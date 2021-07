SLÅR TILBAKE: Sylvi Listhaug mener Erna Solberg har kjøpt venstresidens premiss i debatten om høyreekstremisme. Foto: Terje Bringedal

Frp-Sylvi avviser særlig ansvar for ekstremist-oppgjør

Sylvi Listhaug sier at det finnes ekstreme islamister som ønsker å overta Europa, men blir trist når Erna Solberg sier at hun nører opp under forestillinger om at ting skjer i det skjulte.

Av Eirik Røsvik

Statsminister Erna Solberg (H) beskyldte torsdag sine tidligere regjeringspartnere i Frp for å bruke ord og begreper som «nører opp under forestillinger om at det foregår ting i det skjulte».

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG at hun blir trist av Erna Solbergs anklage.

– Jeg synes det er veldig trist at Solberg kjøper venstresidens premisser i debatten. Frp har stått fremst i tiår i kampen for en strengere asylpolitikk. Vi er forskjellen mellom situasjonen i Norge og Sverige, sier Listhaug til VG.

Listhaug støtter samtidig Solberg, som torsdag ga uttrykk til VG for at hun ikke er enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre om at høyresiden har mer ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

– Jeg mener at alle har et ansvar for å ta avstand fra ekstremisme, sier Listhaug.

KRITISERER LISTHAUG: Statsminister Erna Solberg mener at Sylvi Listhaugs parti nører opp under en forestilling om at ting skjer i det skjulte. Hun sier at det ikke stemmer. Foto: Terje Bringedal

Forsvarer «snikislamisering»

Sylvi Listhaug avviser at ordet «snikislamisering» er en konspirasjonsteori.

Daværende Frp-leder Siv Jensen brukte ordet i debatten om politi-hijab i 2009, men Ap-nestleder Hadia Tajik sier at det var en etablert konspirasjonsteori på ytre høyre før det.

– Plager det deg at uttrykket har sitt opphav i konspirasjonsteorier på ytre høyre om at muslimer i skjul prøver å ta over Europa og Norge, og at disse miljøene fremdeles bruker begrepet i dag?

– For det første så finnes det ekstreme islamister som har det tankegodset og som ønsker å overta Europa. Det finnes og det er dokumentert. Så er det noen som hevder at dette gjelder et stort antall muslimer og nesten flertallet. Det er ikke sant, sier Listhaug.

– De aller fleste muslimer er stillfarende, flink og flotte folk som ønsker å leve livet sitt og ta de mulighetene som Norge gir deg, legger hun til.

UTE PÅ TUR: Jonas Gahr Støre besøkte torsdag gården som navnet hans har opphav på i Trøndelag. Han mener at Sylvi Listhaug har misforstått hans oppfordring. Foto: Rodrigo Freitas

Passfoto-duell

– Når man snakker om dette så prøver andre partier å linke måten vi bruker begrepet til helt andre betydninger av ordet, som vi er tydelig på at vi ikke har ment. Vi snakker om særkrav, sier Listhaug.

Listhaug vil nå utfordre justisminister Monica Mæland (H) til passfoto-duell, fordi regjeringen i fjor høst tillot at man ikke må vise øreflipper på passfoto.

Erna Solberg sier at dette er gjort fordi det er viktig for sikher, og at det ikke har noe med snikislamisering å gjøre.

– Monica Mæland overkjørte politiet om at du må vise ørene dine når du skal ta passbilde. Politiet mener at dette er et viktig biometrisk kjennetegn. Vi er mot at man skal gi etter for særkrav fordi noen ønsker å bruke hijab. Det er helt på trynet, sier hun.

– Men hvorfor fortsetter dere å bruke begreper som «snikislamisering», hvis det avsporer debatten som dere sier dere egentlig ønsker å ha?

– Medier, kommentatorer, og andre politiske partier i Norge er ikke et meningspoliti som bestemmer hvilke ord vi skal bruke. Det bestemmer Frp selv, sier hun.

– Er «snikislamisering» et godt ord?

– Vi har brukt dette ordet, og definert det som at vi er mot særkrav for enkeltgrupper. Det har vi alltid stått for. Kommer du til Norge så er det helt frivillig. Dersom du velger det så er det du som skal innrette deg etter norske verdier og forhold. Det er ikke Norge som skal innrette seg etter deg, sier hun.

RINGER FRA FERGE: Sylvi Listhaug ringte torsdag VG fra en ferge på Vestlandet. Dette fotoet er fra en tidligere turne, den gangen på Sunnmøre. Foto: Jil Yngland

Listhaugs ekstremist-grense

– Hva mener du er ditt ansvar i kampen mot høyreekstremisme, Listhaug?

– Det er å si tydelig fra når det gås over grensen. Å sette foten ned for ytringer som er uakseptable, si tydelig fra, diskutere spørsmålene og ha åpen politisk debatt. For oss handler det om å diskutere sak, sier Listhaug til VG.

Frps partileder sier at hun selvsagt tar avstand fra det hun beskriver som jødehaterne i partiet Alliansen og nynazistene i Nordisk Motstandsbevegelse – og minner om at Frp ifølge henne er Israels og jødenes fremste forsvarer i norsk politikk.

– Hvor vil du trekke grensen for hva som ikke er greit å si?

– Det er uakseptabelt å si at alle muslimer er ekstreme og skjære alle over en kam. Vi er et liberalistisk parti og tror på enkeltmenneskers unike verdi. Alle er forskjellige. Samtidig er vi ikke redd for å diskutere vanskelige spørsmål, sier Listhaug og viser til sin strenge linje i innvandringsdebatten.

NEI TIL EKSTREMISME: Sylvi Listhaug avviser at hennes parti nører opp under konspirasjonsteorier. Foto: Jil Yngland

Konspirasjonsteorier

Listhaug avviser overfor VG at Frp nører opp under konspirasjonsteorier.

– Per-Willy Amundsen har tidligere snakket om korstog, mens Siv Jensen snakket om snikislamisering. Er det ikke en fare for at dette nører opp under konspirasjonsteorier om muslimer i Norge?

– Jeg tenker at da må folk høre det vi sier, hva vi legger i det og den debatten vi ønsker å ha, istedenfor å snakke om konspirasjonsteorier, sier hun.

– Du er enig i at det er miljøer i Norge som er utenfor det som er akseptabelt om muslimer og innvandrere. Flere mener at det kan være at disse hører mer på deg enn på Jonas Gahr Støre. Ville det ikke være bra hvis de hørte på deg og kom på bedre tanker?

– Hvis de hører på det jeg sier så er det kjempebra. Men det gjør de ikke, siden de står for noe helt annet enn det Frp står for. Det vi sier er en viktig del av den politiske debatten. Men jeg tror ikke du hører på meg hvis du har slike tanker, sier hun.

– Hvordan bekjemper vi høyreekstremisme best, mener du?

– Jeg tror det er viktig å ha en åpen debatt og møte slike synspunkter med motargument når det er ting som er over grensen. Det er det aller viktigste og det prøver vi etter beste evne å bidra til. På min Facebook-side er det enorm aktivitet og vi klarer ikke å svare alle. Men vi sletter etter beste evne, sier Listhaug.