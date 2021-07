PÅGREPET: Politiet har pågrepet en antatt gjerningsmann og sier det ikke skal være grunn til bekymring for andre i Oslo sentrum. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Mann skutt i Oslo sentrum: − Tilstanden er svært alvorlig

Mannen fremstår som alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i Tordenskiolds gate i Oslo sentrum mandag ettermiddag. Én person er pågrepet i nærheten av åstedet.

Mannen skal ha blitt skutt i en bil og antatt gjerningsperson var på stedet da politiet ankom, opplyser innsatsleder Erling Olstad til VG på stedet.

Han bekrefter at de har kontroll på et skytevåpen og opplyser at mannen som er pågrepet har status som mistenkt. Relasjonen mellom de to er foreløpig ukjent.

– Årsakssammenhengen er usikker per nå, men det vil tekniske undersøkelser forhåpentligvis snart gi klarhet i, sier Olstad.

Det skal ikke være grunn til bekymring for andre i Oslo sentrum. Politiet tror det dreier seg om én gjerningsperson.

– Det er flere vitner som har observert hendelsen, og for dem er det klart at dette har dette vært en traumatisk hendelse. Det er også en del oppfølgning av dem for at de skal få roet nervene, sier Olstad.

– Fryktelig skummelt

– Jeg skulle ta betaling fra et av bordene da jeg plutselig hørte skudd. Alle løp ut og nedover gaten. Det var fryktelig skummelt. Det er første gang jeg hører et skudd, sier et vitne til VG som ønsker å være anonym.

Politiet forteller at de fikk inn første nødmelding klokken 17.44. Innsatsleder Olstad forteller til VG at politienheten var på stedet fire minutter etter de ble varslet.

– Der finner vi en person som vi kan bekrefte er skutt. Tilstanden er svært alvorlig. I nærheten av åstedet pågriper vi en person som vi mener er antatt gjerningsperson. Utover det kan jeg ikke si noe mer om de involverte per nå, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til VG litt etter klokken 18.

Politiet har startet etterforskning i saken ved blant annet å sikre åstedet, gjennomføre avhør av vitner og sikre eventuelle bevis i saken. Kriminalteknisk har rykket ut til åstedet, melder politiet i Oslo i en oppdatering klokken 18.43.

