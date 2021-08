Trygve Lyshagen Tømmerås Foto: Privat

Måtte si opp to jobber for å få full studiestøtte

Dagens inntektsgrense for studenter er for lav, mener Trygve Lyshagen Tømmerås. Vi spurte hva alle partiene mener grensen bør være.

Trygve Lyshagen Tømmerås (24) er andrekandidat for Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Telemark og har selv blitt påvirket av inntektsgrensen til Lånekassen.

I høst måtte han si opp jobbene som lærervikar og guide på Trolltunga for ikke å miste stipendet i studiestøtten.

– Hvis jeg velger å ikke jobbe så vil jeg få utbetalt mer, sier Tømmerås til VG.

For 2021 er inntektsgrensen på 195.295 kroner for helårsstudenter som mottar stipend og lån. Det betyr at studentene mister stipendet hvis de mister mer enn dette.

Tømmerås synes det er merkelig at det ikke lønner seg å jobbe ved siden av studiene, og at dagens grense straffer studenter som ønsker arbeidserfaring.

– Det fører bare til stillesitting. Jobb gjør deg bare til en bedre student og arbeidstager når du jobber. Det nytter ikke at folk må vente til de er 30 år med arbeidserfaring, mener han.

Foto: Privat

Fikk ekstrastipender

Tømmerås skal på utveksling og har dysleksi. Han forteller at dét gjorde inntektsgrensen ekstra tydelig, siden det ikke er lov å jobbe hvis man får ekstrastipend på grunn av dysleksien.

Slik ser regnestykket til Tømmerås ut:

Null i inntekt skoleåret: 217.137 utbetalt i studiestøtte (dysleksistipend + reisestipend + språkstipend + vanlig studielån og stipend).

Årsinntekt mindre enn 195.295: 173.995 utbetalt i studiestøtte (reisestipend + språkstipend + vanlig studielån og stipend).

Årsinntekt over 195.295: Studiestøtte, men ikke noe stipend.

Foto: Privat

– Det lønner seg å ikke å ha jobb slik det er i dag. Jo mindre jobb, jo mer får jeg utbetalt netto, sier han.

Ikke alle partiene ønsker å åpne opp for at studenter skal kunne tjene mer samtidig som det får stipend og lån fra Lånekassen.

Vi spurte partiene om de ønsker å gjøre det mulig å tjene mer om du jobber ved siden av studiene. I faktaboksen under kan du se hva de svarte:

Dette sier de forskjellige partiene Fremskrittspartiet: – For det første må studentenes inntekt i sommermånedene være unntatt regnestykket. Dernest er inntektstaket for lavt, og hovedpoenget må være å heve dette. Vi ser for oss å øke til rundt 250.000 kr, samtidig som vi også er enig i studentkravet om å øke studiestøtten, sier Roy Steffensen, leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Arbeiderpartiet: – Dette er helt feil prioritering, studentene trenger en bedre studiestøtte og flere rimelige studentboliger, ikke enda mer deltidsjobb, sier Torstein Tvedt Solberg. Partiets utdanningspolitiske talsperson. Senterpartiet: – Vi ønsker å prioritere studentboliger og økt studiestøtte så flere kan være fulltidsstudenter fremover, i tråd med det studenter gjennom NSO har krevd. Økt inntektsgrense er ikke prioritet fra vår side nå, sier Marit Knutsdatter Strand som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen. Høyre: – Det er positivt at studenter jobber ved siden av studiene. Det er bra for samfunnet, og det er bra for lommeboken til studentene. Høyre vil la studenter få tjene mer uten å få avkortet stipendet sitt. Det skal lønne seg å jobbe, noe også inntektsgrensen bør gjenspeile, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H). Venstre: – I neste periode vil vi prioritere å øke studiestøtten til 1,5 av grunnbeløpet i folketrygden (G), det vil si ca. 160.000 kroner. For studenter med barn vil vi øke studiestøtten til 2G. Så er vi er villige til å se på alle gode forslag som kan bidra til at studentene både har frihet til å jobbe og råd til å bruke tiden sin på skolearbeidet, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz. Rødt: – Det viktigste for Rødt er fullstipendiering til alle studenter. På veien dit støtter vi kravet om at studiestøtten økes til 2,5 G på sikt, og at låneandelen reduseres til 40 % av stipendandelen, sier Seher Aydar annenkandidat Rødt Oslo. MDG: – Vi har ikke vedtatt å heve inntektsgrensen, men vil heller gi studentene bedre økonomi gjennom å heve studiestøtten til 1,5 G i året, sikre at minst 40 prosent av studielånet omgjøres til stipend ved oppnådde studiepoeng og gi studenter med barn rett til 12 måneders studiestøtte, sier Oda Pettersen, førstekandidat Agder. Vis mer

Derfor er det grenser

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim forklarer at inntektsgrensen er satt likt for alle, uavhengig av hvor inntekten kommer fra, og hva slags bakgrunn den enkelte har.

– Studenter som Tømmerås føler at grensen «straffer» dem som gjør en innsats ved siden av studiene. Kan dere skjønne denne reaksjonen?

– Jeg kan jo skjønne at det oppleves sånn for den enkelte, men inntektsgrensene gjør det mulig å kombinere utdanning med noe arbeid ved siden av studiene og i sommerferien. Så kan vi nok diskutere hva inntektsgrensen skal være, men at studiestøtten skal være behovsprøvd – det mener jeg er riktig.

Foto: Heiko Junge

Tømmerås i MDG mener heller ikke grensen bør fjernes, men at studiestøtten må heves til 1,5 G og at det samme bør skje med inntektsgrensen.

– Inntektsgrensen ligger så tett på hva man får i studiestøtte, at det blir tilnærmet det samme utbetalt netto, sier han.

Utdanningsministeren vil ikke gjøre endringer for dyslektikere som mottar tilleggsstipend.

– Tilleggsstipendet skal bidra til at studenter med nedsatt funksjonsevne, som ikke kan ha arbeid ved siden av utdanningen, stiller likt med andre studenter når det gjelder vanlige utgifter til livsopphold. Stipendet er ment for dem som ikke har kapasitet eller mulighet til å jobbe. Å fjerne dette kravet gjør stipendet til noe helt annet enn det er i dag, og er en stor prinsipiell endring vi ikke har planer om å gjøre nå, sier Asheim.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Tømmerås måtte si opp to jobber for ikke å miste studiestøtten. Det riktige er at han måtte si opp jobbene for ikke å miste stipendet i studiestøtten. Dette ble rettet 9. august kl 16.21.