BOLLER PÅ GANG: Mats Ruland ankommer inngangspartiet og heisen som fører ham opp syv etasjer til Riksmeklerens lokaler i Grensen. Med seg har han hverken dokumenter eller skisse til løsning i lærerkonflikten, men en bærepose med boller.

Riksmeklerens bolletriks

RIKSMEKLEREN (VG) Mats Rulands innkjøp av en hel bærepose med hveteboller skal ha virket positivt på stemningen mellom partene i lærerstreiken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det luktet nybakt gjærbakst av Rulands medbrakte pose da han ankom den nye meglingsrunden mellom lærerne og arbeidsgiver KS i Riksmeklerens lokaler i Grensen i Oslo lørdag.

Fra bæreposen hentet han opp et tosifret antall varme hveteboller, innkjøpt på Narvesen for ti kroner bollen lørdag morgen.

Etter nær fem timers megling – bestemte partene seg for å fortsette søndag.

Hverken Ruland eller partene gir den ferske gjærbaksten noe som helst av æren. Men Riksmekleren ser ikke bort fra at bollene kan ha skapt et gunstigere meglingsklima.

MEGLINGSBOLLER: Det var denne typen hveteboller partene fortærte under meglingen lørdag. VG sporet gjærbaksten opp hos Narvesen på Stortorget cirka 100 meter fra Riksmeklerens lokaler.

– Man snakker ofte om å bruke pisk eller gulrot i meglingen. Men av og til kan det være greit med boller også. Bollene la i hvert fall ingen demper på stemningen under meglingen, sier Ruland til VG.

Uttalelsen bekreftes av leder i Norsk Lektorlag, Helle Christine Nyhuus.

– Det var veldig koselig og hyggelig å få servert boller av Ruland, sier Nyhus til VG.

Handal varsom med å forsyne seg

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet markerte seg ved å forlate Riksmeklerens kontor etter kun to timer forrige søndag.

Lørdag ble han sittende sammen med samtlige av partene i over fire timer. Og meglingen fortsetter søndag klokken 12.

Men Rulands boller lot han ligge i fred.

– Jeg var varsom med å forsyne meg av baksten så lenge Gangsø satt ved bordet, skriver Handal i en sms med smilefjes til VG.

Han sikter til sin motpart, Tor Arne Gangsø fra Kommunesektorens organisasjon KS.

Gangsø har flere ganger sammenlignet de tre lærerorganisasjonenes krav om å få mer enn andre forbund – med et middagsselskap der tre personer har spist opp middagen før du kommer.

SMILTE OG LO: Tor Arne Gangsø i KS er selveste motparten for lærerne under streiken. Lørdag smilte han lurt og virket å være i godt humør.

Lørdag var imidlertid Gangsø helt uten karaktistikker av så vel motparten som Riksmeklerens medbrakte føde.

– Men vi ville ikke sittet her hvis det ikke var grunnlag for videre samtaler, sa Gangsø i KS til mediene, og så frem til ny megling søndag klokken 12.

– Kjempeviktig med løsning uten lønnsnemnd

Riksmegler Mats Ruland, som på forsommeren meglet frem en løsning på SAS-streiken, legger ikke skjul på at samme utgang er viktig for ham i lærerkonflikten.

– Det er kjempeviktig. Ingen av partene er tjent med at denne konflikten blir avgjort med tvungen lønnsnemnd. Derfor er det svært viktig at vi unngår det.

LEVERANSER: Både pizza og brus ble brakt inn til Riksmeklerens lokaler under meglingen lørdag. VG har ikke klart å bringe på det rene hvem som skulle ha den ene pizzaen som kom med sykkelbudet med ryggen til.

Info Lærerstreiken Lærerstreiken startet i juni og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger – med omfattende virkning fra skolestart i august.

Et forhandlingsmøte mellom lærerorganisasjonene og KS hos Riksmekleren sist søndag 18. september førte til nytt brudd mellom partene.

Før møtet hadde Utdanningsforbundet lagt frem et forslag om et skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023.

Mandag 19. september ble streiken trappet ytterligere opp. Da var over 8200 lærere i streik.

Samme dag brøt også de to minste lærerorganisasjonene Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund (LO) videre kontakt med arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens organisasjon).

37 andre fagforbund i kommunesektoren godtok forslaget fra Riksmekleren i den opprinnelige meglingen i lønnsoppgjøret i juni.

En rekke aktører har de siste ukene pekt på flere negative konsekvenser for elever som har vært rammet både av redusert skoletilbud under pandemien og nå av streiken.

Fredag 23. september innkalte kunnskapsministeren partene med beskjed om at de bestrebet seg på å finne løsningpå konflikten.

Lørdag 24. september møttes partene til ny megling hos Riksmekleren. Etter over fire timers megling, bestemte partene seg for å møtes igjen søndag 25. september kl. 12. (Kilder: Lærerorganisasjonene, Riksmekleren og VG) Vis mer

– Hvordan vil du beskrive presset på dere etter kunnskapsministerens beskjed fredag om å bestrebe dere på å finne en løsning?

– Det kan kanskje skolestatsråden svare best på. Men det er klart vi registrerer politikernes klare ønske om å finne en løsning, sier Ruland som skryter av både lærerorganisasjoner og arbeidsgiversiden lørdag.

– De har jobbet hardt og konstruktivt for å komme i mål. Jeg vil rose partene. Det har vært gode møter i dag, beskriver han.

Før megling og bollespising var tonen mer preget av alvor:

– Det er en alvorlig situasjon, der barn og ungdom blir uten et undervisningstilbud over lang tid. Dette har partene et ansvar for, og det er kun de som kan finne en løsning, understreket Ruland da.

Det skal praktisk talt ikke ha vært noe matsvinn å snakke om i Riksmeklerens lokaler lørdag ettermiddag.