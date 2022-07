SYNKENDE TREND: Det er et kraftig fall i antallet som ønsker å bli barnehagelærere. Det er også færre som ønsker å bli lærere i år enn i fjor.

Ola Borten Moe om synkende lærertall: Ingen krise

For tredje år på rad synker antallet studenter som har fått studieplass ved lærerutdanningene i Norge. Utdanningsforbundet fortviler, men høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier det ikke er noen krise.

Publisert: Nå nettopp

Det har i flere år vært en nasjonal utfordring å rekruttere til lærerutdanningene. Søkertallene fra de siste årene har vært dystre, samtidig som SSB har varslet en kommende lærerkrise.

Og den trenden fortsetter i 2022:

En fjerdedel av studieplassene som i år var ledige etter hovedopptaket, var plasser til lærerstudiet, viser tall fra Samordna opptak.

Nesten hver femte lærer i skolen, målt i lærerårsverk, mangler lærerutdanning, viser tall fra SSB.

I tillegg har omtrent 40 000 lærere valgt bort en jobb i skolen til fordel for noe annet, ifølge Utdanningsforbundet.

Stort fall for barnehagelærere

– Det er flere førstevalgsøkere for de som underviser i 1. til 7. klasse, men for barnehagelærere er det veldig stort fall. For lærerutdanningene totalt sett, er det en nedgående trend over flere år.

Det sier direktør i direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule til VG mandag.

Han forteller at de har sendt ut cirka 1000 flere tilbud på grunn av de nye opptaksreglene på lærerutdanningen. Før måtte man ha 4 i matematikk for å komme inn, men nå kan man ha 4 i snitt.

Men det er likevel ikke bra nok søkertall.

– Statistisk sett er det 60 prosent av de som får tilbud som faktisk takker ja til studiet, så det er et stort fall, sier Skule om lærerstudiet.

Tabellen viser hvor mange som har fått tilbud om de forskjellige lærerutdanningene i år og i fjor. Det er over 1000 færre som har fått tilbud om å bli barnehagelærere i 2022.

Grunnskolelærer 1.–7. har hatt en økning i antall søkere i år, men likevel en nedgang i antall tilbud som er gitt.

Utdanningstypen «faglærerutdanning» er en treårig utdanning for 1.–13. trinn. Den er under avvikling og skal erstattes med en femårig utdanning. Noen institusjoner lyser ut lærerutdanning i praktisk-estetiske fag for 1.–13. trinn. Alle må ha gått over til den femårige utdanningen i praktisk-estetiske fag før 2023.

– Forferdelig situasjon

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, frykter at den synkende trenden vil svekke norske barns utdanning.

– Jeg synes dette rett og slett er dramatisk, spesielt for barnehagelærerutdanningen. Det er en helt forferdelig situasjon. Jeg kan ikke helt forstå hvordan dette har skjedd, sier han til VG.

FORTVILER: Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener myndighetene har hatt nok «festtaler og preik», og at tiden for handling er nå.

– Når det gjelder lærere er det alarmerende. Nesten hver femte lærer mangler lærerutdanning. Mange vurderer å forlate yrket. Vi har en arbeidsgiver som gjør oss til lønnstapere i tariffoppgjørene, sier Handal oppgitt.

Han etterlyser handling fra myndighetene.

– Det har vært nok festtaler og preik. Vi trenger konkrete tiltak, og kan begynne med lønnen. Vi har prøvd omtrent alt annet. Studiet er gjort lenger og inntakskravene er skjerpet. Vi har hatt rekrutteringskampanjer tidligere, og nå er det på tide å se om ikke lønn kan ha effekt. Man kan ikke gjøre oss til lønnstapere år etter år. Det er klart at unge mennesker også tenker på lønnen sin når de søker studie, sier Handal.

Han mener også det trengs andre grep.

– Vi kan også sørge for at arbeidsvilkårene til læreren er bedre og gruppestørrelsene er mindre. Situasjonen som den er nå er fortvilende.

Utdanningsministeren: – Ikke krise

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier han er glad for at det er en økning i antallet søkere som får tilbud om sine førstevalg, og at det er fint at vi er tilbake til 2019-nivå i antall søkere.

– Står vi overfor en lærerkrise?

– Nedgangen innenfor lærerfagene er ikke stort mer enn man kunne forvente. Vi trenger å se nærmere på tallene, men det er ingen grunn til å karakterisere dette som en krise.

IKKE RART: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener ikke det er krise for lærerundervisningen, og at alle studier har gått ned i tilbudte plasser.

