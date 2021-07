PANG: Det sa pang da elgen traff frontruten til Ap-politiker Rigmor Aasrud natt til lørdag.

Ap-politiker kolliderte med elg: − Ansiktet smalt i frontruten

På vei hjem fra Peer Gynt-spelet på Gåla krasjet Ap-politiker Rigmor Aasrud med en elg.

Av Ådne Husby Sandnes

«Peer Gynt ved Gålåvannet er alltid en opplevelse. Det var det også å treffe skogens konge på Toten på vei hjem» skriver Aasrud på Facebook og legger ved bildet av den knuste frontruten.

Stortingsrepresentanten forteller til VG at det var en skummel opplevelse, men at det heldigvis gikk bra med henne selv og venninnen som satt i bilen. Hun tror nok at det gikk verre med elgen, som løp inn i skogen.

– Jeg satt og kjørte med cruise control, og vi pratet faktisk om elgpåkjørsler fordi det var sånne fareskilt på veien. Plutselig sa det pang! Elgen smalt ansiktet rett i frontruten, sier Aasrud.

Påkjørselen skjedde rundt klokken 2 på natten, ved avkjørselen til Reinsvoll i Vestre Toten kommune. Bilen ble skadet, men Aasrud klarte å holde den på veien og kjøre videre. Ap-politikeren stoppet, og varslet politiet.

– Da vi kjørte videre så vi elg to steder til, helt ved veikanten, sier Aasrud.

– Jeg vet ikke hvorfor det var så mye elg, men det var et voldsomt flott måneskinn i natt, sier Aasrud, som er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Hun har en oppfordring til alle trafikanter i sommer:

– Kjør pent!

6400 rådyr og 1340 elg ble påkjørt og drept på vei og jernbane i jaktåret 2020/21. Det er 360 flere rådyr og 170 færre elg enn foregående jaktår.

Tidligere i sommer gikk en elg amok i Levanger sentrum i Trøndelag. Den traff et vindu på en lokal Elkjøp-forretning og kom borti flere biler.