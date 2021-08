TOMT: Før regjeringen opphevet det generelle reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia, var det rimelig folketomt på landets største flyplass. Her på Gardermoen 12. oktober. Foto: Helge Mikalsen

EU-tilsyn: Vurderer om det er behov for ytterligere skritt mot Norges innreiseregler

Regjeringen har gjort rede for de strenge innreisereglene over EØS-tilsynet ESA. Nå vurderer tilsynet om det er behov for å ta ytterligere skritt mot Norge.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

EØS-tilsynet ESA konkluderte i slutten av mai med at Norges daværende innreiseregler brøt med EØS-avtalen.

Beslutningen om å åpne formell sak mot Norge kom etter norske myndigheter oversendte detaljert informasjon om reglene som begrenset innreise for ikke-norske EØS-borgere og hvordan disse reglene anvendes.

– Slike begrensninger kan derimot ikke gå utover det som er nødvendig, de må være konsekvente og de kan ikke være diskriminerende, mente ESA.

Tilsynet trakk frem at folk hadde blitt hindret tilgang til egne hjem, ble hindret i å ta nye jobber eller returnere til sin arbeidsplass, eller hindret i å møte partnere og familiemedlemmer.

– Et betydelig antall mennesker ble påvirket negativt av de norske innreisebegrensningene, mente tilsynet.

Dette skrev ESA Norge har ikke har sannsynliggjort at EØS-borgere som kommer til Norge, men ikke bor i landet, utgjør noen større risiko enn folk som kommer reisende fra de samme landene, men som bor her. Enten de er nordmenn, eller EØS-borgere med oppholdstillatelse. Norge har ikke lagt frem noen beviser som tilsier at borgere med nordisk nasjonalitet utgjør en mindre risiko enn andre EØS-borgere. Dersom det for eksempel kommer personer fra de to gruppene i samme fly fra samme avreisested, så er det vanskelig å se for seg hvordan en slik forskjellsbehandling vil ha noen hensikt med tanke på å beskytte folks helse. Tilsynet mente denne forskjellsbehandlingen var diskriminerende. Vis mer

UD: Bryter ikke med EØS-regler

Statssekretær i utenriksdepartementet (UD) Hilde Barstad opplyser at Norge svarte innen fristen 7. juli.

VG har fått innsyn i det 25 sider lange svarbrevet.

– Det er departementets oppfatning at de norske innreisebegrensningene er i tråd med det legitime målet om å beskytte folkehelsen, er passende, nødvendige og forholdsmessige for å beskytte folkehelsen, skriver UD.

Departementet mener innreisereglene ikke bryter med EØS-avtalen.

I svarbrevet beskriver UD hvordan importsmitte førte til omfattende smitteutbrudd gjennom høsten 2020 og risikoen for importsmitte av de muterte virusvariantene.

Vurderer behovet for ytterligere skritt

Stefanía Reynisdóttir i kommunikasjonsenheten i ESA skriver i en e-post at ESA overvåker innreisereglene etter hvert som de endrer seg.

– Norges svar er den siste kontakten vi har hatt i denne saken og ESA vurderer nå om det er behov for å ta ytterligere skritt, skriver Reynisdóttir i e-posten.

På spørsmål om Norge nå overholder EØS-avtalen, viser hun til åpningsbrevet.

– ESAs vurdering av hvorvidt Norge overholdt regelverket på tidspunktet det formelle åpningsbrevet ble sendt, er beskrevet i brevet.

Flere regler er blitt endret

Både Reynisdóttir og Barstad i UD bekrefter at det ikke har vært ytterligere kontakt mellom Norge og ESA etter 7. juli.

– ESA har ikke gitt uttrykk for nøyaktig hvilke innreiseregler de mener er akseptable. Flere av bestemmelsene som ESA kommenterte har blitt endret, blant annet er det ikke lenger krav om å være registrert i folkeregisteret for å anses som bosatt i Norge. Innføring av coronasertifikat og andre unntaksregler gjør også at stadig flere EØS-borgere har rett til innreise, understreker hun.

UD peker på disse endringene 27. mai: Innbygger i grønne EØS/Schengen-området ble unntatt innreisereglene. 19. juni: Regjeringen åpnet opp for besteforeldre, kjærester og voksne barn bosatt i EØS/Schengen. Samtidig ble britene unntatt innreisereglene. 24. juni: Alle med grønt verifiserbart EU-sertifikat ble unntatt innreisereglene. 5. juli: Innbyggere i de fleste EØS/Schengen-landene ble unntatt innreisereglene. 1. august: Utlendinger som skal studere i Norge, er unntatt innreisereglene. Disse reglene var bestemt på tidspunktet brevet ble sendt. Det er siden gjennomført flere endringer, som for eksempel listen over trygge tredjeland. OBS: Alle må likevel forholde seg til krav om karantene og andre tiltak for å begrense smittespredning på samme måte som personer bosatt i Norge. Vis mer

Viktig grunn til lavt smittenivå

Statssekretær i UD Hilde Barstad fastholder at innreisereglene har vært et viktig tiltak for Norge:

– Våre strenge innreiseregler er en viktig grunn til at vi gjennom hele pandemien har hatt et lavere smittenivå enn de fleste andre land i verden, men reglene skal selvsagt være i samsvar med våre EØS-rettslige forpliktelser, skriver hun i en e-post.

Barstad understreker at UD fortløpende vurderer hvilke restriksjoner som er nødvendige og forholdsmessige og at ingen tiltak skal vare lenger enn nødvendig.