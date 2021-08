OPTIMISTISK: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI mener vaksineringen av de unge i Norge holder god fart. Foto: Mattis Sandblad

FHI vil avkrefte at Norge sliter med vaksineringen av de unge

Flere kommuner melder at de sliter med å få de unge til å ta dose én. Likevel mener FHI det ser bra ut.

Flere kommuner har i de siste ukene slitt med å få folk i de to yngste aldersgruppene til å komme og ta dose én. Moss kommune har lokket med vaksinering på kjøpesenter, Bergen annonserer på sosiale medier og Oslo har ansatt unge som skal hanke inn andre unge.

Men på spørsmålet «hadde dere håpet at vi hadde kommet lenger med de yngste aldersgruppene enn vi nå har», er svaret fra Folkehelseinstituttet (FHI) et klart nei.

– Slik vi vurderer det ut fra tallene i vaksineregisteret, så ser det bra ut. Vi hører disse meldingene fra noen kommuner, men fremdriften blant de unge er god, når vi ser på tallene i våre regisister, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Smitteverndirektøren mener ikke at Norge generelt har et problem med vaksineringen av de unge.

– På nasjonalt nivå ser det ut til å gå fremover med den farten vi har ønsket oss. På de siste spørreundersøkelsene vi har sendt ut, svarer 90 prosent av de unge at de kommer til å ta imot tilbudet om vaksinasjon, sier Bukholm.

– Det ser egentlig veldig fint ut, og vi ser at vaksinedekningen i den aller yngste aldersgruppen (fra 18 år til 24 år), er høy. Den er høyere enn neste gruppe (25-39 år), påpeker Bukholm.

– Det er nettopp et tegn på at kommunene har lyktes med å få vaksinert denne gruppen ganske tidlig, mener FHI-toppen.

– Hva ser dere som den største utfordringen for vaksinasjonsprogrammet akkurat nå?

– Punkt én er at leveransene fortsetter å være minst så gode som de har vært til nå. Punkt to er at de yngre aldersgruppene fortsetter å følge opp og tar imot tilbud om vaksinen.