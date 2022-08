PÅ TRAPPENE: Guri Melby utenfor kulturhuset i Arendal.

Venstre-Melby om strøm-bråket: − Handlingslammelse og mangel på kreativitet

ARENDAL (VG) Venstre-leder Guri Melby mener det er flere konkrete grep regjeringen kunne gjort allerede, uten utredninger og hastemøter på Stortinget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det jeg reagerer mest på er regjeringens handlingslammelse og mangel på kreativitet når det gjelder å angripe krisene vi står i. Jeg er veldig for både strømstøtte til husstander og bedrifter, men det er bare en del av bildet, sier Melby til VG.

Opposisjonen har ikke vært fornøyde med strømkrise-planen regjeringen la frem på mandag. Tirsdag ble det klart at Stortinget kalles inn til ekstraordinært strøm-møte i september.

Det første nye tiltaket regjeringen legger opp til kommer senest i oktober, med en strømstøtte til bedriftene.

I et intervju med VG tirsdag sa energiminister Terje Aasland at regjeringen jobber hardt med å få ordningen klar tidligere, men at det tar tid å finne en treffsikker ordning.

Men det er mange andre ting regjeringen kunne gjort for å avhjelpe situasjonen enn strømstøtte nå, sier Melby. Hun mener de kjører seg fast i de samme sporene.

– Mens Aps statsråder krangler med Ap-ordførere i media så handler regjeringer i andre europeiske land og innfører tiltak. Det er ikke rart at vi på Stortinget til slutt mistet tålmodigheten og kalte inn til et ekstraordinært møte, sier hun.

– Handler om å vise lederskap

Melby mener regjeringen bare har blikket rettet mot strømregningene, men at de ikke gjør noe med selve energikrisen - altså at det som handler om at Europa har knapphet på energi.

Der har Russlands kutt i gassforsyningen ført til prishopp og en intens oppmerksomhet om å spare på strøm i frykt for en kald og mindre produktiv vinter.

Selv om de store problemene er langsiktige, mener Melby det går an å hente inspirasjon herfra til mange små løsninger på kort sikt.

– Det handler om å vise lederskap. Og det handler om å erkjenne at det er ikke bare en priskrise, det er en energikrise. Vi har knapphet på energi, det er det som er den utfordringen vi er nødt til å løse.

OPPGITT: Venstre-leder Guri Melby

Lister opp tiltak

Hun sier det er en lang rekke land i Europa som har innført tiltak som dytter folk i riktig retning, og dermed bidrar til å får ned energiforbruket.

– Det har mye å si for folks utgifter, men det har veldig mye å si for det totale konsumet av energi, og dermed også for strømprisene. Når hver enkelt bruker mindre får vi totalt sett mindre press i markedet. Da kan prisen gå ned for alle - også de som ikke klarer å spare av ulike årsaker.

Hun peker på Spania, som har innført regler for for bruk av aircondition og oppvarming i offentlige og kommersielle bygg for å spare energi. Hun peker også på Tyskland som bruker mer penger på støtte til kollektivtrafikk, og på støtte til å installere solcelleanlegg og varmepumper.

– Det mest vidtrekkende er å innføre regler og påbud som Spania har gjort. Men man kan også se for seg å gi mer erfaringer og råd, sier Melby.

Venstre har gått igjennom strømtiltakene som er innført i andre Europeiske land, og kommer med en egen liste de mener regjeringen burde ta fatt på med én gang for å få ned strømforbruket i Norge.

Se hele listen ved å trykke på boksen under.

Info Disse tiltakene ber Melby om Venstre mener regjeringen bør: Ta initiativ til et møte med NHO og LO for et felles krafttak for strømsparing i næringslivet.

Gi husholdninger og mindre bedrifter støtte til energisparing, som varmepumper, etterisolering, skifte av vinduer osv.

Oppfordre alle bedrifter til å skru av lyset senest kl. 22, og til å senke klimaanleggene slik at det spares energi.

Gi husholdninger og mindre bedrifter støtte til lokal energiproduksjon: solceller, jordvarme, batterier og så videre.

Vurdere et midlertidig fritak i merverdiavgiften på produkter og tjenester som sparer energi – som for eksempel solceller, varmepumper og energirådgivning

Gi økonomisk støtte til husholdninger med lav inntekt, inkludert alle som mottar bostøtte, samt de med en husholdningsinntekt som er 30 prosent høyere enn kravet for bostøtte. Dette må inkludere de som mottar studielån via Lånekassen.

Øke støtten til kollektivselskapene slik at de midlertidig kan redusere prisene for de som reiser kollektivt.

Gi strømstøtte til små bedrifter som er avhengig av høyt strømforbruk i produksjonen, som for eksempel bakere og slaktere Vis mer

– Minimum av det jeg forventer

– Det er mange grep som kan tas, selv uten å investere en eneste krone, basert på at folk og bedrifter endrer litt på måten man gjør ting på, sier Melby.

Neste uke skal regjeringen møte partene i arbeidslivet og snakke om strømstøtte til bedriftene. Melby spør hvorfor de ikke også inn partene for å snakke om hva som kan gjøres for å få ned energiforbruket i næringslivet.

– Hvis vi får med oss folk kan vi kutte energiforbruket ganske kraftig her til lands. Men da trengs både positive støttetiltak, det trengs dialog, og det trengs initiativ fra regjeringen. Bare det å gå ut og si at alle bør ta i et tak og redusere det man kan for å spare penger og energi er et minimum av det jeg forventer fra en energiminister i Norge. Jeg har ikke sett ett sånt initiativ til møte med partene om dette fra Aasland, eller fra Vestre som er næringsminister.

Regjeringen: Hun kunne gjort det selv

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet sier han er enig med Guri Melby i at det er viktig å oppfordre folk til å spare på strømmen.

– Jeg synes i og for seg at mange av tiltakene hun peker på er gode, men dette er jo ting regjeringen i veldig stor grad enten er i gang med allerede, eller har kommunisert ut.

Han sier regjeringen har varslet at de kommer med en konkret plan for å nå 10 terrawattimer energisparing i bygg i statsbudsjettet for 2023.

– Grunnen til at det har tatt litt tid er at det målet, selv om det ble vedtatt i 2016, gjorde regjeringen Guri Melby satt i ingenting med, sier han.

– Vi har for eksempel også økt bevilgningen til solcelle gjennom Enova, og i 2023 gir vi husbanken mulighet til å komme med ekstra tiltak rettet mot folk med lave inntekter

– Hun mener dere burde innført flere tiltak nå i forbindelse med strømkrisen - kunne dere kommet med mer råd og informasjon til folk, som under coronapandemien?

– Jeg skal gi Guri Melby helt rett i at vi må bruke de mulighetene vi har for å spare strøm. Utfordringen er at der rådene for corona var klart hold deg unna folk, er rådene for energi ikke like, fordi folk har forskjellige behov. Folk bør spare strøm der og når de kan, men folk trenger strøm på ulike måter.