Utdanningsministeren sier bruttoantallet har gått ned mellom 12 og 15 prosent for alle fag og disipliner.

– Det er ikke rart at det er den type nedgang for lærere også. Spesielt innenfor barnehagelærerutdanningen er det en signifikant nedgang. For lærere på grunnskole er bildet bedre, sier han.

Han trekker frem endringen i opptakskravene for lærere, og sier over 1000 nye kvalifiserte søkere fikk innpass, som ikke ville gjort det med det gamle regelverket.

Borten Moe mener tallene ville sett verre ut om firerkravet ikke hadde blitt fjernet.

Info Endring i opptakskrav for lærere I vinter endret regjeringen opptakskravet til lærerutdanningen. Før var det vært krav om minimum 35 skolepoeng, karakter 3 eller bedre i norsk og 4 i fellesfaget matematikk. De nye kravene er: Minst 40 skolepoeng og karakter 3 i matematikk og norsk, eller

Minst 35 skolepoeng og karakter 3 i norsk og 4 i matematikk, altså slik kravet også var før Vis mer

– Vil vi mangle lærere dersom denne trenden fortsetter?

– Det blir færre barn og over tid vil behovet reduseres. På den andre siden blir det stadig knyttet kvalitetskrav i skolen, med lærere. Det er god grunn til å følge med, men det er ikke krise enda. Men det har vært stor diskusjon rundt dette.

– Har dere en strategi for å få færre ufaglærte lærere i skolen?

Moe ler hjertelig.

– Vi må utdanne flere faglærte lærere. Forventet du noe annet? Vi har kjørt en kampanje over tid for å rekruttere flere grunnskolelærere for mellom 1.–7. klasse. Det er åpenbart at det er mulig, så det finnes en strime av lys.

Haster å gjøre jobben mer attraktiv

Mona Fagerås er lærer og stortingsrepresentant for SV. Hun mener det haster med å gjøre lærerstudiet og lærerjobben mer attraktiv.

– Regjeringen har skylapper i møte med bemanningskrisen i skolen, og det kan få langtrekkende konsekvenser, sier Fagerås.

Hun kommer med en beskjed til kunnskapsministeren, og sier det ikke er nok å kun fjerne firerkravet i matematikk.

– Lærerkrisen er et nasjonalt ansvar, og jeg forventer at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ikke skyver dette over på kommunene, og setter inn de tiltakene Ap selv var med på å fremme i fjor.

– Tida er overmoden for å ruste opp Skole-Norge med flere dyktige ansatte. Elevene våre trenger flere lærere, miljøveiledere, helsesykepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Nå er det alle mann til pumpene, mener Fagerås.

– Rart at ikke flere velger det samme

En av de som har takket ja til lærerutdanningen er 19 år gamle Celina Lorentzen. Etter et friår etter videregående skole har hun bestemt seg for å ta grunnskoleutdanningen fra 1. til 7. trinn. Hun gikk ut fra Nesodden videregående skole med 56 i snitt.

VIL BLI LÆRER: Celina Lorentzen (19) går løs på lærerstudiet ved Storbyuniversitetet Oslo Met fra neste måned av.

Hun forteller at det var vanskelig å velge hva hun ville studere. Etter et friår falt valget til slutt på lærerutdanningen.

– Jeg har hatt veldig gode lærere selv på skolen, og det har fått meg til å tenke at det kan være en veldig fin jobb, sier hun.

Lorentzen sier at hun syns det er rart at ikke flere har søkt på samme studie som henne.

– Det virker som en veldig fin og givende jobb å drive med. Også skader det ikke med den lange ferien man får. Jeg skjønner ikke at det ikke frister folk, sier hun.

Lorentzen tenker at noen kanskje skremmes av at utdanningen varer i hele fem år. Dette er noe som også hun har tenkt over.

– Jeg syns det er dumt at færre og færre søker lærerstudiet. Det er jo så viktige med lærere, sier hun.

Kan streike inn i nytt skoleår

I slutten av mai kom partene i kommuneoppgjøret til enighet i lønnsoppgjøret, men med ett unntak: Lærerne.

I juni tok Utdanningsforbundet ut 45 medlemmer i streik i Bergen. Lærerne mener de har vært lønnstapere i kommunesektoren over lang tid.

Lærerne i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde, takket imidlertid ja til tilbudet fra KS.

Utdanningsforbundet har varslet at en opptrapping av streiken trolig vil komme etter sommerferien dersom det ikke blir en løsning på konflikten.

Streikeleder Bente Myrtveit i Bergen har tidligere sagt at hun er hundre prosent klar for å streike inn i nytt skoleår.