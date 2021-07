FEST: Ungdom festet på St. Hanshaugen i Oslo 25. juni 2021. Foto: Aleksander Myklebust, VG

Nakstad: − Unge voksne driver pandemien videre nå

Unge voksne har for alvor tatt over som dominerende gruppe i smittestatistikken. De blir smittet på fester og arrangementer.

Publisert: Nå nettopp

– Det er i hovedsak unge voksne som topper statistikken. Før sommeren var det unge fra 10 til 19 som toppet statistikken, nå er det studentene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han får også støtte av assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Gun Peggy Strømstad Knudsen.

– Det er i hovedsak unge som blir smittet. Det følger av kontaktmønsteret i gruppen, og at de er de siste som blir vaksinert.

– Den største forskjellen fra før sommeren er aldersprofilen på de smittede, sier hun.

I uke 29 utgjorde unge voksne i alderen 20 til 29 over en tredel av alle registrert smittede i Norge (37 prosent). Til sammenligning utgjorde den samme gruppen 18 prosent i starten av juni. I samme periode har gruppen 10- til 19 gått fra å utgjøre 37 prosent til å utgjøre 19 prosent av tilfellene.

– Generelt er det uvaksinerte som smittes, det ser vi også ute i Europa. Det er de unge voksne som enda venter på vaksine og driver pandemien videre i flere land, sier Nakstad.

Smittes på fester

De siste ukene har flere lokale utbrudd spredd seg over kommunegrensene i Norge. Mange av utbruddene stammer fra fester og sosiale sammenkomster, som i Ringerike før helgen.

– Det har vært mye smitte på utesteder og arrangementer og lignende, men det er også importtilfeller som fører til noe smittespredning i familier i karanteneperioden. I Bergen er det oppdaget smitte litt ulike steder, sier Nakstad.

I Bergen ble det onsdag registrert 31 nye smittetilfeller. Av dem var 21 mellom 20 og 29 år.

– Det er en gruppe som er sosialt aktive og det tror vi gjenspeiles i tallene. I tillegg er mange i denne gruppen tidlig i vaksinasjonsløpet, sa smittevernoverlege Egil Bovim til VG da tallene ble kjent.

EKSPERT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller, VG

Nakstad mener de lokale utbruddene foreløpig er greie å håndtere.

– Mye har vært stabilt i sommer både med smittetall og antall innleggelser og vaksineringen har gått fint i mange kommuner. Det er ganske mange små utbrudd et er helt mulig å kontrollere, men det er bare så mange av dem nå det vises tydelig i statistikken.

800.000 ikke vaksinert

Torsdag ble det registrert 273 smittetilfeller i Norge og smittetrenden er svakt stigende. Nakstad mener den økende smitten viser viktigheten av å holde smitten under kontroll til alle under 18 har fått andre vaksinedose. Det vil i følge FHI sitt estimat skje i månedsskiftet mellom september og juni.

Det er satt godt over 5 000 000 vaksinedoser i Norge så langt. 32 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Nakstad peker likevel på at mange unge enda venter på første dose som en av årsakene til smitten blant unge voksne.

– Over 800.000 i gruppen 20–29 er enda ikke vaksinert i det hele tatt og i denne gruppen er det en del som blir smittet. Det er det samme vi ser i Europa, hvor det også er de unge voksne og ungdommen som blir smittet, sier Nakstad.

VGs vaksineoversikt viser at 58,9 prosent i aldersgruppen 16 til 44 er vaksinert med minst én dose. 13,9 er fullvaksinert i denne gruppen. Selv om enkelte fullvaksinerte har blitt smittet med coronaviruset, påpeker Nakstad at vaksinerte sjelden blir smittet.

– Det er rapporter om noen få tilfeller far for eksempel i Sogndal. Det er sånn at vaksinene beskytter 90 prosent mot smitte eller sykdom etter to doser. Det betyr at om hundre blir vaksinert, så vil noen av dem kunne bli smitteførende. Det betyr ikke at de vil smitte like mange som de ellers ville gjort.

– Vi vet at det er veldig få som blir alvorlig syke som er vaksinert, legger Knudsen til.