TOPPTUR: Tauseef Kamal og Imroj Sheikh med barna Amina Tauseef og Arhaan Sheikh. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Flere smittet etter utbrudd på Voss: − Føles ikke som en pandemi her

Denne uken ble det meldt om mer enn 20 smittede etter Ekstremsportveko på Voss. Til tross for smitten, er besøkende og lokalbefolkningen positive til hvordan Voss har håndtert smitten.

Publisert: Nå nettopp

Den siste uken har antall smittetilfeller etter Ekstremsportveko på Voss fortsatt å stige.

Ekstremsportveko ble arrangert den siste uken av juni/starten av juli, og så langt er mer enn 20 personer bekreftet smittet i utbruddet, skriver NTB lørdag.

Voss kommune startet massetesting av befolkningen etter at de første smittetilfellene fra Ekstremsportveko ble kjent.

– Til tross for hvor godt forberedt man er, så vil det alltid være risiko, sier daglig leder for Ekstremsportveko, Kjetil Kriken, når VG møter han på Voss.

Samtidig som kommunen jobber med smittesporing, er det full pågang i området av turister fra inn- og utland. De VG snakker med mener smitten er lav, og at det føles fritt å være på Voss.

Også kommuneoverlege, Eystein J. Hauge mener Voss har håndtert utbruddet raskt og er ikke bekymret for økt smitte forteller han til VG.

fullskjerm neste MØTEPLASS: Ekstremsportsuka samler utøvere på kryss av ulike ekstremsport-grener i Voss.

God kontroll på smitten

– Vi er vant til å analysere risiko og sette tiltak for å senke den, sier daglig leder, Kjetil Kriken.

– I pandemien er det ikke så veldig avanserte tiltak, det viktigste er god hygiene og holde avstand, forklarer han.

– Vi driver med en del utendørsaktivitet og det gir stor mulighet for å holde avstand til andre, legger han til.

Godt samarbeid med kommuneoverlege Eystein J. Hauge og helseetatene har gjort det mulig å håndtere smittetilfellene veldig raskt, forklarer Kriken.

– Samtidig er det viktig å gi skryt til utøverne, som først ble smittet. De håndterte dette veldig godt internt, forteller han.

Vanligvis er det 25 000 som deltar på Ekstremsportveko på Voss, men i år var det kun 1500.

– Vi kunne ikke avlyse arrangementet i år, men forsøkte å lage en pandemi-versjon av den, sier Kriken.

– Føles ikke som en pandemi

Uniza khan (40) og Afreen mirza (31), har sammen med familien kommet hele veien fra Oslo for å tilbringe ferien sin i Voss.

– Det føles ikke som en pandemi her. Ikke ser jeg folk gå med munnbind, og jeg føler meg ganske fri, forteller Khan.

– Det har blitt meldt om 19 smittetilfeller i Voss, hva tenker dere om dette?

– Jeg ble litt skeptisk til turen da jeg fikk vite om det, sier Mirza.

– Men jeg tenker at så lenge vi holder avstand og har god håndhygiene, kan turen gå som planlagt, legger hun til.

– Vi har hovedsakelig planlagt utendørsaktiviteter, og tenker at det vil være mulig å holde avstand til andre, og samtidig unngå potensiell smitte, sier Khan.

fullskjerm neste Uniza khan og Shakir Pervez (th.)

Turismen fra utlandet kan vente

Torbjørn Svarstad og Wenche Svarstad har tatt turen helt fra Jørpeland opp til Voss – sammen med barnebarnet Lukas Fiskebekk fra Stavanger.

– Jeg syns folk er flinke i Voss. Når du går langs gatene ser du at du lett kan sprite hendene på veien, sier Wenche Svarstad.

Til tross for en positiv innsats blant befolkningen i kommunen, mener hun at turismen fra utlandet kunne blitt satt på vent.

– Vi må først jobbe med å redusere smitten i Norge, før vi kan ta imot besøk fra utlandet, mener hun.

– Jeg er ikke så glad for at vi har åpnet opp for turister fra utlandet. Det har gått litt for fort.

PÅ TAKET AV KULTURHUSET: «Tenk å ha ett og et halvt mål plen helt for seg selv» sier Heine Åmot (49) fra Valdres mens han nyter synet av utøvere som glider ned i paraglider fra fjellet Hanguren. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Lavt smittetrykk på Voss

– Det viktigste når vi skal takle utbruddet i kommunen, er å være raskt ute med å håndtere de som er smittet, sier kommuneoverlege på Voss, Eystein J. Hauge, til VG.

Godt samarbeid med lokalbefolkningen gjennom hele pandemien har betydd mye for oss, forklarer han.

– Det er også viktig å huske at Voss er et lite område hvor folk generelt bor spredt. Det reduserer sannsynligheten for å bli smittet og gjør det lettere å slå ned på smitteutbruddene, sier han.

– Med unntak av de 4 til 5 smitteutbruddene vi har hatt, har smittetrykket på Voss holdt seg vedvarende lavt, forteller Hauge.

Han forteller at i tillegg til 19 smittetilfeller på Ekstremsportveko, er det to nye smittetilfeller i kommunen.

Så langt har to vossinger testet positivt i forbindelse med Ekstremsportveko, de øvrige 19 tilfellene er knyttet til andre kommuner.

– Disse to tilfellene er avdekket som følge at vi har testet 250 vossinger med tilknytning til sosiale arrangement under Ekstremsportveko, sier han.

– Er du bekymret for at det kan bli økt smitte utover sommeren med tanke på at det er en del turisme på Voss?

– Nei, jeg er ikke bekymret for økt smitte. Så lenge folk etterlever basale smittevernregler, som å vaske hendene, holde en meter avstand, teste seg ved symptomer og holde seg hjemme når de er syke, forteller kommuneoverlegen.

fullskjerm neste Hjørdis Mestad, Judith Bjørk og Nina Mestad nyter en softis etter en fjelltur i det varme været.

– Er mer liv i gatene

Sigrid Bendiksen (47) og datteren Ann Elin Bendiksen er glad for å se flere folk i gatene.

– Det skaper mye mer liv og røre her. Det er så fint å se mer liv i gatene igjen, forteller dem.

De forteller også at de er glad for å se turismen i gang igjen – både fra innenlands og utenlands.

Ann Elin Bendiksen og Sigrid Bendiksen / Wenche Svarstad, Lucas Fiskebekk og Torbjørn Svarstad / Kristi Prestegard Foto: Naina Helén Jåma / VG

Usikkert hvordan deltavarianten vil påvirke

Det er litt kjedelig at det har blitt noe smitte på grunn av ekstremsport uken, mener Kristi Prestegård (22) som bor på Voss.

– Jeg ser at det er en del folk her i sommer og gatene er fulle, forteller hun.

– Er du redd for at det skal bli en del smitte her i sommer?

– Hvis det blir som sommeren 2020, så tror jeg det skal gå veldig greit i sommer, sier hun.

– Eneste som er usikkert er hvordan den nye deltavarianten vil spre seg som kan ha noe påvirkning på smitten, legger hun til.