Måtte si opp to jobber for å få studiestøtte

Fremskrittspartiet:

– For det første må studentenes inntekt i sommermånedene være unntatt regnestykket. Dernest er inntektstaket for lavt, og hovedpoenget må være å heve dette. Vi ser for oss å øke til rundt 250.000 kr, samtidig som vi også er enig i studentkravet om å øke studiestøtten, sier Roy Steffensen, leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet:

– Dette er helt feil prioritering, studentene trenger en bedre studiestøtte og flere rimelige studentboliger, ikke enda mer deltidsjobb, sier Torstein Tvedt Solberg. Partiets utdanningspolitiske talsperson.

Senterpartiet:

– Vi ønsker å prioritere studentboliger og økt studiestøtte så flere kan være fulltidsstudenter fremover, i tråd med det studenter gjennom NSO har krevd. Økt inntektsgrense er ikke prioritet fra vår side nå, sier Marit Knutsdatter Strand som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

Høyre:

– Det er positivt at studenter jobber ved siden av studiene. Det er bra for samfunnet, og det er bra for lommeboken til studentene. Høyre vil la studenter få tjene mer uten å få avkortet stipendet sitt. Det skal lønne seg å jobbe, noe også inntektsgrensen bør gjenspeile, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Venstre:

– I neste periode vil vi prioritere å øke studiestøtten til 1,5 av grunnbeløpet i folketrygden (G), det vil si ca. 160.000 kroner. For studenter med barn vil vi øke studiestøtten til 2G. Så er vi er villige til å se på alle gode forslag som kan bidra til at studentene både har frihet til å jobbe og råd til å bruke tiden sin på skolearbeidet, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz.

Rødt:

– Det viktigste for Rødt er fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter vi kravet om at studiestøtten økes til 2,5 G på sikt, og at låneandelen reduseres til 40 % av stipendandelen, sier Seher Aydar annenkandidat Rødt Oslo.

MDG:

– Vi har ikke vedtatt å heve inntektsgrensen, men vil heller gi studentene bedre økonomi gjennom å heve studiestøtten til 1,5 G i året, sikre at minst 40 prosent av studielånet omgjøres til stipend ved oppnådde studiepoeng og gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte, sier Oda Pettersen, førstekandidat Agder.