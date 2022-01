MYE: Store mengder snø og jordmasse raste ut i veien søndag ettermiddag.

Snøskred i Nordland - bygd innestengt

Tettstedet sør for Narvik ble rammet av et snø– og sørpeskred søndag ettermiddag. Flere hus og hytter er evakuert og Statens Vegvesen har stengt veien.

Av Kristoffer Solberg

De omtrent 700 innbyggerne i tettstedet Beisfjord i Narvik kommune må regne med å holde seg inne frem til mandag formiddag som følge av skredet. Det bekrefter ordfører Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) overfor VG

– De er stengt inne frem til mandag klokken 11. Da skal det gjøres en nye vurdering av rassikkerheten, sier han.

Ingen personer kom til skade som følge av raset, men flere hytter og hus ble evakuert fordi Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har ansett rasfaren som fortsatt pågående. Ifølge ordføreren er det imidlertid ikke fare for innbyggerne i Beisfjord.

– Vi har både leger og sykepleiere inne i Beisfjord, forsikrer han. Han påpeker også at store deler av fjorden er åpen så det er mulig å nå bygda med båt.

– Vi har også beredskap med helikopter og eventuelt scooter, sier han.

Narvik kommune har satt ned krisestab etter raset. Ordføreren melder om god dialog. Både for de innestengte og blant øvrige involverte.

– Det er god dialog og det jobbes godt fra alle involverte parter. Både folk der inne og beredskap har god kontakt, sier han til VG.

Politiet i Nordland meldte om raset omkring 12.20 søndag.

– Raset er ca. 20 meter bredt og 300 meter langt, skrev politiet på Twitter.

Operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt bekrefter at den lokale politimesteren har evakuert et mindre område etter råd fra NVE.

– Politimesteren har etter råd fra NVE vurdert at det er et område i umiddelbar nærhet med hus og hytter som er evakuert grunnet vurdering om at det kan gå skred i område, sier han til VG.