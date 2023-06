LÅ I FELLESAREALET: Barn og unge i skolekorpset la seg på rad og rekke i sofaer og sittegrupper i en av passasjer-salongene.

Skolekorps opplevde ferjebrannen: − Var livredd - trodde jeg skulle dø

Brannen på danskebåten «Bergensfjord» skapte enorm frykt blant mange av passasjerene. Flere i et skolekorps fra Haugesund var livredde.

– Jeg ble veldig redd. Det føltes ut som om jeg skulle dø. Dette var veldig skummelt, sier Malin Spangberg (12) til VG.

Mamma og reiseleder Hanne Kristine Mannes har godkjent at datteren snakker litt om den ekle opplevelsen de hadde på hjemreisen med skolekorpset fra Hirtshals i Danmark natt til onsdag.

De synes det er viktig å beskrive alvoret de kjente på ved brannen for under et døgn siden.

591 personer befant seg på skipet da brannen brøt ut, ifølge Hovedredningssentralen.

– Dette er det desidert verste jeg har vært med på. Ungene gråt, mange høylytt. Vi voksne måtte prøve å bevare en slags ro - og kommunisere at dette går bra - uten at vi visste noe om situasjonen, beskriver Mannes.

Hun var en av flere reiseledere på korpsturen.

Rundt 30 personer var med i følget hjem fra korpstreffet i Blokhus i Danmark.

REDNINGSSKØYTE: Det brøt natt til onsdag ut brann på bildekket til Fjord Lines ferge «Bergensfjord» utenfor Kristiansand. Bildet er tatt fra en av Redningsselskapets båter som kom til.

Det oppsto brann i en gassflaske i en bil på bildekket. En stor redningsaksjon ble iverksatt.

Men inne i salongen - der korpsmedlemmene kom inn fra lugarene og ble talt opp - var både voksne, ungdommer og barn uvitende om hva som skjedde.

– Inne i meg tenkte jeg på fergekatastrofer som Scandinavian Star. Utad måtte jeg gi inntrykk av at dette gikk bra - og roe ned barna, sier Mannes.

Info Brannen på MS «Bergensfjord» Det oppsto brann i en bil om bord på passasjerskipet MS «Bergensfjord», da skipet var på vei fra Hirtshals til Bergen.

Det er ikke meldt om personskader.

Totalt 591 personer befant seg på skipet da brannen brøt ut. Kontroll på brannen ble meldt kl. 01.22.

En stor redningsaksjon ble satt i gang med blant annet røykdykkere og brannbåt.

Skipet ankom Stavanger onsdag morgen, hvor det lå til kai i Risavika for politiets etterforskning.

Foreløpig kan politiet ikke si noe om hva som kan ha vært årsaken til brannen. Vis mer

Som en av reiselederne fikk hun talt opp at alle i korpset var til stede på samlingsstedet i salongen.

– Særdeles alvorlig

Etter en svært krevende times tid - fikk de beskjed fra mannskap på båten om at brannen var under kontroll. De fikk beskjed om å gå tilbake til lugarene. Men flere i korpset nektet, da de skal ha kjent røyklukt i gangene på båten.

Dermed ble de liggende under dynene sine på sofaer i båtens salong.

ROLIG SJØ: Nattens bilder fra havområdet utenfor Kristiansand viser rolig farvann nær fergen som hadde brann om bord.

– Det kunne blitt en særdeles alvorlig hendelse, sa redningsleder Asbjørn Viste i Hovedredningssentralen Sør til VG tidligere onsdag.

Styreleder Ingebjørg Todal i Solvang og Skåredalen skolekorps reagerer litt i ettertid på at de selv måtte spørre etter informasjon om status på brannen underveis i natt.

- Flere av barna i korpset reiste uten foreldre. Flere var veldig redde, og vi visste lite. Rederi og mannskap kunne nok ha vært mer proaktive med informasjonen underveis, sier Todal til VG.

Konsernsjef Brian Thorsted Hansen i Fjord Line uttalte onsdag at brannen var liten og kom rast under kontroll.

– Vårt sprinkleranlegg fungerte som det skulle, og brannen kom kjapt under kontroll ved hjelp av vårt sprinkleranlegg og innsats fra mannskapet, sa Hansen.

Gøy korpstur tross alt

Korpsmedlem Malin (12) og søsteren Caroline (14), som begge spiller kornett i korpset, kunne puste lettet ut først da de fikk beskjed om at skipet var på vei inn mot Kristiansand - og at brannen var under kontroll.

– Jeg ble veldig glad da vi fikk vite at brannen var under kontroll. Nå er det viktig at ikke denne skumle opplevelsen får ødelegge for alt det fine vi opplevde på turen, sier Malin Spangberg.

– Hva var gøyest?

– Stafettspillingen der det er om å gjøre å holde ut lengst med spilling, svarer Malin.