Den nye omikronvarianten: − Veldig rask utvikling

Den nye og mer smittsomme omikronvarianten BA. 2, kan få konsekvenser for tiltakene, ifølge Stoltenberg. Likevel tyder lite på at den fører til mer alvorlig sykdom.

Publisert: Nå nettopp

– Vi ser en veldig rask utvikling, raskere enn for den opprinnelige omikronvarianten BA. 1, sier direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, til VG.

For bare noen få uker siden, var det registrert under ti tilfeller av den nye undervarianten av omikron BA.2. Nå er det registrert over 600 tilfeller, og spredningen ses hovedsakelig i Oslo.

I sin ukerapport for uke 2 som ble publisert onsdag, skriver FHI at det nå kan se ut som at BA. 2 allerede er i ferd med å ta over for den opprinnelige omikronvarianten.

«Fra 7 påvisninger den 4. januar til totalt 611 påvisninger 19. januar (hovedsakelig i Oslo) er denne utgaven av omikron i sterk vekst i forhold til den originale omikron, BA. 1», står det i ukerapporten.

– Vi må forholde oss til at den er enda mer smittsom, sier Stoltenberg.

Trolig ikke mer alvorlig

Bortsett fra at viruset anses å være mer smittsomt, vet FHI enda lite om BA.2. Det er likevel ingenting som så langt tyder på at varianten gir et mer alvorlig sykdomsforløp.

– Vi har ikke noe grunn til å tro at den er mer alvorlig enn den første omikronvarianten, sier Stoltenberg.

Tom Peacock er virolog ved Imperial Department of Infectious Disease på Imperial College i London. På sin Twitter-konto, skriver han at tidlige observasjoner fra India og Danmark, tyder på at det ikke er en dramatisk forskjell i alvorlighetsgraden til de to variantene.

– Disse dataene blir nok mer solide (den ene eller andre veien), i løpet av de kommende ukene, skriver han.

Samtidig skriver Peacock at det finnes lite data om viruset, men at det sannsynligvis er få endringer når det kommer til vaksinenes effekt mot BA. 2-varianten.

– Det vil sannsynligvis være minimale forskjeller i vaksineeffektivitet mot BA. 1 og BA.2. Det er også sannsynlig at en infeksjon med BA. 1, vil beskytte mot BA. 2-infeksjon, skriver han.

– Kan ha konsekvenser

Så langt finnes det lite kunnskap om hvor utbredt den nye omikronvarianten er internasjonalt. Det skyldes blant annet at mange land ikke følger like godt med på slike undervarianter, ifølge Stoltenberg.

– For kort tid siden, hadde vi grunn til å tro at den ikke var særlig utbredt, men det kan hende at den nå sprer seg også i mange andre land, sier hun.

Til tross for at viruset trolig ikke er mer alvorlig enn den første omikronvarianten, sier Stoltenberg til VG at virusets smittsomhet kan få konsekvenser for tiltakene fremover.

– Det kan ha konsekvenser for hvordan vi innretter tiltakene når det gjelder testing, smittesporing, karantene og isolasjon. Og også for tiltaksnivået ellers og hvordan det innrettes.