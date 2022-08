1 / 3 FIRE DØDE: Vrakrester av flyet som styrtet i Gråtådalen i Norland 18. mars i år. forrige neste fullskjerm FIRE DØDE: Vrakrester av flyet som styrtet i Gråtådalen i Norland 18. mars i år.

«Pilotfeil» var årsaken til flystyrten i Nordland i mars, ifølge det amerikanske forsvaret

Det amerikanske forsvaret har konkludert etter ulykken hvor et amerikansk militærfly styrtet og fire mennesker omkom under øvelsen Cold Response i mars.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etterforskningen viser at årsaken til ulykken var pilotfeil, skriver US Marines i en pressemelding søndag, fem måneder etter flyet styrtet.

De har blant annet gjennomgått video fra styrten og flydata.

Saken ble først omtalt av NRK.

Ifølge rapporten var det «pilotens handlinger under flygingen, eller mangel på handlinger, var den direkte årsaken til ulykken, skriver statskanalen.

Det ikke er kjent hvem av de involverte som var pilot på tidspunktet flyet styret. Videre opplyses det i rapporten at det ikke foreligger noen grunn for disiplinære reaksjoner.

– Tapet merkes fortsatt i marinekorpset, og våre kondolanser går ut til familiene og vennene til de falne, lyder det i pressemeldingen.

1 / 5 En politibil står parkert utenfor Trones Skole i Beiarn, som blir brukt som koordineringssenter for redningsaksjonen. forrige neste fullskjerm

Det var et amerikansk fly av typen V-22 Osprey som styrtet i Beiarn kommune i Nordland under militærøvelsen Cold Response i mars.

Dette er et amerikansk tomotors militært fly som tar av og lander som et helikopter og dreier motorene og flyr som et fly når det er i lufta. Utseendemessig minner det om en hybrid mellom et fly og et helikopter.

Et mannskap på fire var om bord på flyet, som var ute på et treningsoppdrag i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response.

Flyets siste kjente posisjon var på Saltfjellet.

Siden flytypen ble tatt i bruk av det amerikanske forsvaret i 2007, har de vært involvert i 36 ulykker av ulik alvorlighetsgrad, ifølge The Aviation Safety Network.

Etter ulykken i Gråtådalen i Beiarn 18. mars har det skjedd to andre hendelser, den ene i slutten av mars og den siste 8. juni i år.

Se video: Major: – Kompetente og veltrente piloter