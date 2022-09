ETTERFORSKER: Politiet på stedet etter melding om skudd på Prinsdal i Oslo.

To personer pågrepet etter melding om skudd på Prinsdal i Oslo

Politiet har pågrepet og siktet to personer for trusler etter en hendelse på Prinsdal i Oslo. Politiet utelukker ikke at det kan være flere involverte.

Politiet har pågrepet og siktet to personer etter at de mottok meldinger om skudd i Prinsdal i Oslo onsdag.

Det bekrefter krimleder i Oslo politidistrikt, Stian Holm, til VG. Begge er siktet for trusler, opplyser han.

– Etterforskningen pågår fortsatt. Nå er vi i en innledende fase hvor vi samler informasjon, skal gjennomgå den og generere nye tiltak, sier Holm.

– Vi har gjennomført avhør, vi har tatt ulike beslag. Så får vi se hvor det leder oss.

Han utelukker ikke at det kan være flere involverte i saken.

En av de pågrepne er en mann i 30-årene, ifølge operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Han sier videre at politiet ennå ikke har fått avklart om det faktisk ble avfyrt skudd. Men de håper å få mer informasjon om dette når den siktede skal avhøres.

Pågripelsen ble gjennomført uten dramatikk i Oslo.

Tre menn skal ha kjørt fra stedet

Politiet søkte i ettermiddag etter tre menn og en mørk bil, som skal ha kjørt fra stedet. Politiet har kontroll på bilen.

Politiet jobbet på stedet for å avklare hvorvidt det var blitt avfyrt skudd.

– Mannen har kun hørt det, ikke sett det, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

Han forteller videre at tre menn kjørte fra stedet i en mørk bil.

Politiet mottok kun denne ene telefonen om mulig avfyrt skudd.

Hendelsen skal ha skjedd utendørs på en liten vei på Prinsdal. Gulbrandsen sier videre at det ikke er mistanke om at andre kan være skadet.

– Mannen kommer med opplysninger som gjør at vi tror han har en viss kjennskap til hvem som kan ha gjort det. At det er en form for relasjon mellom dem, sier operasjonsleder.