SYKEPLEIER: Andrea Greiner Hanssen valgte jobb i kommunen over sykehuset.

Kniver om sykepleierne: Tilbyr 70.000 for å binde seg til kommunen

TROMSØ (VG) Kommunen blar opp for å løse den store mangelen på helsepersonell.

Kortversjonen Tromsø kommune har innført en rekke tiltak for å tiltrekke seg flere sykepleiere, inkludert bedre lønn, mer fleksible turnuser og støtte til videreutdanning.

Det er omtrent 40 ledige sykepleierstillinger i kommunen nå.

Etter lansering av tiltakene har flere sykepleiere valgt å forlate jobbene sine på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til fordel for kommunen.

Helsepersonellmangelen forventes å fortsette å vokse. Vis mer

Tromsø kommune sliter med det som kommer til å bli den største utfordringen fremover – å få tak i nok helsepersonell.

Nå mangler det sykepleiere til rundt 40 faste stillinger i kommunen.

For å få ansette flere har de lansert en satsing med flere tiltak. Blant annet:

Bedre lønn og tillegg for å jobbe helg og natt.

Mer attraktiv turnus.

Engangssum på opp til 70.000 kr for å binde seg i kommunen i to år.

Støtte til videreutdanning.

Nedbetaling av studielån mot binding i to år.

TURNUS: Andrea Greiner Hanssen er liker veldig godt arbeidstiden i kommunen.

Sykepleiere i Tromsø jobber enten i kommunen eller på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Etter ett år på UNN, valgte Andrea Greiner Hanssen (24) å si opp jobben, og gå for kommunens satsing. Greiner Hanssen valgte ikke å binde seg.

Hun har langvakt når VG møter henne, med en lengre pause midt på dagen.

Det er strålende sol i Tromsø og hun tar pausen i Telegrafbukta, som er stappfull av folk som soler seg og bader.

Nå har hun en helt annen turnus og trives mye bedre.

På sykehuset følte hun på å ikke strekke til og hun hadde en krevende turnus der hun kunne gå fra kveldsvakt til tidligvakt dagen etter.

– Det er så mye man skulle ha gjort, men så er det ikke tid, sier Greiner Hanssen.

– Kamp om de samme folkene

Etter at kommunen lanserte denne satsingen, har de sett at flere har sagt opp jobben sin på sykehuset og gått over til kommunen, ifølge Norsk sykepleierforbund.

– Det blir en kamp om de samme folkene, men nå er vi på noenlunde lik slagmark, sier Daniel Brox.

Han er tillitsvalgt i kommunen for Norsk Sykepleierforbund.

Lønnsforskjellene mellom kommunen og sykehuset er ikke lenger like stor, og kommunen har flere kvalifiserte søkere nå.

– Før kunne de kanskje få en eller to søkere hvis de var heldige, nå er det rundt seks-syv søkere på hver stilling, sier Brox.

Fortsatt mangler det helsepersonell, og behovet kommer til å fortsette å vokse.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Tillitsvalgt i kommunen, Daniel Brox.

Kommunens satsing har to hovedmål:

Beholde fagfolkene som allerede jobber i kommunen.

Rekruttere nyutdannede til kommunale jobber.

– Vi har et nært og godt samarbeid med UNN knyttet til bemanningsutfordringene, og har blant annet etablert en felles arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak knyttet til rekruttering og å beholde personell, sier helsesjef i Tromsø kommune Magne Nicolaisen.

Hele Nord-Norge sliter med rekruttering av helsepersonell, og en stor utfordring er å sørge for å beholde unge nyutdannede.

TROMSØ KOMMUNE: Helsesjef Magne Nicolaisen.

– Både Tromsø kommune og vi i UNN må sikre at helsepersonell blir i yrket. Vi må også fortsette å være attraktive arbeidsgivere som bidrar til at arbeidstakere blir i Nord-Norge, sier fungerende personal- og organisasjonssjef Hanna Uleberg.

Uleberg forteller sykehuset og kommunen er gjensidig avhengig av hverandre.

– Derfor er det viktig for oss at også kommunen har god sykepleiefaglig kompetanse, slik at de for eksempel er i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Hun har forståelse for at arbeidshverdagen på UNN kan være utfordrende for noen, og at anerkjenner at det ikke passer for alle.

Løser ikke problemet

Nå jobber Andrea Greiner Hanssen innenfor rus og psykiatri i kommunen, og føler hun få brukt mer av sin kompetanse som sykepleier.

Samtidig har hun mer fritid og kan gjøre mer av det hun liker utenfor jobb. Som å gå på tur og reise.

– Jeg følte ikke jeg hadde noen fritid da jeg jobbet på sykehuset. Det var ofte spørsmål om å jobbe ekstra, sier Greiner Hanssen.

Det var turnusen som fristet mest med jobben i kommunen, i tillegg til bedre lønn og muligheten for videreutdannelse.

Grepet som kommunen nå tar, mener hun er helt nødvendig. Det er et tiltak som kan hjelpe på helsepersonell-mangelen, men det vil ikke løse problemet, sier hun.

USIKKER: Andrea Greiner Hanssen er bekymret for fremtiden, men ser ikke for seg å forlate yrket.

Helsepersonellkommisjonen mener en annen del av løsningen, er å fordele arbeidsoppgaver bedre og bruke flere yrkesgrupper.

For eksempel at sykepleiere ikke skal gjøre oppgaver som vasking og stell.

Greiner Hanssen frykter det betyr at hun hovedsakelig må jobbe med å gi ut medisiner.

– Det blir jo veldig ensformig. Noe av det jeg syns er det koseligste er pasientkontakten, men det blir det nok lite av, sier hun.

Hun syns det er skremmende å tenke på fremtiden, men er glad for at kommunen nå tar grep for at hun og hennes kolleger skal trives på jobb.