VANNSPORT: De nyinstallerte flytebryggene ligger på tørr grunn, i det som skulle vært et område for vannsport.

– Er dette den nye normalen?

GOL/OSLO (VG) På en varm sommerdag i juli skulle fjorden vært full av båter, kajakker og fiskere. Nå er den nesten helt tom.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

På Golsfjellet er den store innsjøen en brøkdel av sitt vanlige selv. Store mudderbanker, som vanligvis ligger flere meter under vann, strekker seg nå utover.

– Jeg vil ikke høre mer om lite nedbør og snø i fjellet, det er å føre oss bak lyset. De får si det som det er, vannet renner ut, og pengene renner inn i kraftselskapene, sier Gudrun Hesla.

Hesla er innehaver ved Oset Høyfjellshotell. Det eldste hotellet i Hallingdal ligger nede ved det som vanligvis er vannkanten til Tisleifjorden.

De er avhengig av å kunne tilby gjestene sine gode naturopplevelser, og har fjorden som et viktig trekkplaster. Nå har vannbunnen vært tørr så lenge at det har begynt å vokse opp gule sommerblomster, slik at det minner mer om en blomstereng enn en strandsone.

VANNSTAND: Sjøbunnen brukes nå som fiskeplass for de få som begir seg utpå fjorden.

Hesla peker på vannkraftverket, som har fjorden som vannmagasin.

Vannstanden er nå flere meter lavere enn det som er normalt for sjøen i juli. Tisleifjorden ble regulert med et damanlegg i 1949, og fikk i 2015 et småkraftverk i selve anlegget.

Lav vannstand har vært gjennomgående flere stede i landet denne våren og sommeren. Strømprisene var høye i Europa, før krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland førte til en akutt etterspørsel på energi.

Norske kraftselskap tjener godt på å selge strøm til det europeiske markedet, men har fått kraftige advarsler fra myndighetene om å ikke tappe magasinene og skape kraftmangel i Norge.

Nå er den nasjonale fyllingsgraden på 65,1 prosent, med store forskjeller. Sørvest-Norge har en fyllingsprosent på 48,3 prosent, noe som er langt mindre enn hva som er normalt på denne tiden på året.

Fortvilet situasjon

I kjølvannet av corona har Oset høyfjellshotell investert mye penger, deriblant omstillingsmidler de fikk, i vannsport.

Som en investering har de startet en ti års leiekontrakt på et stort område nede ved vannet. Vannet stopper nå flere meter unna området, og flytebryggene står på land.

HOTELL: Hotellet har måttet kjøpe inn blant annet elsykler for å gi gjestene et alternativt tilbud.

– Vi er redd for at dette skal bli den nye normalen, sier Inger Hutchinson, prosjekt- og markedsansvarlig ved høyfjellshotellet.

Hotellet er nødt til å tenke utenfor boksen og kjøpe inn nye alternative aktiviteter for å gi gjestene et tilbud.

– Det er umulig å forsvare en slik investering med et utgangspunkt som i sommer. Folk har kommet tilbake med store forventninger og har blitt svært skuffet.

Hotellet hadde kalkulert med nedgang fra corona-sommerne som var veldig gode, men nedgangen er større enn forventet.

– Det er ingen tvil om at dette er direkte relatert til et amputert tilbud med tanke på vannaktivitet og fiske. For drift av Vasskanten så er det krise, sier Hutchinson.

Vasskanten er navnet på området hotellet leier nede ved vannet.

USIKKERT: Inger Hutchinson forteller at høyfjellshotellet daglig får avbestillinger fra gjester.

Har advart mot dette

– Vi forstår også at vi har behov for mer strøm, men det må være mulig å gjøre det på en måte som gagner alle, sier Helge Arne Jallen (49), styremedlem i Golsfjellet Fiskeforening.

Fiskeforeningen har siden 2016 engasjert seg i saken og argumentert for at byrden med flomdemping må fordeles noe på de andre vannene lenger opp i vassdraget, slik at regulanten ikke behøver å holde Tisleifjorden så lav.

– Det jeg tenker er at det er lite snø og lite tilsig, men hvis det hadde vært vilje til det så hadde vi jo klart å fylle fjorden opp til et nivå som var mer brukbart for både oss fiskere og alle andre rundt fjorden. De har sluppet ut mer vann enn det vi mener er nødvendig. Også kunne de fordelt vannet mellom disse magasinene.

FISKE: Golsfjellet fiskelag har lenge advart om den situasjonen de nå står oppe i

Den lave vannføringen reduserer tilgjengeligheten for fiske ifra båt, reduserer biologisk produksjon av næringsdyr i strandsonene, og kan få konsekvenser flere år frem i tid.

– Tisleifjorden har fått all byrden ved reguleringen.

Godsfjellet fiskeforening pleier gjennomsnittlig å selge fiskekort for 25.000 kroner på Oset Høyfjellshotell. Hittil i år har de solgt 13 fiskekort. Inntektene fra fiskekortene går til gapahuker og lignende tiltak for å legge til rette for fiskeopplevelser på Golsfjellet. Ved manglende inntekter vil det gå utover hva foreningen kan gjøre neste år.

Må gjøre alt vi kan

– Vi tenker at vi må påvirke alt vi kan for at dette ikke skal bli den nye normalen. Vannet må spares, det blir uansett ikke tapte kraftinntekter, sier innehaver Gudrun Hesla til VG.

Hotellet fikk i fjor omstillingsmidler for å overleve, nå kan de likevel gå tapt.

– Det er lite vi får gjort før etter ferien, men jeg skal kjempe. Jeg kommer til å sette meg på venterommet til både hovedkontoret til Eidsiva Energi og Olje- og energidepartementet, sier Hesla.

– Kommer ikke til å gå før de slipper meg inn. Dette må ordnes opp i!

VASSKANTEN: Området nede ved vannet var tenkt å være fullt av badende gjester som kunne bruke av fjorden.

– Sommerens situasjon spesielt uvanlig

Øyvind Eidsgård, daglig leder i Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, som overser kraftverkene i området, skriver til VG at grunnen til den lave fyllingsgraden er at tilsiget i lang tid har vært langt under normalen. Både på grunn av at vinteren har vært snøfattig, og at det har kommet betydelig mindre nedbør enn normalt.

– Dette får spesielt store konsekvenser for et magasin som Tisleifjord, som har et stort volum som skal fylles i forhold til størrelsen på nedbørsfeltet.

Selv om lav vannstand forekommer, er sommerens situasjon spesielt uvanlig. Vi finner ikke tilsvarende i statistikk som går tilbake til 1961.

– Vi skjønner godt at omgivelsene og andre brukere er lite fornøyd. Det er heller ikke vi, men situasjonen skyldes alene naturgitte forhold, ikke brudd på manøvreringsreglementet eller annen unormal tapping, sier Eidsgård.

Utover bestemmelsene for laveste og høyeste regulerte vannstand, er det ikke, og har aldri vært krav til oppfyllingsgrad for Tisleifjord. Det oppstrømsliggende magasinet Flyvatn har derimot et slikt krav.