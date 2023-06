MORGENMØTE: Denne morgenen møttes statsrådene Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og Anniken Huitfeldt (Ap) for å snakke om kvinners rettigheter, seksuell helse og abortkampen.

Gir over 800 millioner kroner til abortkampen

Flere steder i verden innskrenkes kvinners rettigheter til kontrollen over egen kropp. Nå vil regjeringen gjøre noe med problemet.

Kortversjonen Nesten 50 prosent av graviditeter globalt er ikke planlagt, og kvinners rettigheter innskrenkes flere steder.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (AP) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (SP) vil bekjempe tilbakegangen.

Regjeringen gir 827 millioner kroner til organisasjoner som jobber for kvinners helse, seksuell helse og abortrett.

Flere kvinnelige ledere verden over engasjerer seg i saken, og bekjemper begrensning av kvinners rettigheter. Vis mer

Nesten halvparten av alle graviditeter i verden er ikke planlagt, og mange steder kan du ikke selv bestemme over din egen kropp hvis du blir gravid, viser rapporter fra FN.

I mange land i verden har du heller ikke noe mulighet til å beskytte deg selv mot graviditet. Prevensjon kan være forbudt.

I flere delstater i USA er abort forbudt, til og med om du ble gravid etter en voldtekt eller incest.

I Ukraina har det kommet rapporter om at voldtekt har blitt brukt som et aktivt våpen i krig.

På mange måter har verden endret seg.

– Vi ser jo at det er tilbakegang på disse områdene i en god del land. Hvor det er folk som både angriper retten til abort og prevensjon, sier Anniken Huitfeldt (Ap), utenriksministeren i Norge.

STERKE MØTER: Statsrådene heier på hverandre og på andre kvinner ute i verden.

Sammen med regjeringskollega og utviklingsministeren Anne Beathe Tvinnereim (Sp) tar de en morgenkaffe på førstnevntes kontor.

De snakker om kvinnehelse, abort og retten til å bestemme over egen kropp.

Gir penger til arbeidet

Nå har regjeringen besluttet å gi 827 millioner kroner til organisasjoner som jobber rettet mot kvinners helse, seksuell helse og retten til abort.

– Norge er i en posisjon hvor vi kan gjøre dette, sier utviklingsministeren.

Hun fikk rollen som statsråd i 2021, og det var da hun skjønte at retten over å bestemme over egen kropp som kvinne ikke var som før.

– Det er en ting som virkelig har sjokkert meg etter at jeg kom inn som statsråd, og se hvor sterkt det «pushbacket» har vært på kvinners rettigheter og skeives rettigheter globalt, sier Tvinnereim.

Ofte et tema blant mektige kvinner

De begge har vært rundt om i verden og møtt mange av kvinnene det gjelder.

Huitfeldt var nydelig i Mexico der besøkte hun en abortklinikk. Mange amerikanske jenter og kvinner velger å dra til dette landet for å få utført en sikker abort.

USA: Mange unge i USA går til gatene for å vise motstand mot de nye abortlovene.

– Jeg legger det ofte i programmet mitt å besøke slike klinikker for å vise at dette er noe jeg støtter, sier hun.

Også Tvinnereim besøkte en abortklinikk i Nepal ganske nylig.

– Og det er et «statement» i det også når Anniken og jeg besøker slike klinikker ute på reise, sier hun.

På møter med andre mektige ledere samler de seg ofte for å snakke om temaet.

– Det er et veldig sterkt nettverk av kvinnelige utenriksministere, så vi deler veldig mye informasjon om dette, sier Huitfeldt.

– Og det er det som egentlig gir meg litt håp også, for jeg møter stadig flere kvinnelige ledere, blant annet på det afrikanske kontinent. Det er damer med skikkelig tæl. Det er skikkelig kampmodus, sier Tvinnereim.

Info Hvordan er situasjonen for kvinner rundt om i verden? Polen: Mye har endret seg for mange, i blant annet i Polen. I januar fikk landet europas strengeste lover. All abort har blitt forbudt, unntatt ved voldtekt, incest eller hvis mors liv er i fare. Kvinner og unge jenter der har demonstrert mot de strenge lovene. USA: Flere amerikanske delstater har innskrenket retten til å ta abort. Noen steder er det helt forbudt, andre steder er det forbudt etter sjette uke. Nå prøver dommere å innskrenke salget av abortpiller, og gjøre dem forbudt. I delstaden Florida kan seksualundervisningen bli forbudt. Sudan: For ikke lenge siden brøt det ut en borgerkrig i Sudan. I ettertid har det kommet flere meldinger om at det har vært en bølge av seksuell vold mot kvinner og jenter. Ukraina: I våres etterforsket ukrainske myndigheter etterforsker 171 voldtekter begått av russiske soldater. Rapporter fra FN forteller om hvordan voldtekt blir brukt som et våpen i krigen. Afghanistan: Taliban har gjort det forbudt for unge jenter å gå på skolen og kvinner opplever økt undertrykkelse. Blant annet har de blitt nektet retten til frihet og jobb. Vis mer