RAMPONERT: Tyvene har kjørt inn dørene på hovedinngangen ved Buskerud Storsenter i Krokstadelva i Drammen.

Kjørte ned dørene på Buskerud Storsenter: To gullsmeder rammet

To gullsmedbutikker i Drammen er utsatt for det politiet beskriver som grovt tyveri natt til mandag. Tyvene har brukt bil som rambukk for å bryte seg inn kjøpesenterets hovedinngang.

Publisert: Nå nettopp

Sør-Øst politidistrikt melder natt til mandag om et grovt tyveri fra en gullsmedforretning på Buskerud Storsenter i Krokstadelva Drammen.

– En svart golf har kjørt inn hovedinngangen på Buskerud Storsenter, og deretter inn i to gullsmedforretninger inne på senteret, opplyser politiets operasjonsleder Per Arne Amundsen til VG.

– Dørene inn til senteret er i hvert fall revet ned, svarer han på spørsmål om materielle skader.

Se flere bilder fra stedet:

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Etter brekket ble to biler observert kjørende fra stedet. Politiet har klokken 05.00 fått kontroll på den ene, en svart golf. De leter fremdeles etter en større hvit eller grå vare- eller kassebil

– Det må betegnes som et sjokkbrekk, sa operasjonsleder Amundsen politidistrikt til NTB tidligere.

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokken 03.25 på natten.

Det er så langt uklart hva tyvene har fått med seg. Ingen er så langt pågrepet i forbindelse med saken.