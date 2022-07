I AVHØR: Jan Helge Andersen forklarte seg på nytt om Baneheia-saken til politiet da etterforskningen ble gjenopptatt. Her er han på vei ut av politihuset i Oslo i fjor høst.

Ny Baneheia-siktelse: Ransaking hos Jan Helge Andersen

Oslo politidistrikt har siktet Jan Helge Andersen (41) i den nye Baneheia-etterforskningen – og ransaket hjemme hos ham.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset, sier statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei, som holder i Baneheia-saken, til VG i en e-post.

– Statusen som siktet innebærer at han har noen særlige rettigheter i saken.

Baneheia-dømte Jan Helge Andersen har så langt hatt status som mistenkt i den nye etterforskningen, som ledes av Oslo politidistrikt.

– Saken er fremdeles under etterforskning. Formålet er å belyse saken best mulig, sier statsadvokatene.

HAR SAKEN: Johan Øverberg (t.v.) og Andreas Schei er statsadvokatene i den 22 år gamle Baneheia-saken.

Statsadvokatene ønsker ikke å kommentere hva Andersen er siktet for, eller hvorfor siktelsen kommer nå.

– Ransakingen innebærer ikke at politiet eller påtalemyndigheten har tatt stilling til skyldspørsmålet og den videre påtalebehandlingen av saken, skriver de i e-posten.

Politiet har i en påtegning til Oslo tingrett argumentert for ransakingen og fikk medhold.

– Jeg har ingen kommentarer til ransakingen som ble gjennomført hos Andersen, sier hans advokat Svein Holden til VG.

Skal ha villet undersøke PC

Ifølge VGs opplysninger skal politiet blant annet ha vist interesse for en PC. Statsadvokatene ønsker ikke å kommentere hverken formålet for ransakingen eller funnene politiet eventuelt har gjort.

De ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt politiet nå argumenterer for at Andersen kan ha vært alene om Baneheia-drapene fra 2000, som hans tidligere kamerat Viggo Kristiansen (43) ble dømt til å sone lovens strengeste straff for i 2002.

Etterforskningen fremover vil kunne være relevant for Kristiansens stilling, påpeker statsadvokatene.

Hør siste Baneheia-episode fra Krimpodden som tar for seg funnene i den nye etterforskningen:

I 2002 ble Andersen dømt til 19 års fengsel for drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og for medvirkning til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10). Han ble imidlertid frifunnet for medvirkning til drapet på det eldste offeret.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for begge drapene samme år. Dommen la vekt på at Andersen i sin forklaring utpekte sin tidligere kamerat som hovedmann.

Kristiansen har i alle år nektet straffskyld.

– Vi har ingen kommentar til den pågående etterforskningen på dette tidspunkt, sier Kristiansens advokat Arvid Sjødin til VG.

VG har vært i kontakt med Audun Beckstrøm, bistandsadvokat for Baneheia-foreldrene, som ikke ønsker å kommentere den nye siktelsen av Andersen.

Dersom den nye Baneheia-etterforskningen ender med full frifinnelse for Kristiansen, kan politiet straffeforfølge Jan Helge Andersen for drap og falske anklager.

Dersom Kristiansen frifinnes, kan han få utbetalt et betydelig millionbeløp etter alle årene han satt i fengsel på feil grunnlag.