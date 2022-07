Store mengder slam havnet i kjent lakseelv

Onsdag ble det sluppet ut store mengder steinslam i en av Norges mest kjente lakseelver, Lærdalselva i Vestland fylke.

Publisert:

Det bekrefter daglig leder i Norsk Grønnkraft, Rune Skjevdal, til VG. Han bekrefter også at politiet var på stedet samme dag.

Lærdalselva er kjent for å være en av landets beste lakseelver.

Skjevdal beskriver hendelsen som en ulykke. Han sier at ut fra hans nåværende informasjon var det snakk om mellom 10 og 15 kubikkmeter slam.

Organisasjonen «Redd villaksen» hevder imidlertid at det er snakk om enn større mengde.

– Akkurat hvor mye slam det er snakk om blir redegjort i videre undersøkelser, sier Skjevdal.

DAGLIG LEDER: Rune Skjevdal i Norsk Grønnkraft.

Kan sette seg i gjellene

– Vi bygger ut et kraftverk, og i den forbindelse bygger vi en tunnel. Ut av tunnelen kommer det vann, og vi har et renseanlegg som tar seg av vannet, sier Skjevdal.

Videre forteller han at containeren til renseanlegget må tømmes fra en tid til en annen.

– Det man må gjøre da er å suge slammet over i en tank og deponere det på et ferdig utgravd område i bakken.

Skjevdal sier at de deponerte det omtalte innholdet i et slikt utgravd område, men at veggen til «hullet» kollapset.

– Da gikk vannet over i en ny dam som førte ned til Lærdalselva.

Ifølge Skjevdal er avfallet små steinpartikler, uten kjemikalier. Og problemet er at steinene er så små at de kan sette seg i gjellene til fiskene.

Videre sier Skjevdal at de umiddelbart meldte fra til statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) da hendelsen fant sted.

– Det er en veldig beklagelig hendelse.

– Dette er den ultimate katastrofen

Mark Brooks sitter i elveeierlaget til Lærdalselva, og eier en del av elven. Han tipset VG om hendelsen, og beskriver hendelsesforløpet på en annen måte enn Skjevdal.

Brooks sier at tanken samler opp «det verste av det verste» og at den ble full i ferien. Da ble det ifølge Brooks gjort en «quick fix», ved å grave et hull i en åker.

Under gravingen skal det ifølge Brooks ha blitt kuttet over et dreneringsrør som leder til Lærdalselva.

Brooks sier videre at det da ble leid inn en pumpebil som pumpet slammet ned i hullet, og at slammet da gikk rett i røret og videre ned til elven.

– Dette er den ultimate katastrofen. Dette er dronningen av norske lakseelver.

1996: Lærdalselva er et populært sted. Her er musikeren Eric Clapton hjelp av klepper Peder Evjestad. 1996: Kong Harald på laksefiske i Lærdalselva. 2003: Kurt Nilsen på fisketur i Lærdalselva sammen med Bård Tufte Johansen og Lars Lenth.

Til Brooks uttalelser har Skjevdal følgende svar:

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen og vi kommer tilbake med en rapport til statsforvaltningen når vi er ferdig med våre undersøkelser.

«Dronningen blant lakseelver»

Lærdalselva blir ofte kalt for «dronningen blant lakseelver», står det på lakseelver.no.

Videre skriver de at betegnelsen nok kommer av at Kong Harald fisket i elven fra han var 14 år gammel, og at både kongen og dronning Sonja har vært faste gjester de fleste årene hvor det har vært fisk i elven.

Ordfører i Lærdal kommune, Audun Mo (AP), er ikke kjent med hendelsen, men sier at elven er en av «de grommeste i Norge».

STOLT AV ELVEN: Audun Mo sier at Lærdalselva har stor betydning for lokalsamfunnet.

– Elven ruver høyt. Den har stor betydning for Norge og Lærdals-samfunnet.

Mener det er snakk om 40 kubikkmeter med slam

Organisasjonen Redd villaksen har også uttalt seg om hendelsen. De skriver på sin Facebook-side at det skal ha vært snakk om 40 kubikk slam:

«Under gravingen ble et betongrør som leder rett ned i elven kuttet over, så nøddepotet på 40 kubikk gikk rett i elven»

VG har prøvd å komme i kontakt med både Vest politidistrikt og Lærdal politistasjon, foreløpig uten å få svar.