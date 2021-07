– Vi kan forvente mer lyn i dagene som kommer

Ikke bad når det lyner. Når et lyn treffer vann fordeles strøm på flere tusen ampere i vannet. Du bør heller ikke bade i badekar – et lynnedslag kan følge vannledningene i huset.

Bilen er et trygt sted fordi karosseriet vil fungere som «skjold» mot lynnedslag. Et hus har delvis samme effekt; betongbygg er bedre enn trehus.

Ikke søk ly under store trær. Det er større risiko at lynet slår ned i objekter som rager i landskapet. Det er en fordel å være våt, vannet vil gjøre at et lynnedslag følger fukten utenpå deg i stedet for å gå inn i kroppen, noe som vil redusere skadene.