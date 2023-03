FERGEDRAMA: Ferger var en av de store sakene i 2021-valget. Nå kommer de på dagsorden igjen. Her fra Stangnes ferjekai i Harstad i oktober i fjor.

Lokale Ap- og Sp-topper ut mot egen regjering – advarer om nytt fergeopprør

I fjor sommer feiret Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gratis fergeruter i norske kystfylker. Nå advarer fylker mot massive kutt i tilbudet. – Det har egentlig blitt verre, sier partifelle.

– Jeg håper og tror at Trygve forstår hvor alvorlig det er, og at han greier å finne en løsning. Han har jo reist landet rundt han, ikke minst i fergefylkene og feiret gratis ferger, sier partifelle Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget og fylkesvaraordfører for Møre og Romsdal.

Hun advarer om at det brygger til et nytt fergeopprør i Norges kystfylker. I Møre og Romsdal forbereder de seg nå på store kutt i fergetilbudet, som de sier er kraftig underfinansiert.

MØTTE LOKALBEFOLKNINGEN: Trygve Slagsvold Vedum møtte velgere og feiret gratis ferger sammen med partifeller på vei fra Finnøya til Aukra i Møre og Romsdal i juni i fjor. Her møter han en passasjer og en ansatt med VG på slep.

Kampsak for Sp

Fergeopprøret langs norskekysten var en av de store sakene før valget i 2021:

Flere fylker økte prisene, og mente det var det eneste alternativet på grunn av for små overføringer fra staten, samtidig som det blant annet ble satt i gang en storstilt elektrifisering av fergeparken med statlige krav til fylkene. Det gjorde at det ble enda dyrere å drifte tilbudet.

Dette ble en av de store valgkampsakene for Ap og Senterpartiet, som krevde endringer i finansieringen, og kom med dyre lovnader om både kutt i priser og gratis fergeturer på flere strekninger.

Etter at de havnet i regjeringen har de levert på løftet om gratis fergeruter. Det har vært bra for brukerne, understreker Sørheim.

– Men det har jo ikke kommet én ekstra krone inn for å dekke fergedriften. Underskuddet blir bare enda større, fordi prisstigningen er enorm, sier hun.

FERGENES MANN? Trygve Slagsvold Vedum prioriterte gratis ferger på små samband i fjorårets statsbudsjett. Nå advarer fylkespolitikere om at de likevel har for lite penger og må kutte i tilbudet.

– Blitt verre

Sørheim sier både Møre og Romsdal og de andre kystfylkene har påpekt at finansieringen av fergedriften har vært alt for dårlig fra staten sin side i ti år.

– Og det har ikke blitt bedre med Sp i regjering?

– Nei, det har jo egentlig blitt verre - på grunn av prisstigningen, sier hun.

Det forventer hun at Senterpartiet og finansminister Vedum gjør noe med i revidert nasjonalbudsjett revidert nasjonalbudsjettStatsbudsjettet blir oppdatert etter et halvt år. Dette er regjeringens mulighet til å gjøre endringer..

– Jeg mener absolutt at det er rom for å gjøre det også. Ellers får regjeringen et nytt fergeopprør i fanget, i tillegg til alt det andre. Og jeg tenker at det er kjøle lite vits i at de sitter og peker på fylkeskommunene, for vi har ingen andre inntekter enn det staten unner oss.

KRITISK: Kristin Sørheim (Sp) mener ikke hennes eget parti har gjort nok med fergefinansieringen.

Det som virkelig har satt fyr på saken igjen, er et nytt forslag til inntektsfordeling mellom fylkene som et regjeringsutnevnt ekspertutvalg har kommet med. Der er kystfylkene - blant annet Møre og Romsdal - de store taperne.

Ifølge Sørheim vil det kunne føre til kutt i minst en fjerdedel av fergetilbudet de har i dag.

– Hvis det skulle gå igjennom tror jeg ikke fylket vårt blir til å kjenne igjen. Og det er like ille i de andre kystfylkene.

Hun sier hun ikke kan tenke seg at regjeringen vil gå med på dette. Samtidig understreker hun at de økonomiske problemene allerede er store - og at fylkeskommunen har måttet sende et forslag om fergekutt på 50 millioner neste år på høring.

