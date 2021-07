INGEN MIDNATTSSOL: Monika Röthle kan glemme midnattssolen denne sommeren. Her fotografert på Solastranden i Stavanger i 2019. Foto: Privat

Sparte i to år, så kansellerte Hurtigruten reisen for halve familien: − Jeg merker et sinne

Mange Hurtigruten-passasjerer er frustrerte og forbannet over at turene de bestilte i vinter nå blir kansellert eller endret på kort varsel.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Jeg merker et sinne mot Hurtigruten, som jeg oppfatter som et veldig upålitelig selskap, sier Monika Röthle (70).

Hun fikk nylig beskjed om at den ene turen hun hadde bestilt på Hurtigruten var kansellert.

Röthle er bare én av mange som er blitt rammet av kanselleringer den siste tiden.

Rederiet opplyser at de i juli har måttet kansellere reiser for rundt 500 av 15.000 passasjerer.

– Sikkerhet er vår første prioritet, og dette er vi nødt til å gjøre for å holde smittevernet om bord på det høye nivået vi ønsker, skriver Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge, i en e-post.

Les ytterligere kommentar fra Hurtigruten lenger ned i saken.

– Det er trist

Monika Röthle er pensjonist, og har et begrenset budsjett for feriereiser.

For to år siden begynte hun derfor å spare slik at hun kunne invitere familien på åtte med barn og barnebarn til en storslagen familietur.

I januar bestilte hun sommertur på «MS Nordnorge», som går fra Bergen til Kirkenes. For å realisere turen har hun spart mer enn 100.000 kroner.

Röthle, sammen med datteren sin og familien hennes, skulle gå om bord i Bergen. Mens sønnen og hans famile skulle gå på i Brønnøysund.

Anledningen for turen var spesiell. Röthle fylte nemlig 70 år i år, og planen var å feire dagen med de aller nærmeste.

Men bare en uke før avreise får hun beskjed om at reisen fra Brønnøysund var kansellert, på grunn av corona. Halve familien skulle altså ikke få være med.

– Jeg kan ikke forstå at de kan kansellere så kort tid i forveien. Jeg er veldig irritert på Hurtigruten som ikke kommer med noen forhåndsvarsler, sier hun.

Etter at VG tok kontakt har Hurtigruten snudd. Hele familien får nå reise sammen. Hurtigruten opplyser at VGs henvendelse ikke hadde noe med saken å gjøre.

HURTIGRUTEN: «MS Nordlys» er én av mange turer Hurtigruten tilbyr. Foto: Dag Fonbæk

Röthle understreker at hun i forbindelse med bestillingen gjorde bookingagenten oppmerksom på – både skriftlig og muntlig – at de er en familie som reiser sammen. Til tross for det ble bestillingen delt i tre.

Likevel er det Röthle som har fått tildelt depositum og regning for hele turen, noe som tyder på at Hurtigruten var klar over at dette var en familie som skulle reise sammen.

Hun tok kontakt med Hurtigruten i håp om å finne en løsning, men sier at hun først fikk til svar at de ikke hadde mulighet til å endre kanselleringen.

Röthle fremhever at Hurtigruten også har tilbudt å booke om turen deres, men datoene de foreslo var langt fram i tid og passet ikke.

Hurtigrute-fast i Lofoten

Beathe (55) og Pål (54) Renland, som er på ferie i Reine i Lofoten, mener Hurtigruten bruker pandemien som unnskyldning når de nå kansellerer turer.

– Vi var på tur med Hurtigruten i fjor høst. Det eneste som har endret seg i forhold til den gang er at Hurtigruten har alle skipene i drift. De kan ikke skylde på covid, det er bullshit!, sier Beathe Renland oppgitt til VG.

BLIDE PÅ TUR, MEN IKKE PÅ HURTIGRUTEN: Pål og Beathe Renland, her fotografert på tur i Lofoten onsdag, får ikke reise hjem med Hurtigruten som planlagt. Foto: Privat

Ekteparet bor i Bergen og skulle ta båten fra Tromsø til Bergen nå på søndag, en tredagers tur til 15.000 kroner som ble bestilt i april. Beathe forteller at de hadde fått 20 prosent rabatt.

