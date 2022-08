Freya har fått en utfordrer - ny hvalross observert

En hvalross dukket opp i Senja kommune i Troms og Finnmark, til stor begeistring for lokalbefolkningen. En familie har allerede rukket å døpe hvalrossen «Hvalrosette».

På mandag var Rune Davidsen (50) og familien var ute på båttur, da de plutselig så noe som lignet på en stein bevege seg i strandsonen.

– Den var veldig godt kamuflert, sier Davidsen til VG.

Også Senja247 har omtalt saken.

Familien bestemte seg for å gå i land for å undersøke hvalrossen nærmere.

HVALROSS-SIGHTSEEING: Rune Davidsen (50) sammen med sine barn, Eskil (12) og Aurora (9), foran hvalrossen de har gitt navnet «Hvalrosette».

– Den lå helt rolig på steinene og solte seg. Ungene syntes det var veldig spennende. De har fått med seg Freya i Oslo, og har også sagt at de kunne tenke seg å se en hvalross.

– Hele bygda kom for å se på hvalrossen

Hvalrossen ble nærmere bestemt sett i bygda Flakstadvåg.

Davidsen forteller at det ble «stor ståhei» i bygda da hvalrossen dukket opp.

– Hele bygda kom ned for å se på hvalrossen. Det er av og til at en hvalross dukker opp her i nord, men det er ganske sjeldent, og mange år mellom hver gang.

Flakstadvåg har rundt 40 innbyggere, men det er mange besøkende innom i turistsesongen.

MANGE TILSKUERE: Davidsen forteller at «hele bygda» kom ned til sjøen for å se på hvalrossen.

Davidsen forteller at hvalrossen, som familien har døpt «Hvalrosette», lå i Flakstadvåg hele mandagen, men han er ikke sikker på om Hvalrossen fortsatt befinner seg der.

– I dag begynte det å regne, så det kan hende den ikke er så interessert i å ligge der lenger.

– Man må være forsiktig

Davidsen sier at de ikke gikk ned for å ta på hvalrossen, da de vet at den kan være farlig.

– Jeg tipper at den er mellom 500 og 700 kilo. Den lå ytterst på en steinmolo. Vi sto på steinene og så ned på den, så det var veldig trygt.

NYTER SOLEN: Hvalrossen hadde lagt seg på en stein ved vannkanten i bygda Flakstadvåg i Senja kommune.

Espen Rafter, akvarium leder ved stiftelsen Polaria i Tromsø, forteller at det ikke er veldig vanlig å se hvalrosser i regionen, men at det kan forekomme.

AGGRESSIVE: Espen Rafter forteller at han-hvalrossene kan være veldig aggressive i forkant av paringstiden.

Rafter understreker at hvalrosser er ville dyr, og at man må være forsiktige rundt dem.

– I utgangspunktet er de fleste dyr veldig snille, noe hvalrossen også er, men om den føler seg truet eller blir sint, så er det et stort dyr med mye muskler. Man må ikke gå nærme og prøve å ta på den. Hvalrosser kan bli over 1500 kilo – da er de livsfarlige.

Fungerende kommunikasjonsdirektør i fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini, forteller at de ikke kjenner til Hvalrosette, men er samstemt med Rafter i at hvalrossen ikke må forstyrres.

HVALROSS-SOMMER: Fungerende kommunikasjonsdirektør i fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini. Her er hun om bord i fartøyet «Rind» den 22. juli, for å forsøke å finne ut av hvor hvalrossen Freya liker å være.

– Hvalrosser utgjør normalt ikke en fare for mennesker så lenge man holder avstand, men når den blir forstyrret av mennesker og ikke får den hvilen den trenger, kan den føle seg truet og angripe. Nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner, så rådet er å holde avstand.

Har ikke flyttet på seg

En av sommerens store snakkiser har vært hvalrossen Freya, som man virkelig kan si har funnet seg til rette i småbåthavnen Frognerkilen i Oslofjorden.

Freya har blant annet tatt tilholdssted i en båt som ble ødelagt og skremt en padler slik at han falt i vannet.

DRAMATISK MØTE MED FREYA: MÅTTE REDDE MED VANNSCOOTER – SE VIDEO:

Jdaini opplyser om at det er «rolige forhold» rundt Freya, og at hun sist ble observert i Frognerkilen på søndag.

– Hun har det bra. Vi ser ingen grunn til å iverksette andre tiltak etter observasjonene gjort til nå.

SE VIDEO – KJENDISHVALROSS PÅ BÅTTUR: