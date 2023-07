MINORITETER: Ikke alle nordmenn kan bare pakke kofferten og kaste seg på flyet til enhver populær feriedestinasjon. Therese Riiber Bekkevold (25) og Martin Circo Askevold (23) er blant de som må ta andre hensyn.

Unge minoritetspersoner føler seg utrygge i utlandet

Unge nordmenn vegrer seg for å reise på utenlandsferie av frykt for hatefulle ytringer og diskriminering. Regjeringen oppfordrer om varsomhet for flere populære reisedestinasjoner.

Budapest, Istanbul eller Dubai?

Nordmenn har et av verdens mektigste pass og har stor reisefrihet i verden. Likevel er ikke alle like bekymringsfrie når reisen skal reserveres.

Mange nordmenn med minoritetsbakgrunn møter på utfordringer som ikke alle nødvendigvis er klar over.

VG har intervjuet personer med ulike minoritetsbakgrunn som deler erfaringer og ferieminner som ikke nødvendigvis byr på sydenstemning.

– De tryggeste stedene er de dyreste

Therese Riiber Bekkevold (25) og hennes forlovede Lise Huseby Holm (28) har vært kjærester side 2018, og førstnevnte forteller at siden da har utenlandsturer vært utelukket.

– I så mange land er det ulovlig å være sammen med ei av samme kjønn. Selv om det mulig for oss å skjule det, er det kjipt at man må tenke over alt man gjør i offentligheten. Selv det å holde hender er livsfarlig i enkelte land, sier Therese.

GARDEROBE: Også klesskapet kan by på utfordringer, forteller Therese Riiber Bekkevold. – Vi begge er veldig aktive med skeive rettigheter og har mange klær med symboler, derfor må vi faktisk revidere hele klesskapet, sier hun.

Therese elsker egentlig å reise og utforske verden, og har allerede besøkt mange steder. Sammen med Linn drømmer hun om å reise til land som Polen, Sri Lanka og Tyrkia.

De er dessuten begge LHBTQ+ LHBTQ+LHBTQA+ står for Lesbiske, Homofile, Bifile, Transpersoner, Queer (Skeiv), Aseksuell og plusstegnet (+) står for alle de andre i den store skeive familien.aktivister. Therese har verv i Skeiv Ungdom Trøndelag og FRI Trøndelag. Hun studerer dessuten likestilling og mangfold.

– Alle disse tingene både hver for seg, men hvert fall samlet, gjør meg til en ekstremt utsatt person i enkelte land. Jeg kan heller ikke bli med familie eller venner på ferie i enkelte land, da jeg potensielt kan sette både meg selv og andre i fare.

FERIETURER: Her er Therese og Linn i Drammen, med utsikt fra «Spiralen» tidligere i sommer. Sist gang paret dro på «utenlandsferie» sammen, var på Kiel-fergen.

Den norske regjeringen anbefaler norske skeive statsborgere å være varsomme i flere land. Blant annet Polen og Tyrkia, ifølge regjeringens egne reiseinformasjonssider.

– Der det er billigst er reise, er der det kan være farligst. Mens der det er tryggest er også dyrest å reise, sier hun.

Som skeiv kvinne møter hun også frustrasjoner i samtale med ikke-skeive.

En gang da familien foreslo å reise til et ferieland hun ikke kunne dra til, endte det med at Therese sa hun ikke hadde mulighet, selv om hun egentlig kunne.

– Når jeg snakker med venner og familie har det skjedd at jeg tenker: «Hvorfor bryr dere ikke mer?» Jeg forstår jo at folk ikke tenker over det, fordi det ikke gjelder dem. Men jeg blir irritert for jeg kan faktisk ikke reise et sted fordi det er dritskummelt.

VANLIGE: Therese forteller at hun og forloveden er på ferie nå. Akkurat nå befinner de seg i Sande i Vestfold. Her med vanen de har bygget selv, og deres nye valp Kovu.

– Hvis dere kunne reise hvor som helst i verden, hvor ville dere reist først?

– Jeg er ikke sikker på lover og sosiale normer der, men jeg ville reist på rundreise til Japan-Korea-Kina.

