GODT HUMØR: Erna Solberg reiser med buss og forhåpentligvis er bussjåføren i det glade hjørnet på turen. Foto: Terje Bringedal

Statsminister-duellen: Solberg advarer mot «reverserings-Støre»

FOSEN/ORKANGER (VG) Statsminister Erna Solberg (H) kommer med en kraftig advarsel til sin hovedutfordrer Jonas Gahr Støre (Ap), mot å reversere Høyres politikk. Hun snur bunken og fyrer av løse påstander, svarer Ap-lederen.

Publisert: Nå nettopp

I dag barker hovedmotstanderne Støre og Solberg sammen i den første av valgkampens mange dueller. Det skjer i Trondheim fredag ettermiddag. Begge har reist rundt i Midt-Norge denne uken – med VG på slep.

På et valgmøte i Orkanger sent torsdag kveld, sa Støre at han ser fram til et skifte etter valget:

– Etter åtte år med økende forskjeller, er det nå vanlige folks tur, sa Støre.

Erna Solberg sier at hun ser frem til å duellere med Ap-lederen – og sier at politikken til Støre både er reverserende og tilbakeskuende.

– Jeg ser frem til å snakke om hva som er alternativene og at vi får fokus på den fremtidsrettede politikken. Hovedfokuset kan ikke være på å reversere og gjøre om på ting som forrige regjering gjorde. Hovedfokuset må være på de store spørsmålene fremover, sier hun.

MØØØØØ: Jonas Gahr Støre møtte også firbente i Trøndelag som ikke har stemmerett, da han var på valgkampturné torsdag. Foto: Rodrigo Freitas

– Ikke i mitt vokabular

Overfor VG avviser Støre at han driver med reversering og nekter for at han har ordet i sitt ordforråd.

– Jeg vil gjenta det jeg har sagt før: Reversering er ikke et ord i mitt vokabular. Vi skal ikke tilbake til 2017 eller 2013. Vi skal inn et tiår med store mål innenfor arbeid, trygg helse og omsorg. og klimapolitikk.

– Vi trenger forbedret politikk. Jeg kan leve med at Erna Solberg mener at endringer i Høyres og Frps politikk får et kallenavn. Jeg mener det er fremskritt som kan løse oppgavene bedre, sier Ap-lederen.

Støre sier at kritikken er gjenkjennelig fra tidligere valgkamper:

– Hun snur bunken og kommer med løse påstander, sier han.

På VGs oppfordring drar Erna Solberg noen eksempler på hva hun mener er reversering.

Fraværsgrensen

Solberg: – De vil skrote dagens fraværsgrense som har økt gjennomføringen i videregående skole.

Støre: – Vi stemte for fraværsgrenser, men mener det er viktig å evaluere underveis, og justere. Tilbakemeldingen fra skoleledere og fra elever skaper rom for forbedringer i ordningen når den nå har virket i noen år.

Sykehusene

Solberg: – De vil skrote fritt behandlingsvalg, som har reddet flere liv.

Støre: – Ordningen gir ikke pasientene mer frihet, men den svekker sykehusene våre og de livsviktige tjenestene som de gir til folk i hele landet. Sykehusene må betale av sine budsjetter, og får pålagte kutt. Det er en gal metode.

MØTER FOLKET: Jonas Gahr Støre hilste på store og små på valgkampturné i Trøndelag. Foto: Rodrigo Freitas

Kuttene

Solberg: – De vil skrote ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) som gjør at det offentlige må effektivisere seg. ABE-reformen gir oss i år 1,5 milliarder kroner mer til mer målrettede tiltak, deriblant til sykehus, skole, forsvar og vei. Støres svar er i stedet å øke skattene.

Støre: – Reformen er flate velferdskutt gjennom hele offentlig sektor. Jeg er for å prioritere, men det flate kuttet har skapt stor frustrasjon og en metode vi ikke ønsker å bruke.

Formuesskatten

Solberg: – De vil skrote lettelsene i skatten på traktorer, lagerbygg og annen arbeidende kapital som næringslivet selv sier vil gjøre det vanskeligere å skape flere jobber.

Støre: – Det blir nesten komisk når traktorer og lagerbygg blir deres betegnelse på effekten av formuesskatt. 90 prosent av det er skatt på private formuer og aksjer, ikke bedrifter. Det er rimelig og rettferdig at de med store private formuer også bidrar til fellesskapet.

Jobber

Solberg: – Han mangler løsninger på store utfordringer, skape jobber i privat sektor, få ned ventetiden i helsevesenet, og få flere til å fullføre videregående utdanning.

Støre: – Vi har sammen med LO og AUF lagt fram en bred plan for å hjelpe unge inn i arbeid. Det er krafttak hvor vi må satse store ressurser. Vi går til valg på en aktiv næringspolitikk hvor staten skal være bedriftenes medspiller, noe mange bedrifter etterlyser. Vårt helsevesen er kjørt veldig stramt økonomisk, vi er på vei inn i en fastlege-krise på Erna Solbergs vakt. Det er slik vi vil få ned ventelistene, ikke med fritt behandlingsvalg. Så er jeg åpen for flere private avtalespesialister på viktige områder.