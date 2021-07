Skogbrannspredning i Maridalen avverget: − Vi har kontroll på brannen

Brannvesenet sier til VG at de har kontroll på skogbrannen langs Gjøvikbanen fredag kveld. Det er ikke meldt om personskade.

Brannvesenet jobber fredag kveld med etterslukking.

– Vi har kontroll på brannen, men kommer til å jobbe i mange timer med etterslukking. Vi har hjelp av et beredskapstog fra Bane NOR og et arbeidstog som har med seg vann, sier innsatsleder Knut Halvorsen i Oslo brann- og redningsetat til VG klokken 20.10 fredag kveld.

– Vi kommer til å ha folk på stedet i mange timer, minimum til solen går ned.

Brannvesenet fikk inn melding om brannen fredag ettermiddag klokken 17.45. Det brant da i skog og kratt flere steder langs Gjøvikbanen i Maridalen i Oslo.

Var fare for spredning

– Det brenner flere steder langs jernbanelinjen på Gjøvikbanen. Vi har store ressurser fremme og flere folk på vei oppover siden det brenner flere steder er det uoversiktlig omfang, sa vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat til VG fredag ettermiddag.

– Det er veldig tørt i området og fare for spredning, la han til.

For brannvesenet var det på daværende tidspunkt utfordrende at det brant flere steder samtidig, og at det er vanskelig atkomst til stedet.

Meteorologisk institutt oppjusterte fredag 23. juli farevarslet for skogbrannfare til oransje for store deler av Østlandet. Oransje er det nest høyeste farenivået.

Togtrafikken er innstilt på grunn av brannen, ifølge Bane NOR. De kommer med en ny oppdatering kl. 21.00.

Foto: Ørn Borgen

Gnister mulig brannårsak

I en oppdatering kl. 19.12 meldte Oslo politidistrikt at branner strakte seg ut over et område på 100 til 200 kvadratmeter.

Brannårsaken er ukjent, men ifølge operasjonsleder Tor Gulbrandsen er en av hypotesene er at gnister fra den nærliggende togbanen kan stå bak.

Ingen personskader

Politiet meldte også på Twitter at det ikke er nærliggende bebyggelse, og at det dermed ikke er behov for evakuering. Det er ikke meldt om noe personskade.

Fredag kveld var etterslukningsarbeidet i gang. Brannvesenet regner med å drive etterslukning til solen går ned og starte etterkontroll av brannområdet lørdag morgen.