde utgifter hjemme.

Mehl ba allerede i fjor om å få etterbetale mer skatt, men først nå har justisministeren fått en pekepinn på sluttsummen i et brev fra Skatteetaten:

De ni månedene hun hadde skattefri pendlerbolig fra Stortinget verdsettes til 161.000 kroner, står det der – og så skal det igjen skattes av den summen.

Med vanlig inntektsskatt blir det rundt 50.000 kroner.

Skatteetaten har anslått verdien av gratis pendlerbolig høyere enn Stortinget opprinnelig gjorde. Derfor får Mehl en dobbelt så stor skattesmell som hun trodde da hun først meldte fra ifra i fjor høst.

– Du har jo muligheten til å bestride dette. Kommer du til å gjøre det på noe vis?

– Nei, dette opplever jeg å være i tråd med de opplysningene jeg har gitt og i tråd med de endringene jeg selv tok initiativ til i fjor høst, sier Mehl til VG.

– Skal selvsagt betale

Skatteetaten har siden i fjor holdt på med en omfattende kontroll av praksisen med pendlerboliger ved både Stortinget og Statsministerens kontor fra 2017 til 2021.

Resultatet er skattesmell for rundt 40 politikere og krav om arbeidsgiveravgift fra de to administrasjonene.

I to tilfeller mener etaten at politikerne skal skattes for over én million kroner i høyere inntekter enn det de har raportert inn.

Mens Stortingets administrasjon har kranglet med Skatteetaten og mener de folkevalgte skal slippe mer skatt, er ikke Mehl i tvil om hva hun vil gjøre:

– Jeg ønsker å betale den skatten som det er riktig at jeg skal betale. Jeg forholder meg til Skatteetaten nå - og fremover.

Det endelige vedtaket om ekstra-skatten fattes først i august, men justisministeren skulle helst hatt saken ute av verden før den tid.

– Jeg skulle gjerne ha betalt inn alt i fjor, hvis det var mulig.

MONEY ON MY MIND: Justisministeren møtte VG for å fortelle hvorfor hun vil betale skattekrav for den gratis pendlerboligen hun hadde i 2017 og 2018.

– Har ingenting å skjule

Flere titalls tidligere og nåværende politikere har fått et tilsvarende brev som Mehl. Men ingen av dem VG har kontaktet for å si noe om hvor store skattekrav de ligger an til å få – eller om de aksepterte varselet eller ville bestride det – har besvart våre henvendelser.

Kun SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har offentlig bekreftet at han har mottatt varsel, men han oppgir hverken sum eller noe tydelig løfte om å følge Skatteetatens vurdering.

– Hvorfor vil du at vi skal se dette?

– Jeg ønsker å være åpen og har ingenting å skjule. Det er viktig for meg, med den rollen jeg har, at folk har tillit til at jeg er åpen. I denne saken, som mange er opptatt av, så er det viktig, sier Mehl.

– Å være åpen er en viktig del av det å opptre tillitvekkende. Jeg er veldig glad for å ha hatt en dialog med Skatteetaten og at vi kommer i mål og at det er endelig avklart.

AV SKATTER BLIR VI TYNGET NED: Kanskje tenkte Stortinget på fjerdeverset i Internasjonalen, da de bestilte en utredning til 3,75 millioner kroner som langt på vei frifant de folkevalgte for skattekrav, etter pendlerboligavsløringene. Nå kommer de likevel i posten.

Langt brev

Brevet Mehl viser fram er på 17 sider. Over halvparten forklarer etatens juridiske vurderinger. Resten gjelder hennes pendlersak. Mehl er selv jurist, men har ikke erfaring fra skattefeltet.

– Er det noe i det brevet som er vanskelig å forstå?

– Det som gjelder meg forholder jeg meg til. Og jeg forholder meg til Skatteetatens utregning og regeltolkning. Det er fint at den er vedlagt, sier Mehl.

PLEASE STAND UP: Justisministeren kan ha lyttet til Eminem da hun besluttet å bli den første av rundt 40 politikere til å stå fram med skattekravet.

Mehl sier at hun tror det vil bidra til å bygge tillit at hun er åpen om skattekravet.

– Vi er heldige som har et demokrati i Norge som folk har stor tillit til, og jeg føler jo på et stort ansvar for å hegne om det. Denne type saker trekker i motsatt retning.

– Du og andre politikere har et felles ansvar for tilliten til det politiske systemet. Skulle du ønske at kollegene dine gjorde det samme?

– Jeg har ikke innsikt i de andre sakene og tenker at det må være opp til hver enkelt. Men jeg synes både det er riktig og det føles godt å være åpen om det, sier Mehl.

En statsråd tjener rundt 1,4 millioner kroner i året.

– Er statsrådslønnen god nok til å betale denne skattesmellen?

– Jeg er opptatt av å betale det som er riktig skatt, og det skal jeg gjøre.