SAMMEN: Reidar Webster og LOs Yngve Hågensen i 2000.

Reidar Webster (87) er død: − Hadde respekt i alle miljøer

Den tidligere riksmeklingsmannen Reidar Webster er død. LOs legendariske leder, Yngve Hågensen, hyller ham.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mangeårig riksmekler Reidar Webster får bare godord etter sin bortgang.

– Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988 til 2004, og er den som har ledet embetet lengst. Webster huskes som en svært dyktig mekler, og var en enestående brobygger mellom partene i arbeidslivet, skriver Riksmekleren på sin hjemmeside.

– Våre tanker går til familien i denne tunge stunden.

– Utmerket riksmekler

En av dem som stadig måtte møte hos riksmekler Webster, var LO-leder Yngve Hågensen.

Han ledet Norges største arbeidstakerorganisasjon fra 1989 til 2001, altså i nesten samme tidsperiode som Webster var mekler.

– Jeg som mange i min generasjon husker hvor utmerket riksmekler han var. Han var det gjennom hele min tid som LO-leder. Han hadde respekt i alle miljøer, sier Hågensen til VG.

SENTRAL: Reidar Webster under en megling i 2004, like før han gikk av.

Webster gikk av som riksmeglingsmann i en alder av 70 år. Da hadde han ledet over tusen meglinger i perioden 1978 til 2004. Han har blitt omtalt som kompromissets mann og var ofte et innslag på nyhetene i kjølvannet av et lønnsoppgjør.

– Innga respekt

Det har Hågensen ingenting imot å slutte seg til.

– Han hadde en måte å organisere sitt arbeid på, som innga respekt. Det var opp gjennom årene en del meklinger som sprakk og endte i konflikt, men det var aldri noe han hadde ansvaret for.

Hågensen sier at det er mange måter å bygge meklerrollen på og at Webster hadde sin egen vei.

– Han hadde en humøraktig måte å håndtere partene på, som samlet folk når det var viktig å gjøre nettopp det.

Webster var gift med tingrettsdommer Ingeborg Haldis Aslaksen.