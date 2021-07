OSLO-POLITIET: Saken mot nettverket er etterforsket av Oslo-politiet. Foto: Ola Vatn / VG

Politiet om «Operasjon Velferdsstat»: Slik ble corona-svindleren avslørt

Hjemme hos den angivelige corona-svindleren fant politiet en rekke mobiltelefoner, ti kodebrikker, en slåsshanske med kniv, en batong og finlandshetter.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Den 35 år gamle norske statsborgeren er tiltalt for å ha utnyttet eller forsøkt å utnytte Nav for rundt 17 millioner kroner i coronastøtte.

Politiet mener at et hvitvaskingsnettverk raskt overførte pengene videre etter utbetaling fra Nav. Om lag en million kroner er funnet og beslaglagt.

Saken er et av de største coronabedrageriene som er avdekket til nå, og etterforskningen er en del av politiets «Operasjon Velferdsstat».

Den 35 år gamle mannen ble avslørt etter at Skatteetaten reagerte og tipset politiet, som etter hvert gjennomførte pågripelse og ransaking hos 35-åringen. Mannen er av utenlandsk opprinnelse, og hadde før covid-19 en omfattende reisevirksomhet til flere land hvor Norge ikke har utleveringsavtale, deriblant Dubai.

Mistenkelige skjermbilder

Politiet mener at funn under ransakingen styrker mistanken mot mannen. De fant en rekke telefoner, notater, én slåsshanske med kniv, én teleskopbatong og finlandshetter.

På telefonene fant de mistenkelige skjermbilder.

– Det er vel et av de rikeste beslagene jeg har gjort. Vi finner veldig mye informasjon på telefonene til tiltalte. Side opp og side ned, og katalog på katalog med skjermbilder og chattemeldinger. Alt handler om søknader om støtte og bankkontooverføringer, sier politiadvokat Helge Vigerust ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE).

Ifølge tiltalen er Navs lønnskompensasjonsordning utnyttet ved at over 300 stjålne identiteter er registrert som arbeidstagere i totalt 11 selskaper. Disse fiktive arbeidstagerne er meldt inn med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon. På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene har Nav utbetalt til sammen rundt 10 millioner kroner.

POLITIADVOKAT: Helge Vigerust er politiadvokat på saken. Foto: Tore Kristiansen

Mannens forsvarer, Usama Ahmad, sier til VG at mannen har erkjent skyld for noen tiltaleposter, og at de kommer til å føre bevis for at han ikke har hatt en så omfattende rolle som påtalemyndigheten mener.

Kontonumre i røykpakke

Politiet mener at mannen blant annet hadde en samarbeidspartner, som allerede er dømt for å ha hvitvasket nær tre millioner kroner av coronamidlene som 35-åringen skal ha skaffet til veie.

I dommen mot ham kommer det frem at 35-åringen ved en anledning kom i hastverk til en bensinstasjon med en Marlboro-pakke fylt med et ark med kontonumre som samarbeidspartneren skulle overføre penger videre til.

Når pengene var overført til kontoene, ble de ofte tatt ut kontant, og det skulle skje i et voldsomt tempo, ifølge dommen:

«Videre overføring eller uttak måtte gjerne skje allerede samme dag. For å få ordnet dette måtte tiltalte i flere tilfeller involvere kamerater, og ved ett tilfelle også en nabo, for å få gjennomført alle kontantuttakene raskt nok.»

Som regel lovlydige

Ifølge dommen mot samarbeidspartneren fikk han minst 86.000 kroner for å ha hjulpet 35-åringen med å hvitvaske corona-midlene.

– Hva har man brukt pengene på?

– Noe har gått til utlandet, annet på kryptovaluta, og en del har gått til kontantuttak og er dermed borte, sier politiadvokat Vigerust.

Han sier at politiet har avdekket miljø som har misbrukt støtteordningene, men at etterforskningen har vist at folk flest har vært lovlydige.

– I det store og det hele har utbetalingene fra Nav vært rettmessige.

– Hvor enkelt var det å avsløre disse bedrageriene?

– Varsellampene gikk fort. Jeg tror ikke det er noen saker som ikke blir avdekket, nettopp fordi det vil ha ringvirkninger for dem som har fått uriktig innberettet lønn. De vil gjerne si fra at noe har gått galt når de plutselig får et krav om å betale 40.000 i restskatt, sier Vigerust.