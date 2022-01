NY RAPPORT: Helsedirektør Bjørn Guldvog starter nå en ukentlig pandemi-rapportering.

Helsedirektoratet: Ikke økt belastning på kommunene - tross smitteøkning

Smitten i Norge har skutt i været, men ifølge Helsedirektoratet har det ikke presset på helsetjenestene i kommunene økt.

Av Oda Leraan Skjetne

Helsedirektoratet begynner nå med publisering av ukentlige rapporter om situasjonen i primærhelsetjenesten og på sykehusene.

Den siste tiden har det vært stor debatt om hvilken belastning pandemien har på helsetjenestene, da strenge tiltak begrunnes med frykt for overbelastning.

– Den sterkt økende nasjonale smittetrenden gir jevnt over ikke økt belastning på kommunenes helse- og omsorgstjenester, skriver Helsedirektoratet i sin første ukesrapport.

– Kommunenes vurdering av risiko for at smitten skal

overbelaste kapasiteten i helsetjenesten er stabil. To vurderer den som høy, skriver Helsedirektoratet, og påpeker at det er Oslo og Nordre Follo.

I rapporten går de blant annet gjennom hvor mange kommuner som melder at de har god, utfordrende eller kritisk tilgang til personell og kritisk kompetanse.

De melder om en svak bedring.

Én kommune melder at tilgangen er kritisk, det er Fredrikstad, viser Helsedirektoratets nye oversikt.

159 kommuner melder at de har utfordrende tilgang til personell

174 kommuner, 52,3 prosent av totalen, melder at de har god tilgang til personell og kritisk kompetanse.

Nye skoletall

Den nye rapporten inneholder også tall på hvor mange kommuner som tester regelmessig i barnehager og skoler: