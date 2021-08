Kroatia og flere svenske regioner kan få karantenekrav fra mandag

Jo. EU lager et risikokart over ulike regioner i Europa . Men det er noe annet, og har ingenting med de norske innreisekravene og reisekartet å gjøre. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) deler for eksempel inn Sverige i større regioner og har én farge for ulike deler av Spania. Det er altså noe annet enn hva norske myndigheter gjør. Så selv om hele Sverige er oransje på EUs risikokart , betyr det ikke at hele Sverige får karantenekrav fra mandag.