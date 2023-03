KAN BLI NESTLEDER: Stortingsrepresentant Hadia Tajik i Arbeiderpartiet.

Aps homonettverk støtter Tajik og Brenna

Mens debatten om hvem som skal bli ny nestleder går i Arbeiderpartiet, varsler Homonettverket i Ap støtte til både Brenna og Tajik.

– Hadia er en av de mest erfarne parlamentarikerne vi har. Det er viktig når man skal sette sammen en partigruppe å ha med en som kan Stortinget godt. Hun er også den mest effektive og beste arbeidsministeren vi har hatt i nyere tid. Vi finner ingen som har levert så mange gode resultater for god Ap politikk og fagbevegelsen som Hadia gjorde på så kort tid, sier bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan i Oslo Ap til VG.

Tajik gikk av som nestleder og arbeidsminister i mars i fjor i kjølvannet av pendlerboligavsløringene. Hun fikk mye skryt fra fagbevegelsen for innsatsen i tiden i regjering.

Øyans løsningen innebærer at sittende nestleder Bjørnar Skjæran ikke gjenvelges. Med to kvinnelige nestledere vil partiet trenge en mannlig partisekretær. Sittende partisekretær Kjersti Stenseng er i dag den eneste som er åpen om sitt kandidatur.

Øyan leder Aps homonettverk, som har medlemmer over hele landet. I en post på Facebook skriver han i dag:

«Vi i Homonettverket i Ap er glade i Hadia, hun har alltid stilt opp for oss, både i medgang og motgang, på stands og i paraden under Oslo Pride, på temamøter og medlemsmøter om likestilling, mangfold og antidiskriminering, senest nå i desember.

Øyan og Tajik på Pride-feiring.

Et annet sentralt spørsmål er hvordan sentralstyret skal speile mangfoldet i Aps rekker? For med Hadia Tajik ute av AP-ledelsen er det ingen representanter for minoritetsbefolkningen tilbake.

Heia Hadia og heia Tonje!»

Støtte varslere

Da flere kvinner varslet om seksuell trakassering i 2017 markerte Tajik seg som en viktig støttespiller. Til VG sier Øyan at han er provosert over kritikken mot Tajik for hennes håndtering av slike saker.

– Jeg reagerer kraftig på de i et eget parti og kommentatorer som trekker frem at hun er så splittende og en urokråke. Da sikter de til håndteringen av metoo-saker i partiet. Med tanke på 8. mars-feiringen i morgen er det betimelig å si at hun er en kvinne jeg ønsker skal representere meg og andre. Hadia var eksemplarisk og tydelig på riktig side for å ivareta kvinnene og varslerne og de sosialdemokratiet står for, nemlig at ingen kvinner skal oppleve urett, sier Øyan.