Sørheim ber Vedum gjennomføre det som var Sps politikk da partiet var i opposisjon, og fremmet det hun beskriver som et «fantastisk godt» forslag på Stortinget i 2020: Der ba de regjeringen ta merkostnadene for elektrifisering, og å endre finansieringssystemet så fylkene kunne utvikle gode fergetilbud.

– Det sa vi i opposisjon. Det var en stor sak hele tiden. Så vi har jo håpet og trodd at litt av dette kunne oppfylles da vi kom i regjering også, selv om det er krig i Ukraina og man må passe på pris- og rentestigning, sier hun.

Går utover utdanning

Fylkesordfører Line Hoem (Ap) sier de økte fergekostnadene har gått utover utdanning og de andre oppgavene i fylket.

– Vi mener vi er underfinansiert med 200 millioner i året i utgangspunktet - det mente vi under forrige regjering også, sier Hoem til VG.

– Vi har registrert at statsråden svarte på et spørsmål fra MDG på Stortinget i dag om ferger i Møre og Romsdal, og pekte på at det er fylkeskommunene som har ansvar for prioriteringene. Det er helt riktig, men problemet vårt er at overføringene fra staten er for lave, legger hun til.

Raser mot egen statsråd

Fylkestingpolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Møre og Romsdal deler bekymringene, og kritikken av egen regjering.

– Her er det lov til å skrive at jeg raser mot egen samferdselsminister altså. Men vi vil gå i dialog. Vi har en regjering som har lovet å jobbe for distriktene - da kan vi ikke godta dette.

FÅR KRITIKK: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Hun mener også regjeringen må skjerpe seg, og kompensere fylkene bedre både for prisstigning og elferger.

– Vi har fått penger til å sette ned prisene, og vi har satt ned prisene. Men det som skjer nå er at vi enten må få betydelig økte overføringer fra staten, eller så må vi øke prisene ut til publikum. Det er mot det vi får beskjed om fra staten, så da må vi kutte til budet. Men det jobber vi steinhardt for å unngå.

ÅSTED FOR FORRIGE FERGEOPPRØR: Fergeleiet Kvanne-Rykkjem med den nye elektriske fergen Stangvikfjord i Møre og Romsdal.

– Katastrofalt

I Nordland, Norges nest-største fergefylke, er ikke underskuddene like store som i Møre og Romsdal. Men nestleder Svein Øien Eggesvik (Sp) i fylkesrådet sier prisstigningen rammer hardt.

– Dette er første gang at vi har tatt penger av fond til å drifte tilbudet. Hvis vi må fortsette sånn, så må vi ta fra tilbudet, sier han.

Det nye forslaget til inntektsfordeling sier han imidlertid ville være «katastrofalt». Han håper regjeringen legger det helt bort.

– Vi bruker 480 millioner på hurtigbåt i Nordland per år. Hvis det skal tas ned med 210 millioner nærmer vi oss nesten halvparten av tilbudet.

Svarer på kritikken

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier det er viktig for regjeringen å lytte til de tydelige innspillene som kommer fra ulike fylker på ekspertutvalgets forslag.

– Jeg har merket meg at det er enkelte fylker som kommer dårlig ut i utvalgets forslag, og det er jo noe av grunnen til at vi også har en ekstra oppmerksomhet rundt det, sier han.

Han sier regjeringen de siste dagene har hatt møter med en rekke fylker, blant annet Møre og Romsdal og Nordland. Han viser også til at inntektssystemet som er i dag kommer fra forrige regjering.

– Vi har satt ned et utvalg som har gått gjennom dette, og nå skal saken behandles politisk. Vi er opptatt av å få gode og tydelige tilbakemeldinger fra ulike fylker på hvordan de vurderer konsekvensene av det utvalget har lagt frem, for å se hvordan vi kan fremme et forslag fra regjeringens side som legger til rette for at vi skal ha gode tjenester i hele Norge, sier han.

Samferdselsdepartementet skriver i en epost at de vil komme tilbake til en oppdatert vurdering av prisveksten i ferjedriften i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2023.