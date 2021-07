KOM INN: Hermann Røssum Christoffersen (21) og Synne Heggøy Fjeldberg (21) skal begge flytte til Haugesund til høsten for å bli branningeniør. Foto: Privat

Utdanningen fikk nesten fem ganger så mange søkere som i fjor

Branningeniørutdanningen i Haugesund har i år fått en enorm økning i antall førstevalgsøkere. Mens det i fjor ble gitt studieplass til ni studenter, ligger det an til at årets kull blir på 53.

Denne uken fikk alle som hadde søkt høyere utdanning svar på om de har kommet inn på sitt drømmestudium. I år er det nok et rekordår i antall studenter – ifølge tall fra Samordna Opptak har 110.119 søkere fått tilbud om studieplass.

Tidligere i vår skrev VG om Lisa Flage (31) som valgte å ta den treårige utdanningen som branningeniør på Høgskulen på Vestlandet.

Utdanningen gir nesten garantert jobb og har høy lønn – likevel har det vært få søkere tidligere. I år derimot har de opplevd en enorm vekst.

I år har de fått 107 førstevalgsøkere, som er nesten fem ganger mer enn i fjor da de fikk 22.

Stor etterspørsel

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet Gunnar Yttri sier til VG at de er de eneste i Norge som tilbyr branningeniørutdanning, og at det er stor etterspørsel nasjonalt.

– Branningeniørutdanningen har en sterk og aktuell sikkerhetsdimensjon, både i offentlig og privat sektor. I en tid med stadig flere natur- og klimaendringer, bidrar branningeniører også til viktig forebyggende arbeid.

STOR ØKNING: Rektor ved Høgskulen på Vestlandet Gunnar Yttri sier til VG at utdanningen har fått 107 førstevalgsøkere i år, sammenlignet med 22 i fjor. Foto: Terje Rudi /HVL

I fjor var det bare ni som fikk studieplass, mens de i år tar inn 53 studenter. Årsaken til at de tar inn så mange fler i år er fordi det har vært en så mye større andel kvalifiserte søkere, ettersom søkertallene nesten er femdoblet.

De har ingen karakterkrav på utdanningen, verken i år eller i fjor. Det de krever er at man har generell studiekompetanse, med matematikk R1 og R2, og fysikk 1. Man kan også søke seg inn med forkurs for ingeniørutdanning.

Leste om studiet i VG-artikkel

En av studentene som har takket ja i år er Synne Heggøy Fjeldberg (21) fra Bergen. Hun har det siste året studert havteknologi, men ble etter hvert usikker på om hun hadde valgt rett.

– Dagen etter fristen for å søke på Samordna opptak så kom jeg over VG-artikkelen om branningeniørutdanningen. Siden det hadde vært tekniske problemer, ble fristen for å søke utsatt til klokken 12. Så jeg rakk å søke en halvtime før fristen gikk ut, forteller hun.

KOM INN: Synne Heggøy Fjeldberg (21) fra Bergen søkte en halvtime før den utsatte fristen til Samordna opptak. Foto: Privat

Hun sier at hun ser på det som et pluss at det er en utdannelse som gir høy lønn og trygg jobb, men mener at det viktigste er å finne noe som man trives med.

– For meg er det veldig verdifullt å ha kunnskap som ikke veldig mange har.

Siden hun fikk svar har hun allerede rukket å kjøpe leilighet i Haugesund.

Fikk leilighet på to timer

Hermann Røssum Christoffersen (21) er også en av dem som nå skal begynne på denne utdanningen. Han har fagbrev som elektriker fra videregående og forteller at han fikk litt panikk da han var ferdig utdannet som 20-åring.

– Jeg tenkte «shit, nå er jeg voksen og må gjøre dette resten av livet». Jeg søkte samme dag som søknadsfristen og branningeniør var det eneste som så spennende ut.

FIKK PLASS: Hermann Røssum Christoffersen flytter fra Bærum til Haugesund i høst, for å begynne på utdanningen til å bli branningeniør. Foto: Privat

Hermann sier at han ikke vet hva som er drømmejobben hans, men at han håper at dette kan være yrket som blir det.

– Jeg vil ha en jobb hvor jeg kan gjøre litt forskjellig, og ikke bare sitte på kontor.

Han har vokst opp i Bærum utenfor Oslo og ser frem til å få et miljøskifte når han flytter til Haugesund.

– Jeg begynte å se på leiligheter i går, og etter bare to timer var leiekontrakten i boks, forteller han.