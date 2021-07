UTØYA: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre talte på tiårsmarkeringen etter 22.juli-terroren på Utøya torsdag. Foto: Torstein Bøe

Støre: − Vi er mer utsatt i dag enn i 2011

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier vi er mer utsatt for trusselen fra høyreekstreme i dag enn i 2011 – og ber høyresiden ta et særlig ansvar.

Publisert: Nå nettopp

– Vi må snakke sant om 22. juli, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre under sin tale på Utøya ti år etter terroren.

I talen støtter Ap-lederen AUFs krav om å ta et politisk oppgjør med tankegodset bak 22. juli – og takker AUF-ere som har stått frem med sine historier.

– Terroren rystet hele Norge. Samholdet var avgjørende for å komme oss videre. Det er ikke hele sannheten om angrepet. Terroren var ikke tilfeldig. Det var et målrettet angrep mot AUF og Ap, sier Støre.

Ap-lederen legger til at når man sier «aldri mer 22. juli» må det sees opp mot at hatet ikke har stilnet.

– Holdninger og ytringer som insisterer på at noens liv er mindre verdt. Når man sier det er avstanden til å drepe kortere, sier Ap-lederen.

– Mer utsatt i dag

Støre sier at sannheten er at høyreekstreme krefter har styrket seg i Norge og ute i verden. Ap-lederen viser til terrorangrepet i Bærum i 2019 og den høyreekstreme terroren på New Zealand samme år.

– Som samfunn er vi mer utsatt for denne trusselen i dag enn i 2011, sier Støre.

– PST sier det i klare ord: trusler fra høyreekstreme er farlige, mer til stede og de kan lede til terror, legger han til.

Foto: Beate Oma Dahle

Ber høyresiden ta ansvar

Støre kom med en klar oppfordring til høyresiden i norsk politikk om å ta et særlig ansvar. Han sa at venstresiden tidligere har tatt et slikt oppgjør med radikale ekstremister på venstresiden.

– Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme. Ikke lukke øynene. Og religiøse ledere i trossamfunn må ta sitt lederansvar inn mot dem som lytter mer mot dem. Takk til ungdomsorganisasjonene i landet vårt, som takket ja til AUFs invitasjon til et grundigere oppgjør med hat og hets.

Markering på Utøya

Under tiårsmarkeringen på Utøya var det også taler ved Kronprins Haakon og AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem. Erik Kursetgjerde, som overlevde terrorangrepet på Utøya, og Merete Stamneshagen, som er etterlatt, talte også under markeringen.

Øya var under markeringen omkranset med båter. I sin tale takket Støre de frivillige som reddet ungdommer under terroren for ti år siden.

– Takk til alle frivillige som bidro mens terroren pågikk. Det er rørende å se at denne øya er omkranset med båter. De sender sitt signal og forteller om hvem de virkelige naboene til Utøya er, sier Støre.

AUF har denne våren etterlyst et politisk oppgjør med det høyreekstreme tankegodset som la bak terrorangrepet den 22. juli 2011.

Under et arrangement i Universitets aula regi av 22. juli-senteret onsdag sa Stoltenberg at den politiske debatten om terrorangrepet kom i skyggen.

Den tidligere statsministeren sier i dag at han mener at det var komplisert å ta denne debatten i lys av debattene om gjerningsmannens tilregnelighet og beredskap.