– Tirsdag klokken 09.19 fikk vi en mail om at alt var i orden og velkommen om bord. Men klokken 13.26 får vi en ny mail om at turen er kansellert. Dette er nesten å tulle med folk, og det fra en stor og solid organisasjon. Det er så arrogant.

Pål og Beathe har nå bestilt fly hjem.

– Vi vil ha tilbake både utgiftene for flybillettene og båtreisen, avslutter Beathe.

Hurtigruten beklager

Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge, beklager at de har vært nødt til å kansellere reiser for enkelte av gjestene.

– Hvorfor kansellerer dere så tett opp til avreise?

– Dette gjelder to skip som har vært i opplag lenge. Derfor har vi vært nødt til å sette av noe mer plass og ha færre passasjerer enn opprinnelig planlagt for å sikre gode nok smitteverntiltak. De strenge smittevernkravene krever en høy bemanning, og som for alle andre i reiselivsbransjen har det vært vanskelig å få ansatt og lært opp mannskap i god nok tid til seilasene. Vi beklager at dette får konsekvenser for gjestene våre, og at dette skjer så tett opp mot avgang, skriver hun.

– Vil flere passasjerer få bestillingen kansellert fremover?

– Vi kan dessverre ikke utelukke at det kan komme flere kanselleringer, og vi jobber på spreng for å finne gode løsninger og minimere konsekvensene for gjestene våre. Ved kanselleringer kontakter vi gjestene våre direkte.

Hurtigruten tilbyr kostnadsfri ombooking eller pengene tilbake.

– Helt vanvittig

Hans Gustav Aamodt (87) og kona Gerd (83) bestilte turen sin sammen med et annet eldre ektepar den 13. februar. De forteller at de fikk et Valentines tilbud – reis to, betal for en. Men torsdag 8. juli fikk de en e-post om at Hurtigruten hadde kansellert deres billetter med «MS Nordnorge» med avreise den 21. juli.

TROFASTE KUNDER: Gerd og Hans Gustav Aamodt reiste med Hurtigruten i fjor sommer også. Men i år må de reise 10 dager senere enn opprinnelig planlagt. Bildet er ikke tatt på Hurtigruten men i forbindelse med at Hans Gustav fylte 85. Foto: PRIVAT

Ekteparet opplyser at de en måned før avreise fikk bekreftelse og billetter for turen som kostet rundt 68.000 kroner for fire personer.

– Dette er helt vanvittig. Vi bestilte den 13. februar og har fått mailer frem til nå om at alt er i orden, og så får vi plutselig beskjed om at de kansellerer billetten. Ikke seilingen – for båten vi skulle med, går, sier Hans Gustav Aamodt til VG.

Gerd ringte sporenstreks til Hurtigruten, og de og venneparet som skulle reise sammen med dem, har nå fått en tur med MS «Richard With» 10 dager senere og oppgradert lugar samt 3000 kroner per hode som de kan bruke om bord.

– Jeg var veldig frustrert og forbannet og måtte bestemme meg der og da om vi ville takke ja til dette før vi fikk snakket med vennene våre. Jeg er en gammel dame og får helt hjertevondt av dette. Og nå mister vi midnattssolen, sukker Gerd.

Hun forteller at de har planlagt turen lenge og ikke ville risikere å miste de turen de ble tilbudt på «MS Richard With». Flybillettene de hadde bestilt med SAS kan ikke lenger brukes og ekteparet håper å få disse refundert av Hurtigruten.

– Jeg synes bare ikke det går an, de kan ikke drive på denne måten, sier Hans Gustav og legger til:

– Jeg tror billetten vår er kansellert fordi den ble solgt til redusert pris. De bruker coronasituasjonen som unnskyldning.

Dette avviser Hurtigruten.

– Hovedprinsippet er at det er de som har bestilt sist, som blir kansellert først. Dette avhenger også av hvilke strekninger som er overbooket, og vi forsøker å skjerme strekninger der det er vanskelig å finne alternativ transport, skriver hurtigrutesjef Hedda Felin.