PRIORITERING: Jonas Gahr Støre var denne uken på sykehjemsbesøk i Kongsberg. Han mener at Solberg-regjeringen har prioritert skatteletter til de rikeste fremfor å satse på de eldre. – Det er et valg de tar, sier han. Foto: Ida Lyngstad Wernø

Støres eldregaranti: Skal få tilbud om aktivitet hver uke

KONGSBERG (VG) Etter åtte år med Erna Solberg som statsminister er Jonas Gahr Støres dom klar: De eldre har ikke blitt prioritert. Nå lover han at alle eldre skal få tilbud om aktivitet én gang i uken.

Av Ida Lyngstad Wernø

– Regjeringen har valgt å kjøre stramme budsjetter i eldresektoren samtidig som de har brukt milliarder på skattekutt til de som sitter godt i det, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Stramme budsjetter, kritisk mangel på personell, byggeutfordringer og et etterslep i utdanning av sykepleiere og helsefagarbeidere – det mener Støre er resultatet av åtte år med Høyre i regjering, ifølge Ap-lederen:

Nå lover han en oppsving både i ansettelser og aktivitetstilbudet til de eldre – dersom Ap får regjeringsmakten.

Lover aktivitet én gang i uken

– Vi vet at det er mange eldre i dag som ikke har det godt, og som sliter med helseutfordringer. Mange får for dårlig ernæring og for lite aktivitet, sier Støre.

Nå vil han ha en nasjonal ordning som skal sikre at alle eldre skal få tilbud om aktivitet hver uke.

– Er det en garanti dere kommer med?

– Ja, det er et mål vi vil sette med kommunene. Vi vil at det skal være tilrettelagt for at de får en aktivitet utenfor der de bor – at de kommer seg ut og møter andre. Dette må vi satse på og investere i. Vi må utdanne folk til det.

KULTUR: Jonas Gahr Støre under en konsert med dixiebandet Swing’It ved Tislegård bo- og behandlingssenter. Bandet besøkte sykehjemmet som en del av Kongsberg Jazzfestival. Denne typen tilbud vil Støre se mer av. Foto: Ida Lyngstad Wernø

Ifølge Ap skal aktivitetsgarantien inkludere blant annet trening og kulturtilbud på seniorsentre.

– Dagtilbud til demente er en viktig del av dette. Det gir dem en avkobling i hverdagen, og de pårørende får en viktig avkobling også, sier Støre.

– Hvordan skal regjeringen sørge for at kommunene følger opp dette?

– Kommunene og staten må samarbeide om å få det til. I tillegg må vi sørge for at det er personer i hver kommune som legger til rette for at ansatte kan jobbe heltid, og at kommunene får en heltidspott.

Flere kommunemilliarder til eldre

Støre lover samtidig bedre kår for kommunene:

Kommunebudsjettene skal styrkes med fem milliarder dersom Ap får det som de vil.

Dette budsjettløftet er en del av partiets såkalte 100-dagersplan.

– Det vil gi kommunene et større økonomisk handlingsrom til å ta sitt ansvar. De har veldig trange budsjetter og får stadig flere oppgaver, og da må de få økte rammer, sier han.

Hvor skal dere finne pengene?

– Blant annet ved ikke å kutte i formuesskatten på den måten Solberg har gjort. Det som også er helt avgjørende for å løse disse oppgavene er å få folk i arbeid.

AP-BESØK: Ap-leder Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) på sykehjemskonsert. Nå vil Støre øremerke midlene til «Den kulturelle spaserstokken», som i dag inngår i rammene i fylkeskommunenes budsjetter. Foto: Ida Lyngstad Wernø

For mange ansatt på deltid

I 2020 var nesten 240.000 nordmenn over 80 år. Det utgjør fire prosent av befolkningen. I 2040 vil tallet dobles til nærmere 500.000, viser SSBs beregninger.

Med en presset omsorgssektor og en stadig større andel eldre i befolkningen må det rekrutteres flere. Skal man få til det, må det tas et oppgjør med deltidsbruken i sektoren, mener Støre.

– Vi trenger flere hender, men de som jobber her må få tilbud om hel og fast stilling. Et av problemene i eldreomsorgen er at folk ikke får heltidsjobb, men må jobbe deltid, sier han.

– Mange unge ønsker å bli helsefagarbeidere og jobbe i eldreomsorgen, men hvis 15-åringer ser at det er 20-prosentstillinger som venter på den andre siden, velger de noe annet.

Støre vil likevel dempe forventningene om forandring i omsorgssektoren over natten.

– Vi skal sette vårt preg på det første budsjettet, som vil være en oppstart, og så må dette komme i budsjettene utover i perioden. Det skal likevel synes fra dag én.

HELSEPOLITISK TALSPERSON: Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Mattis Sandblad

Høyre: Får ta det opp med egne Ap-kommuner

– Eldreomsorg er en kommunal oppgave, og kommunene har fått styrket økonomien sin de siste årene, så om man er misfornøyd med eldreomsorgen får han be ordførerne i kommunene om å gjøre jobben sin, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

– Ap og Sp styrer jo de fleste kommunene i Norge, fortsetter han.

Han mener det er lite nytt i Støres løfter.

– Vi har selv lansert reformen «Leve hele livet», som handler om å få mer aktiviteter og bedre kvalitet i eldreomsorgen. Så jeg vil egentlig ønske han velkommen etter, sier Stensland.

Han er skeptisk til Støres budsjettlovnader.

– Ap lover penger til alt og alle, men det skal hentes fra den samme potten. Hvis Jonas skal bli statsminister må han lære seg å prioritere, sier han.