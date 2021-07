Stoltenberg: − Hatet er der fortsatt

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg har et bilde av Utøya på sitt kontor og sier han tenker på ungdommene hver eneste dag.

– Terroren rammet uskyldige, men den var ikke blind. Målet var AUF og Arbeiderpartiet. Det var et politisk angrep. Mennesker ble drept på grunn av sine meninger. Hensikten var å forandre landet vårt med vold.

– Derfor var det også et angrep på hele Norge.

Det sier Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin tale under minnegudstjenesten i Oslo domkirke.

Stoltenberg trekker linjer fra 22. juli til skjendingen av Benjamin Hermansens minnesmerke denne uken – og til terrorangrepet på Al Noor-moskeen i Bærum i 2019.

– For ti år siden så møtte vi hat med kjærlighet. Men hatet er der fortsatt. Det så vi da minnesmerket etter Benjamin Hermansen ble skjendet på det groveste. Det så vi da Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept på grunn av hudfargen sin og Al Noor-moskeen i Bærum ble angrepet, sier Stoltenberg.

– Vi ser det når overlevende blir truet på livet og mennesker frykter å fremføre sine meninger. Igjen og igjen blir vi minnet på at demokratiet ikke er vunnet for alle. Vi må kjempe for det hver eneste dag.

Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg i Oslo domkirke 22. juli. Foto: Torstein Bøe

I talen sin snakker Stoltenberg også direkte til de som overlevde angrepet på Utøya.

– Jeg er så glad for hver og en av de som fortsatt er her. På kontoret mitt henger det et bilde av Utøya. Jeg ser på det hver dag og tenker på dere, sier Stoltenberg.

Han takker de overlevende for å ha stått frem med sine historier, men mener at flere må ta et større ansvar.

– AUF har båret et altfor stort ansvar. Men vi skal fortelle historien om 22 juli sammen med dere, sier Stoltenberg.

– En av oss

Stoltenberg ledet landet da terroren rammet regjeringskvartalet og hans ungdomsparti AUF på Utøya.

– I timene etter at bomben gikk av i regjeringskvartalet trodde mange at ekstreme islamister sto bak. Men gjerningsmannen var høyreekstrem, han misbrukte kristne symboler. Han vokste opp i våre gater, tilhørte samme religion og hadde samme hudfarge som flertallet her. Han var en av oss, sier Stoltenberg om terroristen Anders Behring Breivik.

– Men han er ikke en av oss, som respekterer demokratiet. Han er en av dem som mener de har rett til å drepe for å oppnå sine politiske mål, sier Stoltenberg.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre under minnegudstjenesten i Oslo domkirke 22. juli. Foto: Annika Byrde

Politisk debatt i skyggen

AUF har denne våren etterlyst et politisk oppgjør med det høyreekstreme tankegodset som la bak terrorangrepet den 22. juli 2011.

Under et arrangement i Universitets aula regi av 22. juli-senteret onsdag sa Stoltenberg at den politiske debatten om terrorangrepet kom i skyggen.

Den tidligere statsministeren mente at det var komplisert å ta denne debatten i lys av debattene om gjerningsmannens tilregnelighet og beredskap.

– Debatten om tilregnelighet var viktig og debatten om beredskap var viktig. Sorg og kjærlighet var viktig. Da dom var avsagt og tilregnelighet var avklart, skulle vi kanskje vært mer oppmerksomme på den politiske debatten. Det ble sagt at dette var høyreekstremt og et angrep på AUF og Ap, men det kom i skyggen, sa Stoltenberg onsdag.