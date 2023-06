BEKYMRET: Raymond Johansen møter VG på kontoret sitt på Oslo Rådhus. Han er bekymret for de unge og lanserer en stor ungdomssatsning.

Raymond tar et generasjonsoppgjør: − Vi har sviktet

Raymond Johansen (Ap) mener spriket mellom generasjonene øker. Han sier at det nå må være de unges tur.

Kortversjonen Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener at de unge må prioriteres de neste fire årene. Han lanserer derfor en stor ungdomssatsing.

Han mener de eldre generasjonene svikter unge blant annet ved ikke å ta miljø- og klimabekymringer på alvor.

Han vil utvide åpningstiden på helsestasjoner, gi flere sommerjobber, ha flere miljø- og helsearbeidere og innføre nytt inntakssystem på videregående skoler. Vis mer

– På mange måter har vi sviktet de unge ved å ikke ta bekymringene deres på alvor. Og svikt er et ganske sterkt ord, sier Johansen til VG.

Oslos byrådsleder tar imot VG på kontoret for å fortelle om sin store ungdomssatsing før høstens valg. Akkurat nå er det dødt løp mellom blokkene i hovedstaden.

Johansen sier at han hadde mange sterke møter med unge under pandemien.

– Koronakommisjonen var veldig tydelig på at det var de unge som bar den tyngste børen. Det må folk respektere og forstå, ikke minst de som er i min egen generasjon, sier han.

Selv er han blitt 62 år gammel. Han mener hans egen generasjon må gjøre mer.

CORONA-GENERAL: Raymond Johansen tok en rekke politiske kamper som leder av Oslo byråd under corona-pandemien. Han har vært kritisk mot assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Min generasjon har beriket oss på en stor velstandsvekst. Vi må ikke dra stigen opp etter oss, sier Johansen.

– Gjør dere det?

– På noen måter tror jeg det oppfattes som at vi gjør det, når vi ikke respekterer de unges bekymring for miljø- og klimakrisen. De unge har heller ikke den samme fremtidsoptimismen knyttet til boligmarkedet, sier Johansen.

I fjor hadde en singel sykepleier bare råd til 1,5 prosent av boligene i Oslo, ifølge Sykepleierindeksen.

– Trekker litt på skuldrene

Han sier at han ser en generasjonskonflikt og usikkerhet i land etter land, by etter by.

– Pandemien kom på toppen av en klima- og miljøkrise. Mange unge mennesker er mer bekymret for dette enn de eldre, som kanskje trekker litt på skuldrene og forventer at det fikser seg. Eller som mener at det er de unge som skal løse det, sier han.

Han mener det han kaller generasjonskontrakten - eller byrdefordelingen mellom unge og gamle i samfunnet - er under press.

– Fra gammelt av var det slik at du skulle overlate gården i bedre stand enn du fant den. Da er det jo greit å stille spørsmål om det er tilfellet nå, sier han.

VALGLØFTE: Raymond Johansen lanserer sitt valgløfte på balkongen på Oslo Rådhus.

Johansen gir nå et løfte til byens unge før høstens valg.

– Jeg har bestemt meg for å si at det nå er de unges tur. Og at det er det de neste fire årene, sier Johansen.

– De unge satte på livet på vent fordi de aller eldste holdt på å dø. Hvis man da møter den bekymringen med et skuldertrekk, så er det alvorlig, legger han til.

Info Raymonds løfter Øke antall helse- og miljøarbeidere i ungdom- og videregående skole med 80 ekstra årsverk i neste bystyreperiode. Kostnad: 80 millioner.

Utvide åpningstidene på helsestasjonene. Kostnad: Vil variere fra bydel til bydel.

Innføre et nytt inntakssystem til VGS, som gir alle elever en reell mulighet til å komme inn på alle skoler i Oslo.

Gi en garanti for læreplass og utplassering på yrkesfag.

Tilby elevene en fullføringsrett.

I dag tilbyr vi 4000 ungdommer i Oslo sommerjobb. Vil utvide antall sommerjobber til 6000 ungdommer fra neste sommer. Kostnad: 60 millioner.

Etablere et jobbsenter i alle 15 bydeler i Oslo, der unge voksne mellom 18 og 25 år får hjelp til å få seg jobb. Kostnad: Vil variere fra bydel til bydel. Kilde: Byrådslederens kontor Vis mer

Han lanserer nå en ungdomssatsing i hovedstaden.

– Vi skal ha 80 nye årsverk med helse- og miljøarbeidere i ungdomsskolen og videregående skole. Det betyr at det blir en på hver skole, sier Johansen.

Han sier at de vil utvide åpningstiden til helsestasjonene, blant annet for å ta psykisk helse på alvor.

– Og så skal vi endre og innføre et nytt inntakssystem på videregående skole. Det skal gi alle elever en reell mulighet til å komme inn på alle skoler i Oslo. I dag har vi skoler hvor frafallet er 40 prosent, sier han.

GJØR DET FOR DE UNGE: Raymond Johansen tok coronavaksine med VG på slep. Han mener de unge har tatt en tung bør for de eldre.

I dag er det kun karakterene som bestemmer hvor ungdommene kan komme inn på videregående skole.

I det nye systemet vil halvparten bli tatt inn fordi de har best karakterer. Den andre halvparten tas inn fra fem grupper med ulikt karakternivå.

– Det karakterbaserte opptaket vi har i dag fører til en veldig kraftig segregering. Og alle har krav på en god skolegang, sier Johansen.

– På noen av skolene er gjennomføringsgraden 55 prosent. På de skolene med de høyeste karakterkravene er gjennomføringsgraden 97 prosent, sier han.

– Hva legger du i ordet generasjonskonflikt?

– Vi har vært storforbrukere av mange ting som er veldig dårlige på klima. Du må ha en dyp respekt for at de er jævla forbanna på det vi har gjort, sier han.

– Hvem er vi?

– Jeg sier jo det med litt tyngde som en mann på over 60 år. Og med de erfaringene jeg har som politisk leder. Jeg opplever at mange på min alder bagatelliserer de bekymringene som mange unge har. At vi ikke helt tar inn over oss dybden i dette, sier han.

Han sier at løsningene må være de konkrete tingene som jobb, skole og psykisk helse.

FREMTIDSTRO: Raymond Johansen sier at han har tro på fremtiden, men mener hans generasjon må gjøre mer for de unge.

– Hva synes du om at din regjering og din generasjon politikere setter stadig mer hårete klimamål, men ikke klarer å nå dem?

– Grunnen til at jeg dro opp det med klima er at det er en helt legitim bekymring de unge har. Det er aksept for den legitime bekymringen, og så opplever de at vi ikke har gjort jobben, men banalt sett etterlater en klode som de må rydde opp, sier han.

– Vil du ta selvkritikk på det du har fått til i Oslo?

– Selv om vi har vært den beste byen i Norge og har gjort betydelige reduksjoner, så skal jeg ikke slå meg på brystet å si at vi har kommet på langt nok. Men når jeg sitter på gamlehjem, så jeg tror at jeg vil være stolt av en del av grepene vi har tatt, sier han.