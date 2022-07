Overgrepsdømt befal anker dommen

Et overgrepsdømt befal anker dommen i Nord-Troms og Senja tingrett. I tillegg bytter han forsvarer til John Christian Elden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et befal er dømt for å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, i tillegg til å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor noen som ikke samtykket i det.

Mannen i 40-årene ble dømt til seks måneders fengsel og til å betale den fornærmede kvinnen 60.000 kroner i oppreising.

Aktor Linn Rognli Hansen la opprinnelig ned påstand om ni måneders fengsel.

Forsvarets forum melder mandag at mannen har anket dommen. Hans nye forsvarer er John Christian Elden.

EKSTERN GJENNOMGANG AV VARSLER: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ha en ekstern gjennomgang av varsler.

Under rettssaken nektet tiltalte straffskyld. Også da det ble skildret seksualiserte meldinger som mannen hadde sendt fornærmede i etterkant av hendelsen, nektet han straffskyld for seksuelt krenkende atferd.

Retten mener tiltalte hadde innflytelse over fornærmede fordi han under hendelsene han er dømt for, bar uniform.

Mannens tidligere forsvarer, Kristina Aastrøm, ba om full frifinnelse, ifølge Forsvarets forum.

Forsvarssjefen har sagt at mobbing og seksuell trakassering skal slås hardt ned på.