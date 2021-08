ÅSTEDET: Etterforskere på stedet etter drapet i april 2015. Foto: Henrik Skolt/NTB

Lindeberg-drapet: Drapssiktet var i politiets søkelys allerede i fjor høst

Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept Muhammad Shahzad Aslam (40) på Lindeberg i 2015, ble siktet i drapssaken allerede i fjor høst.

Publisert: Nå nettopp

Den drapssiktede mannen ble likevel først pågrepet i Kroatia 18. juli i år, og utlevert til Norge fem dager senere.

Mannen hadde da vært i politiets søkelys i flere måneder, ifølge VGs opplysninger.

Allerede i midten av oktober i fjor gikk politiet til Oslo tingrett for å be om at den utenlandske statsborgeren ble pågrepet i den flere år gamle drapssaken på Lindeberg. De hadde dagen før siktet ham i saken.

Det kommer frem i fengslingskjennelsen som ble avsagt etter at mannen hadde blitt utlevert til Norge. Kjennelsen var først unntatt offentlighet, men er nå besluttet offentlig etter at VG anket avgjørelsen.

Den drapssiktede mannen ble deretter internasjonalt etterlyst, men det skulle gå flere måneder før politiet fikk gjennombrudd i saken.

VG har vært i kontakt med Oslo-politiet, som sier at de ikke mulighet til å gi kommentarer til saken mandag.

Beskrevet som ren henrettelse

Det var i slutten av april 2015 at 40 år gamle Muhammad Shahzad Aslam ble skutt og drept da han skulle hente noe i bilen sin. Han ble funnet med omfattende skader ved siden av kjøretøyet, og politiet beskrev drapet som en ren henrettelse.

De stod likevel uten gjerningsmann over flere år.

DREPT: Muhammad Shahzad Aslam (40). Foto: PRIVAT

Det er ikke kjent hvordan den drapssiktede mannen stiller seg til siktelsen.

VG har vært i kontakt med den drapssiktede mannens forsvarer, Cecilie Nakstad, som ikke ønsker å kommentere noe vedrørende siktelsen. Hun ønsker heller ikke uttale seg om hvordan mannen erkjenner straffskyld for drap.

– Jeg har ingen kommentarer, skriver hun i en tekstmelding.

Etterforsket som mulig hevn

Mannen som nå er siktet, er derimot ikke den første politiet har siktet i saken.

I 2016, ett år etter drapet, ble en da 21 år gammel mann siktet og fengslet for medvirkning til drap. Han ble løslatt etter få uker i varetekt.

To år etter drapet, ble et eks-gjengmedlem som på 2000-tallet var involvert i et oppgjør mellom A-gjengen og B-gjengen i Oslo, fengslet i saken.

FAMILIEFAR: Det ble lagt ned blomster på stedet hvor familiefaren ble skutt og drept. Foto: Trond Solberg/VG

Begge sakene ble senere henlagt. Politiet mente på et tidspunkt at eks-gjengmedlemmet hadde bestilt drapet på Lindeberg mens han var under et soningsregime. De etterforsket også ut fra et bestemt motiv, ifølge VGs opplysninger:

I 1996 forsøkte drapsofferet Muhammad Shahzad Aslam å drepe tre menn i Oslo. Aslam ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett. I dommen kommer det frem at han mente de tre mennene hadde plaget og mobbet ham.

En av disse tre mennene er broren til eks-gjengmedlemmet som frem til i fjor var siktet i drapssaken på Lindeberg i 2015.