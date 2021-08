SP-TOPPER: Fylkesordfører Ivar Prestbakmo sier at fylket trenger mer penger for å kunne prioritere fylkesveier som denne. Ola Borten Moe og Sandra Borch vil bruke mer på fylkesveier hvis de kommer i regjering. Foto: Rodrigo Freitas

Borten Moe: Vil ta penger fra byprosjekter til distriktene

GRATANGEN/LAVANGEN (VG) Sp-nestleder Ola Borten Moe mener regjeringen har blitt for lat og spandabel. Han vil kutte i vei- og miljøpakker i byene og heller oppgradere slitte og humpete fylkesveier.

Av Eirik Røsvik og Rodrigo Freitas (foto)

Veistrekningen mellom Gratangen og Lavangen i Sør-Troms er en av mange norske fylkesveier som skriker etter vedlikehold.

I Troms er vedlikeholdsetterslepet på mellom 6 og 8 milliarder kroner, ifølge fylkesordfører Ivar Prestbakmo (Sp).

Totalt er etterslepet på vedlikehold rundt 70 milliarder kroner.

– Er det ikke åpenbart hva som er problemet her, spør Sp-nestleder Ola Borten Moe og peker på en smal, slitt og humpete vei.

Ifølge Prestbakmoen koster det rundt en million kroner for å asfaltere en kilometer fylkesvei her.

– Du kan legge asfalt på fylkesveier en gang rundt hele jordkloden, for det regjeringen har planlagt å bruke på nytt regjeringskvartal, sier Borten Moe.

Fylkesveien fra Gratangen til Lavangen er ikke blant de verste i Sør-Troms, ifølge Sp-toppene.

– Hemmer distriktene

I Gratangen, Lavangen og Salangen møter VG ordførere, bønder, lakseoppdrettere og privatpersoner som alle sliter med veien.

Selv pendlere som bruker veien hver eneste dag kan få problemer.

– Jeg dundret ned i et hull der borte. Det var flere tusen i reparasjon. Jeg tok forstillingen på bilen, sier nylig pensjonerte Maj-Lisa Sørensen (67) til VG.

De er samstemte i sin dom:

Veien er for dårlig, særlig om vinteren når trailere bruker den som avlastingsvei for E6.

– De dårlige veiene hemmer utviklingen i distriktene, sier Sps førstekandidat i Troms valgdistrikt, Sandra Borch.

MÅTTE FIKSE NY BIL: Maj-Lisa Sørensen sier at hun måtte tusenvis av kroner på å reparere en halvt år gammel bil på grunn av den slitte fylkesveien for rundt tre år siden. Foto: Rodrigo Freitas

Kritiserer byvekstavtalene

Borten Moe sammenligner etterslepet på fylkesveiene på 70 milliarder med regjeringens byvekstavtaler, som har en ramme på 150 milliarder kroner de neste ti årene.

– Vi må tåle å diskutere pengebruken på bymiljøpakkene. Som land må vi ha en felles interesse av riktig pengebruk. Når det kommer under miljøparaplyen, er nesten all pengebruk riktig, sier Borten Moe som vil øke rammetilskuddene til fylkene og tvinge dem til å prioritere selv.

Sp-nestlederen trekker frem hjembyen Trondheim, som et eksempel på en byvekstavtale hvor pengene sitter for løst.

Han viser til at de har lagt varmekabler under bussholdeplasser og holder seg med egne reise- og kommunikasjonsrådgivere.

Borten Moe sier at måten byvekstavtalene er laget på inviterer til å bruke mye penger på mindre kritiske prosjekter, fordi mesteparten er finansiert av staten og bilistene gjennom bompenger.

Da slipper kommunene og fylkene å prioritere veiprosjektene opp mot andre oppgaver i de vanlige budsjettene, som for eksempel skoler.

Han sier også at man kan få mange fylkesveier for å ta moms på elbiler på over 500.000 kroner, som Senterpartiet vil.

HYBRIDBIL: Sandra Borch fyller bensin på hybridbilen sin på valgkampturné i Sør-Troms. Foto: Rodrigo Freitas

– Bedagelig latskap

Borten Moe slakter måten regjeringen og andre ansvarlige myndigheter prioriterer skattebetalernes penger og trekker frem Finland som et eksempel til etterfølgelse.

Mens Norge har et statsbudsjett på rundt 1500 milliarder kroner bruker finnene rundt 650 milliarder. For et par år siden brukte de bare rundt 1 milliard kroner på nytt nasjonalbibliotek.

– Hvorfor blir ting i Norge så utrolig dyrt?

– Jeg tror det er en kombinasjon av at vi har veldig, veldig mye penger og en stat som er rik fra olje og oljefondet. Og kanskje litt bedagelig latskap fra de ansvarlige myndigheter, sier han.

– Jeg tror det er vanskelig å si nei. Men vi kunne med fordel hatt flere diskusjoner om offentlig ressursbruk, legger han til.

DÅRLIGE VEIER: Fylkesveien i Sør-Troms er ikke blant de verste veiene i fylket, ifølge fylkesordfører og 2.-kandidat Ivar Prestbakmoen. Den ligger derfor ikke øverst på prioriteringslisten. Foto: Rodrigo Freitas

– Kommunistisk paradis

Ola Borten Moe er kritisk til at staten har est ut under Erna Solberg.

Han sier at det går feil vei når det kommer til privat verdiskaping og det offentliges andel av pengebruken i samfunnet.

– Oljepengebruken har gått veldig opp. Da vi gikk ut av regjering i 2013 var den på 123 milliarder kroner. Nå har de passert 400 milliarder. I samme periode har det offentliges andel av BNP (brutto nasjonalprodukt) gått rett i taket og har nådd 65 prosent av den totale verdiskapingen, sier Borten Moe.

– Det har vært 1 prosentpoeng vekst i året. Hvis vi hadde fått 35 år til med Erna Solberg så finnes det ikke private penger i Norge. Da har vi fått det kommunistiske paradis, sier han.

Kan ikke love store kutt

Borten Moe sier at det var riktig å øke oljepengebruken under pandemien, men mener at man nå må kutte forbruket og prioritere bedre.

– Kan du love at oljepengebruken reduseres til under det den var før pandemiens start?

– Nei, det kan jeg ikke. Det skal ned fra dagens pandeminivå. Men det blir hardt nok å komme ned dit vi var før pandemien. Det handler ikke om å bruke mindre penger, men vi skal bruke den annerledes. Vekst er ikke å bruke mer, men å forvalte bedre, sier han.

SVARER: Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim mener at Borten Moe skaper et kunstig skille mellom by og land. Foto: Ole Martin Wold

– Kunstig skille

Trondheims-ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at de har lagt om bussystemet, bygd ut gang- og sykkelveier og satt i gang store prosjekter for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

– Så høres det kanskje ekstravagant ut med undervarme på enkelte bussholdeplasser. Men det det er faktisk rimeligere å ha undervarme på sterkt trafikkerte holdeplasser heller enn å måke snø. Bedre for passasjerene er det også, skriver Ottervik i en e-post.

– Vi opplever at Borten Moe her maner fram et kunstig skille mellom by og land, skriver hun og sier at de er viktige for store byer, legger hun til.

Hun sier at de har fått skryt av samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Ketil Solvik Olsen (Frp) for gode økonomiske løsninger.

– Så er vi helt enig i at også hovedvegnettet og fylkesvegene trenger oppgraderinger. Men det bør gå ann å få til begge deler.