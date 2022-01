LOVER INGENTING: I onsdagens spørretime i Stortinget ble Ola Borten Moe utfordret til å love økt studiestøtte. Det gjør han ikke.

Ingen løfter om økt studiestøtte

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier at studiestøtten skal følge prisjusteringen, men lover ellers ingen økt støtte.

Av Maren Olava Ask Hütt

– Det er skremmende, sier medlem i utdannings- og forskningskomiteen Himanshu Gulati (Frp).

Onsdag utfordret han forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i Stortingets muntlige spørretime.

Norsk studentorganisasjon har tidligere fremmet krav om at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Flere av stortingspartiene ønsker også å knytte studiestøtten til 1,5 G.

– Kan statsråden love at det blir økt studiestøtte med denne regjeringen, spurte Gulati utdanningsministeren.

SKUFFET: Himanshu Gulati (Frp) er medlem i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og utfordret Borten Moe i spørretimen onsdag.

Prisjustering, men ingen løfter om økning

– Vi kommer til å fortsette å forbedre studiestøtteordningen, men prioriteringen kommer til å være rettet mot prisjustering og de studentene som trenger det mest, som studenter med små barn, svarer Borten Moe i spørretimen.

I statsbudsjettet for 2022 øker studiestøtten for studenter som har barn. For fulltidsstudenter står støtten stille, utenom den generelle prisjusteringen.

Men et løfte om økt støtte for studentene generelt kommer ikke utdanningsministeren med.

– Jeg er skuffet, sier Gulati til VG og legger til at han tror det også gjelder alle landets studenter.

– Et faresignal for studentene

– Jeg skjønner at han ikke kan tallfeste noe, men det er skremmende når han ikke engang kan love at den generelle studiestøtten vil øke de neste årene.

– Borten Moe sier jo at de velger å prioritere de studentene som trenger det mest, som studenter med barn. Hva tenker du om det?

– Det er bra å prioritere dem, men at han ikke vil bekrefte at det kommer noen som helst økning til studenter generelt er et faresignal for studentene. Vi må gjøre begge deler, sier Gulati, som lover at Frp skal fortsette å fremme studentorganisasjonenes krav om økt studiestøtte for alle studenter.

OK MED STUDENT-JOBBER: – Vi mener det er helt ok at man jobber ved siden av studiene, sa Borten Moe i Stortingets spørretime onsdag. Bildet er fra en tidligere anledning.

Borten Moe sier han ønsker en trygg og god økonomi for studentene.

– Men vi mener også at det er helt ok at man jobber ved siden av studiene.

Sammenlignet med Sverige og Danmark, har flere norske studenter deltidsjobb ved siden av studiene. 50 prosent av norske studenter jobber gjennom semesteret.

Borten Moe omtaler dette som viktig læring for studentene.

– Man kommer tettere på arbeidslivet og den virkeligheten man møter når man er ferdig utdannet.

I onsdagens spørretime ble også Borten Moe blant annet utfordret av Abid Raja på om det kommer flere lettelser fra coronatiltakene for studentene. Raja etterlyste blant annet mer fysisk undervisning og unntak fra enmetersregelen.

Fredag kom det flere lettelser i coronatiltakene generelt, også for studenter. Borten Moe svarte med å vise til disse, men vil foreløpig ikke love andre lettelser. Dette forklarte han med at regjeringen følger helsemyndighetenes råd.