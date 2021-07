STOR: Det var ute i kanoen at Tommy Ryen (41) fikk den store ørreten. Foto: Andreas Kvernflaten

Fikk monster-ørret på kanotur i Nordmarka: − Den var helt enorm!

Tommy Ryen (41) fikk en kraftplugg av en ørret i Nordmarka i Oslo onsdag kveld da han og kompisen Andreas Kvernflaten (41) skulle gjennomføre kanoturen «Nordmarka Classic».

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kameratene, som fortsatt er ute på tur når VG ringer, gjennomfører den kjente kanoturen som går fra vannet Mylla i nord ned til Skar i Maridalen i sør da de tok den enorme ørreten.

For øyeblikket holder de to til ved vannet Vesle Sandungen, men i går kveld tenkte de at de skulle prøve å dorge litt med kanoen i nabovannet Store Sandungen. Det skulle vise seg å være en god idé.

– Akkurat i det vi skulle ta inn sluken beit det. Jeg kjente med en gang at det var størrelse på det vi hadde fått, forteller en fornøyd Tommy til VG. Han legger til:

– Da vi fikk se den så vi at den var helt enorm!

Fisken veide hele 5,9 kilo.

Kameratene kjempet mot ørreten i omtrent ti minutter, og brukte fire forsøk på å få den opp. Håven de hadde med seg var for liten.

– Vi prøvde med håven, og vi prøvde over nakken men det var for bredt, sier Tommy. Til slutt fikk kameraten Andreas tatt tak i gjellene til storfisken.

Ifølge planen skal de to være ute frem til søndag, og de medgir at de har nok mat til det nå.

– Nå har vi mat til noen dager. Vi satt og tulla med at vi hadde litt lite, så det var bra vi fikk denne, sier Tommy.

Kameratene forteller at «drømmen» egentlig var å få en «kilosfisk eller to».

– Nesten seks kilo er jo bare helt sykt.

DUO: Tommy (t.v) og Andreas planlegger å tilbringe resten av helga på kanotur i Nordmarka. Foto: Andreas Kvernflaten

På spørsmål om hva slags redskap som var i enden av snøret da fisken tok deler Tommy et par detaljer.

– Den ble tatt på en «Rapala-wobbler», en «countdown-elite». Det er det du får av informasjon.

Fangsten er allerede sendt inn til registrering hos Oslo Fiskeadministrasjon (OFA) forteller kameratene. De vet at det er tatt større fisk i andre innsjøer, men har selv ikke hørt om like stor ørret i Store Sandungen.

– Blir det noe mer fiske på turen?

– Vi blir en natt til her på Vesle Sandungen, så det blir nok fiske i Store Sandungen igjen i kveld.

Storfiskerne, som bor i henholdsvis Oslo og Kolbotn, mener Oslomarka byr på fantastiske muligheter.

– Det er det som er så fantastisk. To mil fra «Downtown capitol» så får vi denne opplevelsen, det er jo en coronastory i seg selv, sier Andreas som landet fisken.

WOBBLER: En wobbler av merket «Rapala» var det som skulle til for å få en beinlang ørret på kroken. Foto: Andreas Kvernflaten

Markaansvarlig i OFA, Magnus Nilsson bekrefter at de har fått inn fangsten i systemene sine.

– Det tas så stor fisk i marka hvert eneste år. Det er ikke uvanlig, men det er ikke mange av dem, sier Nilsson til VG.

Han tror kameratene gjorde et godt valg med å padle «Nordmarka Classic».

– Den turen de tar nå med kano er kjempefin. Det er en av de beste fisketurene. Gjennom Losby går det også en klassisk fisketur, legger marka-eksperten til.

Som OFA-ansvarlig har Nilsson en viss teori om når på døgnet fisken beit på agnet.

– Midt på dagen er det litt stille. Skal man fiske er det gjerne på kvelden dersom man skal få det til. Det tipper jeg de gutta har gjort, sier han.