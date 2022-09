POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland var sjef for PST da Øyvind Tunold varslet mot henne. I 2019 tok hun over som øverste leder for norsk politi.

Strid om personalsak mot PST-varsler

Politimester Hans Vik sier han fikk i oppdrag av Politidirektoratet å vurdere en personalsak mot PST-varsler Øyvind Tenold – etter at Tenold hadde varslet mot Benedicte Bjørnland og andre toppledere i politiet.

Torsdag avslørte VG at Tenold er blitt sagt opp fra jobben som leder i PST Vest.

Han mener oppsigelsen har sin bakgrunn i et varsel han sendte til Justisdepartementet i 2018.

I varselet navnga han flere av landets mektigste politiledere: Daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, nåværende PST-sjef Roger Berg, ytterligere tre ledere i PST, samt sin egen politimester, Kaare Songstad.

I et 63 sider langt brev beskrev Tenold hvordan han siden 2012 hadde forsøkt å si fra om det han mener var feilvurderinger og mangler internt i PST.

Tenold mener flere har samarbeidet om å bli kvitt han som leder.

OPPSAGT: Øyvind Tenold går ut av Politihuset i Bergen etter å ha mistet jobben som leder for PST Vest. Han har i dag tilbud om en rådgiverstilling i politidistriktet.

Advokat: Personalsak

Halvannet år etter at Tenold sendte varselet fikk hans advokat et brev med tittelen «ØYVIND TENOLD – PERSONALSAK».

Brevet var skrevet av en advokat fra Kluge Advokatfirma som har bistått politimester Songstad og Vest politidistrikt:

«Tenold har en stilling som inngår i politimesterens ledergruppe, og er således leder på høyeste nivå i organisasjonen. Stillingen krever vilje og evne til samarbeid, tillit og lojalitet.»

Advokaten skrev at Tenold ikke har vært villig til å akseptere at undersøkelsene i varslingssakene «klart har konkludert med at det ikke forelå grunnlag for hans anklager.»

I et nytt brev til Tenold skrev advokaten at «den underliggende personalsaken må håndteres.»

I dag benekter politimester Kaare Songstad i Bergen at det ble reist en personalsak mot den tidligere lederen for PST Vest.

– Det har vi egentlig aldri hatt. Bortsett fra nå i den siste fasen, sier Songstad:

– Det har ikke vært noe som helst bestilling fra min, vår, eller noens side å vurdere hans personalmessige forhold.

AVVISER: Politimester Kaare Songstad har sagt at saken har vært vanskelig for han og mange i Vest politidistrikt.

– Har du anmodet politidirektøren om å reise personalsak mot Tenold?

– Nei, aldri. Det har aldri vært aktuelt.

– Det er politidirektør Benedicte Bjørnland som har gjort det?

– Det er kun Vest politidistrikt som har personalansvar for Tenold. Ikke POD og ikke DSE. (PST sentralt red.anm.)

Songstad erkjenner at ordet personalsak beskrives i flere brev.

– Jeg synes dette er veldig merkelig, for på dette tidspunkt var det aldri snakk om en personalsak mot Øyvind Tenold, sier politimesteren.

Behandler oppsigelse og straff

I et brev sendt fra Politidirektoratet 9. desember 2019 står det at politimesteren i Vest har kontaktet dem for «personaloppfølging i en konkret sak».

Brevet gikk til politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt som ble oppnevnt som settepolitimester i saken.

Politidirektoratet skrev videre at saken kunne lede til behandling i ansettelsesrådet i Vest politidistrikt. Der behandles oppsigelser og ordensstraff.

I mars 2020 omtalte Politidirektoratet dette som «oppfølging av saken i personalsporet».

I november 2020 skrev politimester Vik at han har vurdert en personalsak mot Øyvind Tenold etter oppdrag fra politidirektoratet:

«Min forståelse av oppdraget fra POD er å ta stilling til hvorvidt det skal reises personalsak mot Tenold».

KONKLUDERTE: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt vurderte saken og mente det ikke var grunnlag for oppsigelse eller ordensstraff mot Øyvind Tenold.

– Meget nøyaktig person

Vik konkluderte med at det ikke var grunnlag for oppsigelse av Tenold eller ordensstraff.

– Hvorfor konkluderte du før det var reist en sak?

– Jeg forstår spørsmålet, sier Vik i dag.

– Jeg måtte jobbe litt for å forstå oppdraget. Jeg hadde da jeg avgjorde saken fått og gått gjennom mye dokumentasjon og hadde et godt nok grunnlag til å kunne konkludere som jeg gjorde.

I det fire sider lange brevet til Tenold og politimester Songstad skrev han blant annet:

«Det synes som at Tenold er en meget nøyaktig person som gjør få feil.»

– Jeg står selvsagt inne for brevet jeg skrev, sier Vik.

Øyvind Tenold sier til VG at han til dags dato ikke har fått vite hva som var grunnlaget for personalsaken.

– Det kan ikke være noe annet enn varselet mitt, mener han.

– Jeg har aldri fått anledning til å ta til motmæle mot noen anklager, heller. Det har bare hengt over hodet mitt og skapt litt frykt.

Tenolds advokat, Frode Sulland, mener det ikke er tvil om at det var en personalsak:

– Uttalelsen fra Vik bekrefter at det var en personalsak og at Vik konkluderte med at det ikke var grunnlag for dette. Han hadde selvfølgelig ikke gjort dette dersom det ikke var noen personalsak slik Songstad nå påstår.

VARSLER: Tidligere PST Vest-leder Øyvind Tenold mener han har blitt utsatt for et komplott.

POD: Feil premiss

VG har flere ganger bedt politidirektør Benedicte Bjørnland om intervju i saken. Som øverste leder for alle politidistriktene, har Bjørnland fått i oppdrag av justisminister Emilie Enger Mehl å rydde opp i ukultur og varslingsrutiner i politiet.

I parolen til politidirektoratet heter det: «Takk for at du sier ifra!»

I en e-post til politidirektøren skrev VG at vi ønsket å stille spørsmål om at Bjørnland oppnevnte politimester Hans Vik til å vurdere personalsak mot Tenold etter anmodning fra politimester Kaare Songstad.

Premisset er feil, skriver pressesjef Jeanette Solheim i Politidirektoratet

– Det står at politidirektøren ba Vik om å «vurdere personalsak» etter anmodning fra Songstad. Dette stemmer ikke. Vik ble bedt om å håndtere personaloppfølging mens forhold rundt Songstads habilitet skulle vurderes, skriver hun.

VG har stilt politidirektøren flere spørsmål om hva som var bakgrunnen for å opprette sak mot Tenold i personalsporet.

JUSTISTOPPER: Politidirektør Benedicte Bjørnland (til høyre) sammen med justisminister Emilie Enger Mehl og tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Bjørnland svarer via sin pressesjef:

– Vi viser til tidligere svar, og gjentar at du må kontakte de rette instansene for å få svar på spørsmålene dine. Politidirektøren kan ikke kommentere en sak hvor hun selv har vært omhandlet. Hun kan heller ikke uttale seg i en sak om personaloppfølging i et distrikt.

Justisdepartementet behandlet ferdig varselet fra Tenold i mai 2019. De konkluderte med at han hadde varslet forsvarlig, men at det ikke var grunnlag for kritikk mot polititoppene han varslet mot.

VG har spurt justisminister Mehl om hun vil kommentere varslersaken.

Mehl svarer via en kommunikasjonsrådgiver:

– Jeg har ingen kommentar til saken. Spørsmål om saken må rettes til politiet.