Info Land med advarsel for ikke-vestlige eller skeive minoriteter. Her er noen av reiserådene Norge kommer med til mennesker med minoritetsbakgrunn: Polen: «Voldskriminalitet mot personer med ikke-vestlig bakgrunn og mot LHBT-personer kan forekomme.» Tyrkia: «Homofili er ikke ulovlig i Tyrkia. LHBT+-reisende bør likevel være bevisste på at store deler av det tyrkiske samfunnet er konservativt. LHBT+-personer kan oppleve uønsket oppmerksomhet.» Romania: «Personer som viser åpent at de er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner kan oppleve uønsket oppmerksomhet, særlig på landsbygda.» Ungarn: «Voldskriminalitet mot personer med synlig ikke-lokal bakgrunn og mot LHBT+-personer kan forekomme.» Sri Lanka: «Srilankisk lov forbyr seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn, men loven er foreslått avskaffet. LHBTI-personer kan fritt besøke Sri Lanka, og få personer støter på utfordringer under slike besøk. Gitt at samfunnet er konservativt, bør både likekjønnede og heterofile avstå fra kyssing eller andre kjærtegn i offentligheten.» Litauen: «Reisende bør være oppmerksom på at et bredere lag av befolkningen har en mer konservativ tilnærming til LHBTI-saken enn hva tilfelle er eksempelvis i Norge.» De forente arabiske emiratene: «Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er forbudt i FAE. Offentlig LHBTI-personer risikerer å bli arrestert og siktet for andre former for lovbrudd, som «usømmelig atferd». PS. Dette er kun et par eksempler. Se Reiseinformasjon for fullstendig liste over alle landene. Vis mer

HOLDER SEG HJEMME: Martin Circo Askevold (26) sluttet å reise på utenlandsferier på grunn av flere ubehagelige opplevelser.

Sluttet å dra på ferie

Martin Circo Askevold (26) er adoptert fra Colombia. Han forteller om en ferietur til Hellas som barn, da han opplevde han at folk tok bilder av ham i skjul.

Han opplevde at dette kom av at han var den eneste mørkhudede blant hvite mennesker.

På samme ferieopphold sier han at han skal bli etterfulgt av lokale som mistenkte ham for tyveri og ville gå gjennom ryggsekken hans med badetøy.

– Dette er bare én av mange slike episoder. Lignende hendelser har skjedd på nesten alle turer. Jeg sa nei til ferier i fire år, før jeg turte å være med igjen, sier han.

Martin som er mørkhudet, forteller om apelyder på en annen ferie før coronapandemien. Han forteller at han også har opplevd å bli kalt «blacki».

På grunn av all den negative oppmerksomheten valgte han ofte heller å være igjen inne, enn å bli med resten av familien ut.

– Det er fort sånn når man er brun, adoptert eller har en annen etnisk bakgrunn. Mange sliter med å forstå at livene våre er ganske forskjellig fra andre. Ofte basert på vår hudfarge, sier Martin.

Disse erfaringene har endt med at han ikke lenger ønsker å reise.

– Jeg tør ikke å dra på ferie, med mindre jeg vet jeg kan være trygg.

Når han reiser med andre, frykter han dessuten for at de ikke vil forstå de uhyggelige opplevelsene han erfarer. Han savner at folk tok grep.

WHITE PRIVILEGE?: Martin erfarer at mennesker med minoritetsbakgrunn nyter ikke de samme privilegiene som hvite nordmenn.

UD: Alle må ta eget ansvar i utlandet

Utenriksdepartementet (UD) har reiseinformasjon om rundt 200 land. Pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad i UD sier at enkelte steder inkluderer de informasjon myntet på bestemte grupper, som LHBTI-personer, personer med dobbelt statsborgerskap eller opprinnelse fra et annet land enn Norge.

– Hva er deres råd til unge personer med minoritetsbakgrunn som vil reise til land som Tyrkia, Polen og Qatar, land som for mange andre er populære feriestrøk?

– Hver enkelt er selv ansvarlig for sikkerhet når du er på reise. Sett deg godt inn i situasjonen på stedet du skal besøke, og husk reiseforsikring, skriver hun til VG.

Simenstad anbefaler at personer med minoritetsbakgrunn undersøker om interessegrupper du identifiserer deg med har egne tips om å reise til bestemte land.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt (Ap) er sjefen for Utenriksdepartementet.

– Et godt tips fra oss er at du setter deg godt inn i reiseinformasjonen om landet du skal besøke, skriver Simenstad.

– Hvor ofte opplever dere at nordmenn med minoritetsbakgrunn møter på vanskeligheter knyttet til bakgrunnen sin i utlandet?

– I likhet med Norge har også andre land rett til å bestemme hvem de slipper inn i landet. Enkelte land slipper ikke inn personer som har oppholdt seg i, eller har bakgrunn fra bestemte land. Det gjelder selv om du er norsk borger og reiser med ditt norske pass.

Norske borgere som støter på utfordringer i utlandet kan kontakte nærmeste norske ambassade eller UDs operative senter, informerer pressetalspersonen.

