FORSKJELLER: FHI oppfordrer folk som skal reise fremover både til å sjekke de nye EU-reglene for coronapass og tiltakene i det landet de skal reise til.

Nye coronapass-regler fra 1. februar: FHI med klar oppfordring til reisende

1. februar strammes det inn på hva som er et gyldig coronasertifikat i EU og EØS. Venter du for lenge med oppfriskningsdose, kan du få ugyldig pass.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

– Det blir viktig for dem som skal ut og reise at de sjekker reglene, sier FHIs assisterende direktør Gun Peggy Strømstad Knudsen til VG.

De nye reglene ble annonsert i starten av januar og trer i kraft 1. februar.

FHI går nå ut med hva du bør passe på før du reiser til Europa.

Du må sjekke regler og tiltak i det landet du reiser til, for der et det store forskjeller. Du må sjekke de nye coronapass-reglene som gjelder fra. 1 februar.

Slik vet du om sertifikatet er gyldig

Den største endringen 1. februar, er at det strammes inn på hvor lenge du får gyldig coronapass etter du er fullvaksinert. Når det har gått 270 dager (drøyt ni måneder) siden dose to, advarer FHI om at enkelte land kan kreve en oppfriskningsdose.

Med mindre du har hatt corona.

– Hvis du har gjennomgått covid-19 siste 180 dager, slipper du dokumentere oppfriskningsdose. Har du gjennomgått covid-19 etter grunnvaksinasjon vil coronasertifikatet være gyldig i de fleste land i 180 dager (rundt et halvt år), påpeker FHI.

FHI påpeker at coronasertifikatet ditt er gyldig etter 1. februar hvis det står følgende på Helse-Norge:

For deg som har tatt 3 vaksinedoser , skal det stå «3 av 3» under siste dose på coronasertifikatet.

For deg som har tatt en en-dose-vaksine skal det stå «2 av 1» etter oppfriskningsdosen.

For deg som har tatt 4 vaksinedoser , to doser, en ekstra dose, og så en oppfriskningsdose, vil det stå «4 av 4».

For deg som har hatt corona, kan det være flere varianter av hvordan vaksinedoser vises i coronapasset. Hvis du for eksempel har tatt en vaksinedose i tillegg til at du har gjennomgått covid-19, og så har fått en oppfriskningsdose, vil det vises som «2 av 1».

KLAR FOR TUR? Du finner din status når du logger inn på helsenorge.no på nett eller bruker Helse-Norge-appen. FHI påpeker at hvis du har fått en oppfriskningsdose etter at du tidligere har vært smittet, så vil det vises som «2 av 1» i coronapasset.

Så ifølge EUs nye regler er et gyldig sertifikat da:

Grunnvaksinasjon (som kan være to doser av to-dose vaksine, én dose av én-dose vaksine eller gjennomgått coronasykdom sammen med én vaksinedose) gir gyldig pass i 270 dager.

Grunnvaksinasjon pluss oppfriskningsdose gir gyldig pass på ubestemt tid.

Store forskjeller i reglene

Men mange land har sine egne restriksjoner og grenser som du også må sjekke før du reiser.

Et eksempel: Frankrike har for eksempel coronapass-krav for å gå på restauranter og aktiviteter. : Frankrike har for eksempel coronapass-krav for å gå på restauranter og aktiviteter. Det kreves at folk mellom 18–64 må ta dose tre maks syv måneder etter dose to. Fra 15. februar strammer de inn enda mer.

– Det er viktig å lese seg opp på de landene du skal inn i også, påpeker Knudsen i FHI.

Hvor sjekker jeg hvert lands regler? EU EU har laget en tjeneste med oversikt over corona-reglene i EU/EØS-land: Både for å reise dit og hvilke tiltak som gjelder innenlands. Den heter re-open EU

– Merk at informasjonen om landene her ikke alltid er oppdatert, men lenkene som er tilgjengelig om det enkelte lands regler gir god informasjon. Vi anbefaler også å bruke Reiseklar-appen til Utenriksdepartementet, skriver FHI.

Barn og unge voksne

Det er også ulike krav mellom land i EU/EØS på om barn må vise coronasertifikat.

– Det er pågående prosesser omkring for eksempel barns mulighet til å få coronasertifikat basert på vaksine, om de skal være omfattet av det generelle kravet om boosterdose dersom det er gått mer enn 270 dager fra siste dose i grunnvaksinasjonen, skriver FHI.

For eldre og voksne i risikogruppene har FHI klare anbefalinger om å ta en oppfriskningsdose for å beskytte seg mot alvorlig sykdom. Men det gjelder ikke alle.

– En gruppe som kan komme i et dilemma hvis de skal på reise, er folk i gruppen 18–44 år uten risikofaktorer – hvor dere ikke har en klar anbefaling om at de faktisk skal ta dose tre?

– Vi anbefaler i utgangspunktet ikke av medisinske årsaker, men vi åpner opp for at det skal tilgjengeliggjøres for dem som har behov for det i forbindelse med reise og coronasertifikat, svarer Knudsen i FHI.

Ekstra advarsel om Helfo-utskrift

Over 60.000 har bestilt coronasertifikat på papir på Helfo. Og til dem er FHIs beskjed: «Pass ekstra på!»

– Hvis du er vaksinert med Janssen eller har kombinasjon gjennomgått sykdom og en vaksinedose og det står 2/2 på din utskrift av ditt coronasertifikat: Ta kontakt med Helfo og be om en ny utskrift av coronasertifikatet, skriver FHI.