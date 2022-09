SIKTET: Arfan Bhatti fotografert i Oslo januar 2012.

Arfan Bhatti siktet for medvirkning til barskytingen i Oslo

Fredag formmidag opplyste politiet at en mann er siktet for medvirkning til bar-skytingen i Oslo. Noen timer senere bekrefter de at det er snakk om Arfan Bhatti (45), slik mange medier - VG inkludert - allerede har meldt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– En mann er siktet for medvirkning til terrorhandling etter barskytingen, sier politiadvokat Børge Enoksen under pressekonferansen fredag formiddag.

Politiet tror mannen befinner seg i utlandet, men vil ikke si hvilket land dette er. De samarbeider med utenlandske myndigheter for å få mannen pågrepet.

– Han er norsk statsborger i 40-årene og er kjent for politiet fra tidligere, sier Enoksen og legger til at mannen er på frifot.

Han har en relasjon til 42 år gamle Zaniar Matapour som er pågrepet og siktet for skytingen, opplyser Enoksen.

Politiet ville i utgangspunktet ikke gå ut med navn på mannen, men ifølge VGs - og andre mediers - kilder var det snakk om den norske islamisten Arfan Bhatti som nå er siktet og etterlyst for terroren.

Fredag ettermiddag bekrefter politiet at dette. De opplyser også at Bhatti er internasjonalt etterlyst.

Det var TV2 som først skrev om at det er Bhatti som er etterlyst.

Se hele pressekonferanse om barskytingen i Oslo:

Forsvarer John Christian Elden vil fredag formiddag ikke bekrefte at det er hans klient Bhatti som er etterlyst og siktet.

Elden er også forsvarer for den siktede Matapour. På grunn av mulige interessekonflikter er det ikke aktuelt for ham å også representere Bhatti i samme sak.

Bhatti har bedt om å få oppnevnt Svein Holden som forsvarer, opplyser Holden til VG.

To personer ble drept og 21 personer skadet i skytingen mot barene London og Per på hjørnet natt til 25. juni. PST har vurdert skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Politiadvokat Børge Enoksen sier at politiet ikke utelukker flere siktelser.

Kjent for PST

– Bhatti er en velkjent skikkelse som har vært i PSTs søkelys siden 90-tallet, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.

Han er straffedømt flere ganger, blant annet for vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Bhatti har vært en av lederskikkelsene i den omstridte gruppen Profetens Ummah.

– Uansett land er det krevende at han befinner seg i utlandet. Det ville vært vanskeligere å gjemme seg i Norge, sier Milli.

Info Hvem er Arfan Bhatti? * Arfan Qadeer Bhatti er en 41 år gammel norsk statsborger med pakistansk bakgrunn. Han er straffedømt for vold, trusler og utpressing. * Han er tidligere medlem av den kriminelle gjengen Young Guns i Oslo. * I 1997 domfelt for å ha knivstukket en butikkeier, året etter for å ha skutt en person under et torpedooppdrag. * Etter å ha sluppet ut av fengsel i 2002 sto han fram som islamist. * I 2008 dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo, men frikjent for tiltalepunktet om planlegging av terror mot USAs og Israels ambassade. * Reiste til Pakistan i slutten av 2012 og meldt savnet av familien i januar 2013. Høsten etter ble han pågrepet og fengslet i Pakistan, men satt fri igjen i august i 2014. * Returnerte frivillig til Norge i januar 2015. Pågrepet ved ankomst og siktet for vold mot ekskona og de to eldste barna på seks og åtte år. Politiet fikk ikke medhold i varetektsfengsling. * 25. mars 2015 dømt til ti måneders fengsel i Oslo tingrett for å ha slått barna i forbindelse med Koran-lesing i 2012. Fire måneder er gjort betinget. * 8. januar 2016 dømt til 14 dagers fengsel i Oslo tingrett for å ha kastet eller dyttet sin kone mot en sengekant slik at hun fikk store smerter i ribbeina. Bhatti anket, men anken ble i april i år avvist av Høyesterett. Vis mer

Relasjon til Matapour

Ifølge VGs opplysninger ble Zaniar Matapour (42) stoppet i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i vår – sammen med den sentrale islamisten Bhatti.

– Vi kan ikke kommentere navn på dette tidspunktet. Det er en relasjon mellom personen vi har varetektsfengslet, og den nye personen som er siktet, sier Enoksen på spørsmål fra VG om det stemmer at det er Bhatti som nå er etterlyst.

La ut homohat-post

Uken før barskytingen i juni, la Bhatti ut et profilbilde på Facebook som viste et forbudt-skilt med et regnbueflagg inni.

Regnbueflagget er et kjent symbol for pride-bevegelsen og toleranse for ulike legninger. Skytingen skjedde under pride-festivalen i Oslo.

FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker. Foto: SKJERMDUMP

Matapour og Bhatti har vært medlemmer v samme WhatsApp-gruppe, ifølge VGs opplysninger.

14. juni postet Bhatti en oppfordring til drap på homofile på Facebook.

Bhatti skal ha oppholdt seg i Pakistan den siste tiden.

PRESSEKONFERANSE: Politiadvokat Børge Enoksen.

260 fornærmede

Zaniar Matapour har hittil nektet å forklare seg for politiet. Han er tvangsinnlagt ved regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus for judisiell observasjon. Denne observasjonen tar sikte på å avgjøre om Matapour var tilregnelig da han skjøt.

En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Politiet har gjennomført 570 vitneavhør og oppjusterer antallet fornærmede fra 244 til 260 personer, opplyser politiadvokat Børge Enoksen under pressekonferansen.

SE VIDEO FRA PARADEN ETTER TERRORHANDLINGEN: