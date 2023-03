Familie på fire husløse etter brann: − Et hjerteskjærende syn

Mens gnistregnet sto over hustaket, flyktet familien fra flammene. Først fire minutter etter at de varslet brannvesenet, ble alarmen utløst.

Natt til tirsdag ble dramatisk for ekteparet og de to barna som reddet seg ut av den brennende eneboligen i Gjerdrum på Romerike.

– Takk Gud, vi hadde englevakt, sier Joicy Selina Rajakumar (43) til VG.

Hun sto først frem i Romerikes Blad.

Rajakumar og ektemannen Premkumar Kugapirasath (43) er fastleger i Aurskog-Høland. Familien har en stor enebolig fra syttitallet i Gjerdrum.

Mandag kveld ville jenta på syv og gutten på ti år sove på sofaen på foreldrenes soveværelse ovenpå i stedet for egne rom nedenunder.

Da de tre andre var gått til sengs, ble moren sittende oppe med papirarbeid på PC-en. Men hun var sliten og sovnet på sofaen.

– Jeg våknet av smell, som fyrverkeri. Samtidig ropte sønnen min på meg. Fra soveromsvinduet kunne jeg se gnister mot himmelen, sier Rajakumar.

FLAMMENES ROV: Familien som ble husløse, undrer seg over at røykvarslerne ikke ble utløst tidligere.

– Helt forferdelig

Foreldrene forstår umiddelbart at det brenner, river barna med seg og styrter ut. De får med seg jakker over nattøyet. Ute er det 15 kuldegrader.

Utenfor står en kvinne som forteller at det er brann, at de må komme seg ut.

– Røyken veltet frem overalt på taket. I ene enden av huset, der soverommet vårt ligger, så vi åpne flammer. Det var helt forferdelig, sier Rajakumar.

Brannvesenet kjemper lenge mot ilden.

– De spurte under slukkingen om de skulle hente noe for oss. Vi fikk ikke med oss noe. Men jeg ba dem bare passe på seg selv, for det så skummelt ut.

Takker for omtanke

Etterpå oppdaget hun at røykdykkerne hadde tatt familiebilder ned av veggen og hentet datterens bamser og lagt alt i snøen.

– Jeg ble veldig glad for omtanken, det var veldig stort for oss. Brannvesenet jobbet intenst og gjorde en utmerket jobb, sier Rajakumar.

SLUKKING: Brannvesenet var fremme 14 minutter etter at brannen var varslet.

Naboer åpnet dørene. Familien er rørt og takknemlig for omsorgen de ble vist.

– Et voksent ektepar ga barna og mannen min varme sokker og tepper. Barna fikk sove litt på sofaen deres før vi kjørte til mormor og morfar på Nannestad.

Dagen etter vendte de tilbake til branntomten.

– Det var et hjerteskjærende syn, sier tobarnsmoren.

Det brannherjede taket og kryploftet er forkullet og falt ned i annenetasjen. Nede er alt ødelagt av vannet som ligger som is i huset.

– Utrolig heldige

Rajakumar er mest lei for de fire familiealbumene som ble flammenes rov.

– Men jeg har mannen min og barna i god behold, det er det beste av alt. Vi var utrolig heldige, det kunne gått virkelig galt.

DAGEN ETTER: Skadene er store etter brannen.

Klokken 00.24 ble Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen (NRBR) varslet om brann på taket av eneboligen i Furuvegen i Gjerdrum.

Klokken 00.28 varslet detektoren i gangen utenfor soverommet brannen, viser loggen fra selskapet som har installert alarmanlegget.

Rajakumar undrer seg over at alarmen ikke ble utløst før de var på vei ut.

– Hadde vi alle ligget der, kunne vi fått alvorlige røykskader. Jeg synes at alarmen burde blitt utløst tidligere, sier Rajakumar.

«Helt etter boken»

Seksjonsleder for tilsyn i NRBR Tore Bjareng sier at han veldig godt forstår at huseier lurer på hvorfor detektoren ikke ble utløst tidligere.

– Forklaringen er at det ikke er røyk i nærheten av der detektoren er montert. Røyk stiger opp, det vil ta tid før brannen går nedover fra loftet.

Bjareng sier som en indikasjon på spredning at brann «bruker sekunder oppover, minutter bortover og timer nedover» – selv om det ikke dreier seg om timer.

Han mener det høres ut som om monteringen av detektorer i huset er foretatt «helt etter boken» og at det ikke er grunn til å klandre alarmselskapet.

– Det er ikke krav om detektorer på et kaldloft, sier Bjareng.

BRANNTOMT: Familien mistet alt de eide.

Anbefaler elsjekk

Han anbefaler likevel seriekoblede brannvarslere eller detektorer også der det kan oppstå brann på loft, i kjellere, i garasjer og carporter.

På kaldloft er det på generelt grunnlag normalt fire mulige steder brann kan oppstå, ifølge Bjareng:

Inntakskabelen for strøm går ofte inn på loftet

Aggregatet for balansert ventilasjon står ofte på loftet

Kassene til downlights i rommene under ligger på loftet

Svakheter kan oppstå i pipen i forbindelse med pipebrann

– Det er viktig at huseiere sørger for at pipen er i orden. Å få sjekket elektriske installasjoner som begynner å dra på årene, kan være lurt, sier Bjareng.

Brannvesenet evaluerer og politiet etterforsker brannen på Gjerdrum. Familien som bodde der, opplyser at de ikke brukte ildstedene i huset.

Aktiver kart

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger